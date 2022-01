Virginia Giuffre, la mujer que denunció de abuso sexual al príncipe británico Andrés, había aceptado no demandar a "otros potenciales acusados" en un acuerdo firmado en 2009 con Jeffrey Epstein, según un documento hasta ahora confidencial y hecho público este lunes. Ahora resta saber si el juez federal Lewis Kaplan decide que esa cláusula bloquea la demanda de Giuffre contra Andrés por obligarla a tener relaciones sexuales hace dos décadas, cuando tenía 17 años.



El acuerdo fue revelado por una corte de Nueva York en el que se exhibe que Giuffre acordó el pago de 500.000 dólares con el fallecido inversor en 2009. El documento, que no menciona directamente al príncipe, contiene una cláusula que establece proteger a "otros potenciales acusados" de ser demandados en el caso relacionado con los presuntos delitos sexuales de Epstein.

Ni bien salió a la luz estos documentos judiciales, los abogados de Andrés afirmaron que el acuerdo revelado protege al príncipe y a otros de ser demandados por Giuffre y esperan que sea motivo suficiente para que un juez desestime su demanda contra el miembro de la realeza. Sin embargo, el equipo legal de Giuffre dice que los términos del acuerdo son irrelevantes para su caso contra el príncipe.

Giuffre alega que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus socios ricos y poderosos, incluido el príncipe Andrés. Recientemente celebró el fallo condenatorio a Ghislaine Maxwell, la expareja del Epstein, quien fue declarada culpable de delitos sexuales en Estados Unidos, incluyendo el de tráfico de menores para su exesposo. "Mi alma anhelaba justicia desde hace años y hoy el jurado me dio justamente eso. Recordaré este día siempre -escribió la mujer en su cuenta de Twitter-. Espero que hoy no sea el final, sino un paso más en la justicia. Maxwell no actuó sola. Otros deben rendir cuentas. Tengo fe en que lo serán".

En tanto, el príncipe Andrés corre el riesgo de ser excluido definitivamente de cualquier evento público por parte de la familia real, después haber sido ya suspendido en los últimos meses tras la explosión del caso.

Las víctimas de Espstein

Los hechos denunciados sucedieron entre 1994 y 2004. Dos de las víctimas declararon ante la justicia que tenían solo 14 años cuando fueron obligadas a tener sexo con Epstein, entre otros testimonios.

Una mujer identificada con el seudónimo de “Jane” habría conocido al magnate y a su esposa en 1994 cuando ella tenía 14 años durante un campamento de verano en Michigan para niños con talento artístico. La pareja se habría ofrecido como mentora de la niña y la invitaron a su casa en Florida. En uno de esos encuentros, Epstein abusó de la joven, quien contó que la situación se repitió al poco tiempo, pero con la presencia de Maxwell

Otra mujer, llamada "Carolyn", recordó que por lo general le pagaban 300 dólares después de encuentros sexuales con Epstein, a menudo entregados por la propia Maxwell.

Una tercera presunta víctima fue Annie Farmer, ahora de 42 años, quien dijo que Maxwell le acariciaba los senos cuando era una adolescente en el rancho de Nuevo México, propiedad de Epstein.