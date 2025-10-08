Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, murió este miércoles a los 69 años, después de semanas de un agravamiento en su estado de salud. En 2017 le habían diagnosticado cáncer de próstata y vejiga, por el que recibió tratamiento durante años. La noticia de su fallecimiento conmovió al mundo del fútbol nacional e internacional, y desde diferentes rincones enviaron sus condolencias a la familia del mítico DT.

La cuenta oficial del Xeneize fue una de las primeras en compartir un sentido mensaje: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", reza el texto. Y agrega: "Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor".

"¡Hasta siempre, querido Miguel!", cerró el comunicado.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lamentó profundamente la muerte de Russo: "La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", expresó la casa madre del fútbol argentino a través de las redes sociales.

River también se refirió al fallecimiento de Miguelo: "River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento".

"Un ejemplo de vida, de lucha y de amor por el fútbol", fueron las palabras que eligió Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol para despedir al histórico DT: "Un ejemplo de vida, de lucha y de amor por el fútbol", escribió en sus redes sociales.

"Hoy se va un grande, que Creyó en Grande, y que deja su huella por siempre. Abrazo fuerte a su familia y amigos. Que en paz descanses, Campeón", concluyó.

