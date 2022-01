Miles de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires están hace 9 días con cortes de luz y la empresa Edesur la única respuesta que les ha dado es que "están trabajando" para resolver el problema. Sin embargo, jubilados, jubiladas y electrodependientes tienen que buscar la manera de poder sobrevivir a estos días de tanto calor que están golpeando en la zona.

"Lo único que tengo es nada abajo que no se eche a perder y acá le pongo rolitos, tengo que comprar todos los días que sale 350 pesos y con eso voy tirando para tener algo fresco. La comida al día, comprar lo justo, pedir la comida o ir a otro lado. Voy a la casa de mis hijos o tengo que pedir la comida. Encima uno tiene que ir para todos lados", explicó Carlos.

Por otra parte, Alcides Victoriano Márquez tiene 98 años y debe subir a su casa por la escalera y afirmó que "estamos embromados en este momento, uno siente que se va a ahogar porque debe hacer una presión muy baja. Estuve cinco días sin luz y es terrible".

Asimismo, otra de las usuarias que sufre mucho el calor es María Helena de 88 años utiliza una particular solución para poder dormir. "Saco el colchón al balcón para poder dormir aunque sea dos horitas porque adentro es imposible. Va al balcón en un ratito el colchón porque me ahogo, dos o tres veces en la noche me ducho, agarro el colchón lo llevo al balcón y duermo ahí", contó la mujer.