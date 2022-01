PAULA MAFFIA EN EL CCK

Música Argentina para el Mundo, el programa generado en el Centro Cultural Kirchner como una iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar la música local invita a un concierto único de la música, cantautora y poeta Paula Maffía, adelantando material de sus próximos proyectos y repasando los clásicos de su carrera, reversionados y revisitados para comenzar el año a puro rock. Por consultas sobre entradas e ingresos se puede escribir a [email protected] Jueves 13 de enero a las 20 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

KABARET ELEKTRO PANK EN FELIZA

Este sábado regresa a las tablas para comenzar la temporada 2022 con poesía, humor, erotismo y canciones el mítico cabaret del under porteño: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor junto al electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos, en una celebración de la diversidad y el goce de lxs cuerpxs con anécdotas, mucha música y revelaciones varias. Entrada a la gorra. Sábado 8 de enero a las 23:30 en la sala Chavela de Feliza, Av. Córdoba 3271.

FIESTAS

The Underground Reunion. El mítico DJ Dr. Trincado hace explotar las bandejas bajo las estrellas junto a los DJs Boari y Perrisson. Sábado 8 de enero a la medianoche en la terraza de Niceto Bar, Av. Cnel. Niceto Vega 5510.

Silent Party. Se viene una nueva edición de la fiesta que propone una activación en la sala 2 del Recoleta, donde funciona la instalación CÓDIGOLUX: habrá una puesta en sincro de luces y live sets de DJ’s emergentes con una apertura a cargo de Aili a.k.a Sueññño. Jueves 13 de enero a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

ONLINE

Estados de ánimo de la noche. En el marco del Congreso realizado en el Malba, el Museo de Arte Latinoamericano compartió en sus redes el registro de varias actividades que incluyen la mesa redonda "Hoy y siempre la noche nos pertenece" con Mil del Portal, Ivanna Bordei y Dante Neptuno, "Didáctica de la orgía", por Osvaldo Baigorria, “Con el tercer sexo se divierten” de Les Girls en el Archivo Crónica por Lucía Cytryn, la performance "Réquiem para Le Brujx" por Fifí Real, "Blanca, rica y cis" por Michelle Lacroix y el recital de Electrochongo, entre otras. Se pueden ver en YouTube: Museo Malba.

TERTULIAS

Feliza Joliza. El club arcoíris explota cada miércoles para sumarle un sábado a la semana veraniega con presentaciones en vivo de musicales, perfos, DJs, sorpresas, karaoke, comidas, tragos, happy hour, dos patios y mucho más. Miércoles 11 de enero desde las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

MUSICA

Mujer contra Mujer, 30 años después. El Centro Cultural Kirchner compartió en sus redes el registro del evento por el día de la visibilidad lésbica en el marco de las actividades del 8M del 2021. 30 años después, un concierto que nucleó a diversos duetos de artistas mujeres en el que se reversionaron y actualizaron todas las canciones del emblemático disco “Mujer contra mujer” de Celeste Carballo y Sandra Mihanovich con la participación de Paula Maffia, Lucy Patané, Lu Martínez, Flopa, Ibiza Pareo, Juana Chang, Flor Linyera, Vale Cini, Cam Bezkin y muchas más. Se puede ver en cck.gob.ar

FAN. Acaba de estrenar el capítulo de Luli Adano interpretando "Ain't Got No, I Got Life" en el marco de la serie musical producida por Casa Brandon para homenajear a figuras emblemáticas de la música. Los episodios anteriores protagonizados por Susy Shock, Ayelén Beker, Mariana Michi, Paula Trama, Paula Maffia, Nina Suárez y muchxs más se pueden ver en redes. YouTube: Brandon Teve.

