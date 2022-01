Este año, en el marco del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, a 70 años del comienzo de su reinado, se realizará la tradicional Competencia de Honores Cívicos: un certamen en el que 39 pueblos buscarán ganar el título honorífico de "ciudad".

Sin embargo, esta será la primera vez que los territorios de ultramar formarán parte del concurso: en una nueva provocación a Argentina, el gobierno británico incluyó entre los postulantes a la capital de las Islas Malvinas.

A apenas dos semanas después de la última chicana británica, cuando en el primer ministro Boris Johnson dijo en su saludo navideño que en 2022 se cumplirán 40 años de la “invasión, ocupación y liberación” de las islas, el Reino Unido vuelve a jactase de una victoria militar que el derecho internacional no reconoce como soberano.

Esta vez, lo hizo incluyendo a Puerto Argentino, la capital de las Islas Malvinas, dentro de la lista de 39 pueblos que competirán para ser considerados "ciudad", un "título honorífico" que, según un comunicado oficial del gobierno británico, no solo implica un “orgullo local” sino también mayor visibilidad y beneficios económicos y comerciales, entre ellos subsidios y ayuda financiera.

Además de Puerto Argentino, participarán Alcester (Warwickshire); Ballymena (County Antrim); Bangor (County Down); Blackburn (Lancashire); Bolsover (Derbyshire); Boston (Lincolnshire); Bournemouth (Dorset); Coleraine (County Londonderry); Colchester (Essex); Crawley (West Sussex); Crewe (Cheshire); Doncaster (South Yorkshire); Dorchester (Dorset); Douglas (Isle of Man); Dudley (West Midlands); Dumfries (Dumfries and Galloway); Dunfermline (Fife); Elgin (Moray); George Town (Cayman Islands); y Gibraltar (Gibraltar).

También formarán parte de la competencia Goole (East Yorkshire); Greenock (Renfrewshire); Guildford (Surrey); Livingston (West Lothian); Marazion (Cornwall); Medway (Kent); Middlesbrough (North Yorkshire); Milton Keynes (Buckinghamshire); Newport and Carisbrooke (Isle of Wight); Northampton (Northamptonshire); Oban (Argyll and Bute); Reading (Berkshire); Peel (Isle of Man); St Andrews (Fife); South Ayrshire (Ayrshire and Arran); Warrington (Cheshire); Warwick (Warwickshire); y Wrexham (Clwyd).

La respuesta del Gobierno argentino

Una fuente del Ejecutivo consultada por Página/12, advirtió que se trata de "un acto unilateral que no modifica el reclamo y la posición argentina".

"En caso de que se concrete, sería un mero reconocimiento honorífico sin consecuencias en el plano del derecho internacional, ámbito en el cual se reclama el legítimo ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas", agregó la fuente.

La competencia

En Reino Unido, es tradición que los pueblos pujen por el estatus de "ciudad" con motivo del Jubileo de la Reina.

En el Jubileo de Oro, en 2002, el honor fue para Preston, Newport, Stirling, Lisburn y Newry. En 2012, en el Jubileo de Diamante, las nuevas ciudades fueron Chelmsford, St Asaph y Perth.

Para la competencia de este año, los participantes tuvieron que subrayar las características por las cuales se destaca cada candidata para ser declarada Ciudad.

“Recibir este reconocimiento como parte del Jubileo de Platino de la Reina sería realmente un honor increíble. No solo sería la frutilla de la torta en nuestro planes de conmemorar los 70 años de reinado de Su Majestad, sino que también enviaría una señal sobre el desarrollo económico, social y político de las islas durante ese tiempo y sobre cómo nos posicionamos para el futuro" aseguró el director ejecutivo del gobierno de las Islas Malvinas, Andy Keeling.

"No somos únicamente una nación de pingüinos y servidores públicos, sino un país que tiene un rol que jugar dentro de la comunidad global como destino de negocios, paraíso para turistas internacionales y un socio ambiental”, añadió Keeling.

Tras las postulaciones, un panel de expertos hará las recomendaciones del caso, que finalmente deberán ser aprobadas por la reina. La decisión final sobre las regiones que recibirán el título de "ciudad" se tomará en primavera y se anunciará poco después, como parte de las celebraciones de los 70 años del reinado de Isabel II.