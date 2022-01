Racing Club ya tiene al colombiano Edwin Cardona y ahora, por pedido del entrenador Fernando Gago, va por un centrodelantero y el apuntado es otro futbolista vinculado a Boca Juniors: Ramón "Wanchope" Abila.



El cordobés de 32 años regresó de un préstamo por el fútbol de los Estados Unidos, donde jugó en Minnesota primero y en DC United posteriormente, pero en principio no tiene lugar en el equipo que dirige Sebastián Battaglia.



El nexo entre el jugador y la Academia pasa por uno de los componentes de la secretaría técnica que encabeza Rubén Capria, y es el ex futbolista racinguista, Carlos Arano, que construyó una gran relación con Abila desde los tiempos de ambos en Huracán (entre 2013 y 2015), que también había sonado para reincorporarlo.



Luego de caerse la posibilidad de emigrar a Colo Colo de Chile, ahora Racing aparece en el camino del 9, a quien lo motiva también participar de la Copa Sudamericana.



Gago sabe que necesita experiencia en ataque a partir de las salidas de dos delanteros de esas características como Lisandro López y Darío Cvitanich, que se fueron a Sarmiento y Banfield, respectivamente.



Descartada la posibilidad de traer de regreso a Ricardo Centurión desde Vélez Sarsfield, pese a que su manager Christian Bassedas anunció que el también ex Boca Juniors no tendrá lugar en el club de Liniers "por razones futbolísticas", Abila aparece como una buena alternativa para reforzar la ofensiva.