Mientras los reclamos por el desigual acceso al agua potable se repiten en toda Salta, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), convocó a una Mesa del Agua, para brindar soluciones en el corto plazo ante las falencias en la distribución del servicio. En ese sentido, se acordó que la empresa prestaria Aguas del Norte, pedirá al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, la contratación de 15 camiones cisternas, que se sumarán a los 51 ya existentes y que están en circulación en todo el territorio.

En la mesa de diálogo, que también contó con legisladores e intendentes, el presidente de la empresa Luis María García Salado, se mostró a favor que se declare la emergencia hídrica en Salta. Indicó que con ello, se "va a posibilitar que junto a todos los organismos de Estado, podamos resolver de forma inmediata" las problemáticas que se vayan presentando, dejando un poco de lado la burocratización ante cada pedido que se presenta y se pueda "actuar más rápido".

García Salado afirmó que el encuentro resultó importante para aclarar que el problema del agua en la provincia es un "problema solidario" y no exclusivo de la empresa que preside. "Es un problema de todos los que tenemos obligaciones y participaciones para dar esencial servicio a la comunidad", indicó, remarcando que el principal factor de la situación crítica que se vive hoy, es la "gran desinversión" que Salta tiene desde hace décadas, sean en fuentes o redes de agua.

Por tal motivo, se anunció la contratación de 15 nuevos camiones aguateros, que se sumarán a los 51 que ya están en funcionamiento. La nueva adquisición será derivada a las zonas más críticas que detectaron: Tartagal, General Mosconi y Orán; y será costeada por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, después que Aguas del Norte realice el pedido formal.

"La gente no puede esperar a la realización de las obras, por más que tengamos 198 millones de dólares para invertir", expresó el presidente de la empresa. Ese monto, fue anunciado desde el gobierno de Gustavo Sáenz, para un plan de obras trienal que incluirá el recambio de cañerías, plantas potabilizadoras y depuradoras en la provincia. Dichos fondos serán aportados desde el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Al ser consultado por los contínuos cortes, y que llevó a manifestaciones de vecinos en Capital, Tartagal, Rosario de la Frontera, General Güemes y Orán, aseguró que ello evidencia la realidad del servicio. "Me solidarizo, pero por más que hoy me hagan una manifestación, no les soluciono hoy el tema" porque "no tengo la varita mágica para decir que abro una canilla y sale agua", expresó.

Manifestación en Rosario de la Frontera

Acusó que la realidad que se vive en la provincia son los 40 años de desinversión pues nunca se contempló mejorar el sistema. "Nunca se invirtió acá, ni en fuentes de agua, ni en las cañerías, por eso estamos perdiendo el 55% del agua", indicó. A lo que agregó que a estos problemas técnicos, se suma la falta de agua en sí, dado que el 80% del agua que se suministra en el territorio provincial, viene de pozos que se llenan con las lluvias, que recién se dieron esta semana.

García Salado, aseguró que el contextó actual superó todas las planificaciones de contingencia hídrica que habían llevado adelante con Sáenz. Por eso destacó que la Provincia se haya comprometido a llevar adelante un plan de inversión en infraestructura, que son los 198 millones de dólares.

"Que los vecinos y usuarios, sean escuchados"

En representación de los vecinos, estuvo la abogada Liliana Musa, presidenta del Comite de Defensa del Consumidor (Codelco), quien expresó a Salta/12, que la problemática del agua es preocupante en la provincia. Precisó que se trata de "algo que se ha ido agravando con el paso de los años, principalmente por la falta de inversión". En ese sentido, celebró que se haya llevado adelante la Mesa del Agua.

Durante el encuentro, la abogada pidió que "los vecinos y usuarios, sean escuchados", dado que un gran número de personas denunció ante Codelco que "están llamando y no tienen respuestas o no los atienden directamente". Ante esta situación, Aguas del Norte dio a conocer que diariamente reciben alrededor de 1400 reclamos, pero sólo cuentan con equipo técnico y humano para atender 400 de ellos.

