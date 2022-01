San Lorenzo comenzó este martes la pretemporada en la Ciudad Deportiva, con Pedro Troglio al frente del plantel, en el que cuatro jugadores dieron positivo en coronavirus en los testeos previos.

Se trata de Nahuel Barrios, Nicolás Fernández Mercau, Agustín Martegani y el arquero Mateo Clemente. Los tres primeros son asintomáticos, en tanto el último presentaba algunos síntomas. Los cuatro permanecerán aislados, con seguimiento médico, hasta recibir el alta.

Todo el plantel, cuerpo técnico y auxiliares se sometieron por la mañana a chequeos de rutina. Tras los resultados de los tests, empezaron la primera práctica del año bajo las órdenes del flamante DT Troglio -quien había sido contacto estrecho del presidente Horacio Arreceygor, aunque no se contagió- junto con su ayudante Gustavo Reggi y el preparador físico Pablo Martin.



Sin refuerzos y ante la ausencia de Franco Di Santo, el grupo contó con los regresos de Alexis Castro y Gonzalo Berterame, quienes serán evaluados por el entrenador azulgrana en los próximos días.



Por el momento, Troglio tuvo a disposición a los arqueros Sebastián Torrico, Francisco Rivadeneira y Augusto Batalla; los defensores Gino Peruzzi, Alejandro Donatti, Andrés Herrera, Federico Gattoni, Francisco Flores, Gastón Hernández, Cristian Zapata, Gonzalo Luján, Gabriel Rojas y Bruno Pittón.



Además a los volantes Castro, Berterame, Yeison Gordillo, Siro Rosané, Jalil Elías, Néstor Ortigoza, Alexis Sabella, Luis Sequeira, Ezequiel Cerutti y Julián Palacios; y los delanteros Alexander Díaz, Eduardo García, Nicolás "Uvita" Fernández, Mariano Peralta Bauer, Agustín Hausch y Francisco Galván.



Por su parte, Leandro "Pipi" Romagnoli -quien sonaba para hacerse cargo del primer equipo- dirigió a su vez su primer entrenamiento como técnico de la Reserva.



Oposición en llamas

El único vocal opositor en la Comisión Directiva de San Lorenzo, César Francis, solicitó este martes un nuevo llamado a elecciones presidenciales anticipadas.



Francis fue muy duro en un comunicado de prensa: "Una vez más, Marcelo Tinelli demostró que no comprende qué representa ser directivo. No se puede asumir un mandato entrando y saliendo como si se estuviera en una puerta giratoria, o priorizando otras actividades tales como la televisión o las vacaciones. Ha defraudado la enorme confianza que la gran mayoría de los socios le brindaron al ganar las elecciones y no tuvo pudor en pedir desde el 2012 hasta hoy por tercera vez una licencia, en este caso, desde abril", sostuvo.



El dirigente añadió: "Van ocho meses de estar deshojando la margarita con un 'vuelvo o no vuelvo'; así se erosionó aún más la legitimidad de los que se quedaron para tomar decisiones. Claramente no es casualidad que en la Liga Profesional también le estén solicitando que presente su renuncia, y es lo mejor que puede hacer para el bien del fútbol argentino en general y de San Lorenzo en particular. Esta vez para Tinelli el show no debe continuar".



Francis continuó: "La realidad le ha ganado al relato y a la ficción, ya no se puede tapar el sol con las manos. El endeudamiento es muy alto, más de 70 millones de dólares, inhibiciones varias, ausencia de políticas correctas en el fútbol profesional y juvenil, contratos con cifras injustificadas e irresponsables en cantidad y moneda, incremento geométrico del pasivo, jugadores en libertad de acción por falta de pago, cheques rechazados, incumplimientos crónicos... los socios ya no confían en este oficialismo".



Sin ambages, el vocal disparó: "Tinelli perdió la confianza masiva que se requiere para conducir. Todo esto sumado a las renuncias de dos tesoreros y de dos vocales del oficialismo, más algunos asambleístas. Claramente el gobierno está absolutamente debilitado y sin credibilidad puertas adentro, pero también puertas afuera", cerró.



Cabe señalar que San Lorenzo es presidido de manera interina por Arreceygor, vicepresidente segundo de la lista que encabezó Tinelli y además secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).