TEATRO

Filofobia. Ensayo de una pasión. Mariana Brusse protagoniza la obra de su autoría y de Catalina Ducos López en la que una payasa, una cita y la llegada de un incipiente amor quiebran los confines entre la realidad y la fantasía, creando un remolino que se agolpa en la puerta y el juego de reinventar las circunstancias del encuentro amoroso. Entrada con reserva previa. Domingo 9 de enero a las 20 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

CINE

Hello Andy? En modalidad de función por invitación estrenó la película de Alfredo Arias e Ignacio Masllorens, animada por Juan Gatti con la interpretación de Alejandra Radano, transformando el monólogo teatral original en un caleidoscopio de imágenes sobre el cine de Hollywood y el arte visual de Andy Warhol. Toda la información en proa.org

CURSOS

Fassbinder por cuatro. Abiertas las inscripciones para el curso del Centro Cultural Ricardo Rojas que recorre el mundo del gran director alemán a través del análisis de cuatro películas fundamentales, con variados estilos, desde su mirada sobre los géneros cinematográficos y su cine, que refleja la historia de la Alemania de posguerra con especial acento en los años sesenta. Inicia el 14 de febrero con la coordinación de Luis Franc, cuatro encuentros los lunes de 17 a 19. Más información e inscripciones en rojas.uba.ar

Bodypainting. Lucrecia Nos coordina el taller que abordará al Bodypainting desde un concepto creativo e integral, trabajando distintas temáticas y técnicas con nociones básicas de armado de tocados y accesorios, con el objetivo de realizar tres bodypaintings y automaquillajes. Comienza el 7 de marzo, durante 4 semanas, los lunes de 18 a 21. Inscripciones abiertas en rojas.uba.ar

TALLERES

Exploratorio de poesía. Se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del taller de poesía para adolescentes coordinado por la poeta, escritora y docente Verónica Pérez Arango a través de la plataforma Google Meet. Encuentros los días 11, 18 y 25 de enero de 17:30 a 19:30. Más información e inscripciones a [email protected]

La obra de José Sbarra. A lo largo de 4 encuentros la escritora y poeta Jacqui Casais recorre la obra de José Sbarra, trabajando con propuestas de escritura a partir de lectura y análisis de su obra, en modalidad virtual. Encuentros los jueves a las 18, con opción presencial en la ciudad de Tandil durante la segunda quincena de enero. Más información e inscripciones a [email protected]

MUESTRAS

Videntes y espumantes, un ritmo alucinante. Continúa montada la muestra colectiva que exhibe obras originales de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, participantes de la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo”. Se pueden apreciar estructuras de alambre, madera, instalaciones, textiles, dibujos y esculturas. Visitas de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Inventario. Intervención del ilustrador Adrián Sonni inspirada en una serie de conversatorios en los que participaron más de 500 adolescentes y jóvenes de todo el país con obras que aluden a actos simples y valiosos como lxs amigxs, escribir, leer, tocar un instrumento, cantar, rapear y bailar al sol con viento en la cara, soplar un panadero, ver el fuego, un atardecer o una obra de arte. La realización está a cargo de Dana Alessi, Florencia Álvarez Guardo, Lucas Rimsky, Luciano Ianuzzi, Rodrigo Díaz Merlis y Pablo Lange. Acceso gratuito de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CONVOCATORIAS

Teatro: Programación 2022. Hasta el 25 de febrero el área de teatro del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti convoca a espectáculos para la programación del primer semestre 2022 en las categorías de teatro, clown, performance, monólogos, títeres y otras propuestas escénicas relacionadas con el lenguaje teatral, en el universo de adultxs y niñez y adolescencia. Bases y condiciones en conti.derhuman.jus.gov.ar

Festival de Cine Independiente Bafici. Últimos días para participar de la convocatoria para inscribirse a la 23° edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Se pueden presentar hasta el 13 de enero producciones cinematográficas para participar del proceso de pre-selección. Bases y más información en buenosaires.gob.ar/festivalesba

MediaLab CCEBA. El Centro Cultural de España en Buenos Aires continúa llamando a la segunda convocatoria para el apoyo a la producción en Arte Contemporáneo MediaLab CCEBA 2022, destinado a prácticas artísticas y tecnologías para valorar y promocionar la investigación y producción artística en la Argentina. Hay tiempo de inscribirse hasta el 18 de marzo. Información completa, bases y formularios en cceba.org.ar

Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Nuevo llamado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para presentar ponencias con fecha límite hasta el lunes 14 de febrero y participar de la Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. La temática de esta edición serán las tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe y las presentaciones pueden ser individuales y/o grupales. Bases e inscripciones en conferenciaclacso.org