"Quedan en espera mil (reclamos), es impresionante", manifestó la letrada. Ante ello, la empresa se comprometió a sumar más líneas de atención telefónica, además de recordar que los reclamos pueden efectivizarse a través de la página web. En ese sentido, Musa dijo que es necesario que se dejen asentados los reclamos, y que sean individuales porque a veces pasa que un vecino tiene agua, y quien vive al lado, no.

Desde Codelco se hizo una presentación al Ente Regulador con el pedido de considerar la refacturación para aquellos usuarios que no tuvieron agua en los últimos días, lo que provocaría un cobro indebido. Musa, también instó a que los vecinos lleven adelante un uso racional del agua, y que se continúen las reuniones de la Mesa del Agua, ya que ahora resta controlar que los compromisos asumidos se cumplan.

La entidad viene acompañando reclamos de vecinos de toda la provincia, particularmente de General Mosconi y Tartagal, donde se presentó un amparo contra Aguas del Norte, en 2019. A raíz de ello, a fines de diciembre del año, la jueza en lo civil y comercial 1 de Tartagal, Griselda Nieto, dispuso aplicar un astreinte (multa diaria) de $5000 a la empresa Aguas del Norte por cada reclamo que no atienda de usuarios que necesiten asistencia de agua por otras vías distintas a la red domiciliaria.

No osbtante, Musa, aseguró que no se trata de una problema que atañe únicamente a la empresa sino que compete al Estado en todo su conjunto; debido a que "el agua potable es un derecho humanos y es una obligación del Estado cubrirlo".

Mientras que el gerente de Gestión de Calidad y Articulación del Enresp, Carmelo Russo, destacó que todas las personas convocadas se hayan hecho presente, pues quedó evidenciado que en los últimos días hubo mayor problemática en el acceso al servicio.

Por eso, la Mesa propone dos abordajes. Por un lado, "lo urgente", que controla que el plan de contingencia funcione adecuadamente y que las vías de comunicación con los usuarios se fortalezca. Por el otro, que se canalicen y conozcan las obras que se están gestionando desde la Provincia y Nación, y desde cada intendencia.

"La necesidad del servicio de agua potable es esencial para la vida, con lo cuál, no admite distinciones de quién hace qué, sino que se necesita que todos nos involucremos y trabajemos mancomunadamente", expresó Russo.

El Ente Regulador canaliza casi el 20% de las denuncias que se realizan ante Aguas del Norte, pues son reclamos que ya llegan como disconformidad. Por lo que Russo, aclaró que quien debe dar una primera respuesta es la misma empresa, y si no lo hace, recién el Ente es quien actúa conforme a derecho. Contó que todos los meses están sacando expedientes que tienen que ver con sanciones y órdenes regulatorias a la empresa.

¿Y las obras?

En la Mesa del Agua, estuvo presente el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, Hugo De la Fuente, quien dijo a Salta/12 que el tema del agua no es un tema menor en la provincia. "De hecho se viene trabajando mucho porque las necesidades son muchas", manifestó, remarcando que las problemáticas más importantes se dan en los departamentos de San Martín y Rivadavia.

Dijo que se están llevando adelante distintas obras mientras que otras están en trámites y se llevarán adelante con los más de 2.300 millones de pesos del ENHOSA, obtenidos por la gestión de Sáenz. También, adelantó a este medio, que en las próximas semanas el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, anunciará la firma de un Fondo Fiduciario de 5 mil millones de pesos. De ese monto, más de 2 mil millones de pesos serán destinados a Capital para el recambio de redes de agua, y el monto restante, irá para el norte salteño.

"La idea es evitar las pérdidas importantes (de agua), lo que hace que el servicio sea un poco deficitario" en la actualidad, dijo De la Fuente. Indicó que desde el Ministerio se está trabajando en las prioridades que se definió con Aguas del Norte, mientras se siguen generando nuevas demandas. Las obras "se seguirán sumando porque no es un tema que inicia y termina con una gestión de gobierno", indicó.