Sandra Maiorana, la referente de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) exigió ayer que "los médicos se puedan tomar los días de aislamiento como cualquier ciudadano, ya que parece que siempre el personal de salud tiene que pagar los platos rotos de las medidas que toma la política”. Y agregó que “estamos desbordados, nos va mal a todo el personal de salud, hay una gran circulación del virus con un alto nivel de contagios. En los sitios donde se hacen hisopados pedimos que se prioricen a las personas que tienen síntomas y contacto estrecho. Y en forma contradictoria, el personal de salud no se tiene que aislar y tiene que ir a trabajar”, señaló la dirigente del sector. Destacó la importancia del pase sanitario como "una prioridad de salud pública”.

Maiorana relató en diálogo con LT8 que “de 11 médicos clínicos, hay 9 con ómicron. Tengo una médica con su hija con covid y mañana ( por hoy) tienen que ir a trabajar. Me pregunto qué pasa si se contagia el paciente oncológico o el recién nacido de alto riesgo. Los días de aislamiento nos corresponden a los médicos como a cualquier ciudadano, siempre el personal de salud tiene que pagar los platos rotos de las medidas que toman los políticos al abrir todo indiscriminadamente”, dijo la referente gremial.

Para la médica y gremialista, la exigencia del pase sanitario para participar de actividades masivas es una prioridad de salud pública”. “Tiene que implementarse ya y ser obligatorio. Quien no se quiere vacunar porque dice que tiene derecho, no tiene derecho a hacer circular el virus y enfermar al resto de la gente. El mismo derecho tiene el personal de salud de estar aislado y no se respeta. El pase sanitario es una prioridad de salud pública en este momento. Los ciudadanos que no quieren vacunarse que no se vacunen, pero no se puede ir a un espacio público a perjudicarle la vida a otras personas”, señaló.

Maiorana cuestionó las medidas gubernamentales y la apertura total de actividades. “El personal de salud no puede pagar con su salud las medidas que toman para tener contentos a todos los sectores. Estamos cansados, la gente no da más, tenemos que pelear para el pase a planta permanente, los profesionales tienen malas condiciones de trabajo, se trabaja con altas temperaturas, expuesto a la agresión porque la gente se altera cuando espera en las filas para los hisopados. Primero éramos culpables de los contagios, ahora nos mandan a contagiar al resto. Nos dicen que si somos contactos estrechos o asintomáticos tenemos que ir a trabajar igual”, expresó.

Pero la queja principal fue "una norma que están bajando para el personal de salud en la que se nos discrimina claramente. Decidieron que en caso de ser contacto estrecho no nos aislemos hasta no tener un hisopado. Esto implica que aun teniendo alto riesgo de estar contagiados debemos asistir igual a las instituciones". Para la médica esto "pone en riesgo a los médicos, a todo el personal de salud y a la población". "Es increíble esto, me están llegando cientos de mensajes de distintas entidades médicas, es tremendo". La normativa, publicada por el gobierno de Santa Fe bajo el título "Nuevas disposiciones de aislamiento" indica que, el personal de salud, "si la demanda sanitaria es alta y tiene esquema completo de vacunación no requiere aislamiento y si cuidados especiales con barbijo N95 y considerar testeo al día 5". Esto difiere de las pautas establecidas para la población general que son 5 días de aislamiento por contacto estrecho más otro 5 días de cuidados extremos en casos asintomáticos.

Por otro lado la gremialista criticó que, el gobierno cancelara servicios por motivos económicos con lo cual se resintió el plantel de profesionales. “Hay un tema económico concreto, con la pandemia se gastó mucha plata en salud y ahora están tratando de ahorrar. Muchas veces cancelaron servicios completos, los desmantelaron, como la Unidad de Atención Covid en el Hospital Carrasco. La solución no es decirle a los médicos vayan a trabajar aunque sean contactos estrechos o estén contagiados”, cerró Maiorana.