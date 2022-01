Para evitar que se produzcan largas esperas en el centro de testeo ubicado en el Galpón 17, a partir de hoy las muestras se tomarán solamente con turnos previos que deben solicitarse en el sitio web de gobierno provincial. En pocas horas, los cupos para hoy y mañana, 2.200 por día, se agotaron. Por la altísima cantidad de personas que requieren hisoparse, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, anunció que desde mañana funcionará una nueva unidad para realizarlos en el predio del ex Batallón 121. "Hay un gran demanda de testeos, por lo que a la oferta la estamos incrementando y por eso queremos recordar que quienes deben testearse son las personas sintomáticas, con al menos dos síntomas como dolor de garganta, mucho moco, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular", señaló Martorano. La funcionaria destacó que Santa Fe alcanzó el 81% de personas con esquemas completos de vacunación, 89% en el departamento Rosario. "Con una dosis tenemos vacunados el 89%, es necesario avanzar en ese 8% que no completó el esquema, que pertenecen al grupo de 18 a 39 años, les pedimos que se acerquen a colocarse su segunda dosis", resaltó.

En un conferencia de prensa realizada ayer en la ex Rural, la ministra Martorano dijo que la provincia incrementó puestos y números de testeos. Desde la cartera sanitaria precisaron que la semana pasada se realizaron 41 mil testeos con una positividad del 31%, mientras que la semana anterior se habían hecho 19 mil y la positividad era del 13%. Martorano pidió a aquellos que tengan obra social que se acerquen a los centros de testeo privados. "De esa manera descentralizamos y evitamos las colas", planteó, para luego señalar que si una persona "tiene síntomas y convive con un positivo, no hay que testearse porque se confirma por nexo epidemiológico. Y si no posee síntomas, tampoco es necesario testearse. En ambos casos lo importante es aislarse".

Seguidamente, Martorano anunció que a partir de hoy los testeos en el Galpón 17 sólo se realizarán con turnos previos. Para hacerlo hay que ingresar al sistema de turnos de la página del gobierno provincial. Previsiblemente, la alta demanda provocó que en pocas horas se hayan otorgado los 2.200 turnos disponibles para hisoparse entre miércoles y jueves. A partir de hoy se habilitará el formulario para los turnos que se darán viernes y sábado; es decir, de 48 horas hacia adelante.

Además, la ministra adelantó que mañana abrirán una nueva unidad de testeos en el predio del ex Batallón 121, en Lamadrid y Ayacucho. Desde el Ministerio de Salud señalaron a este diario que funcionará de lunes a sábados de 8 a 16, tendrá una capacidad operativa de 500 muestras diarias, y los turnos también se darán por la web. En los próximos días habrá que hacer lo mismo para hisoparse en los hospitales Centenario, Provincial y el Eva Perón de Granadero Baigorria.

Respecto al avance de la vacunación, Martorano dijo que en la franja etaria de 12 a 17 años, el 77% están vacunados con dos dosis, pero los de 3 a 11 años únicamente el 57% tiene el esquema completo y aspiran a llegar a un 20% más con el esquema completo. "Estamos viendo que la curva de la tercera ola que es muy alta, y allí tenemos internaciones pediátricas, que no son muchas pero tenemos algunos niños y niñas internados tanto en terapia como en sala general, de manera tal que la vacunación es lo que los protege", afirmó.

La titular de la cartera sanitaria provincial recordó que "la vacuna que se utiliza en los menores de 3 a 11 es Sinopharm, con virus inactivado, por lo que es totalmente segura así que quienes no hayan podido vacunarse, pedimos por favor a mamás y papás que se acerquen a los vacunatorios". En cuanto a la tercera dosis, dijo que "se coloca a partir de los 5 meses de colocada la segunda vacuna, a excepción de los mayores de 60 que es a los 4 meses".

En ese marco, Martorano informó que ayer llegaban a la provincia 170 mil dosis de la vacuna Pfizer. "Con esto seguiremos avanzando", sostuvo la funcionaria para quien "el balance de las vacunas es positivo porque en este número tan alto de casos a nivel país y a nivel provincial las internaciones son bajas".

Según la ministra, son las vacunas las que explican una menor cantidad de internaciones por esta dolencia. "Tenemos un 55% de pacientes en terapias y de ese total el 5% es covid, los cuales están relacionados con no vacunados o con factores de riesgo, obesidad, diabetes e hipertensión", aclaró.

Finalmente, Martorano afirmó que Omicron y Delta son las variantes del virus que predominan en territorio santafesino. "Omicron está llegando a un 66%, pero las dos variantes están conviviendo y eso genera mayor peligrosidad", dijo la ministra sobre la mayor preocupación de este momento. Explicó que la variante Delta es más agresiva y provoca compromiso pulmonar, mientras que Omicron afecta las vías respiratorias altas, generando dolor de garganta y de cabeza, moco y dolor muscular.

Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó la circulación comunitaria de la variante Omicron en el país.