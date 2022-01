La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, salió al cruce de María Eugenia Vidal, luego de que la exgobernadora apuntara contra el kirchnerismo por las denuncias de la mesa judicial bonaerense y la persecución a sindicalistas y opositores.

En declaraciones a AM750, Caamaño apuntó a Vidal y Mauricio Macri por la persecución judicial y el armado de causas, y descartó la versión de la exgobernadora bonaerense, que para minimizar las acusaciones de la “Gestapo macrista” habló de un “circo del kirchnerismo”.

“Si hubiese querido especular, lo hubiese presentado antes de las elecciones”, le respondió Caamaño este lunes.

Además, la interventora de la AFI sostuvo que “el gobierno de Macri estuvo plagado de ilegalidades”, y que “se podía esperar cualquier cosa”.

Grupo Octubre · Cristina Caamaño le respondió a Vidal

“Si hubiese querido especular políticamente y tenía el video desde antes, lo hubiese presentado antes de las elecciones, por ahí incluso nos hubiese ido mejor”, puntualizó.



En este sentido, Caamaño aclaró que “las denuncias se presentan a medida que surgen las pruebas”. La semana pasada, Vidal rompió el silencio tras diez días sin dar respuestas sobre las gravísimas acusaciones de persecución a sindicalistas y afirmó que en su gobierno “no hubo ni mesa judicial ni causas armadas”.

“Puede aparecer más material, esto es una caja de pandora”, advirtió Caamaño.

“No me sorprendió la mesa judicial de Vidal, no me lo esperaba, pero no me sorprendió. A partir del espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan se puede esperar cualquier cosa”, se indignó Caamaño.

Cómo se descubrió la mesa judicial de Vidal

Además, la interventora de la AFI explicó cómo fue, paso a paso, el hallazgo del disco rígido en el que se encontró el video de la reunión secreta entre el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, agentes de la AFI, el intendente de La Plata, Julio Garro, y empresarios de la construcción.

En esas imágenes es que Villegas pronuncia la triste y ya célebre frase de armar una “Gestapo, una fuerza para terminar con todos los gremios”.

“Cuando llegamos sacamos los discos duros a todas las computadoras, todos los discos se revisaron, se analizaron, más o menos rápido de acuerdo a todo el otro trabajo que había que hacer”, describió Caamaño.

“La Agencia no me la entregaron ordenada, prolija, era todo caótico. Hubo que hacer un trabajo para hacer trazabilidad sobre lo que hacemos, incluso para que el que venga después que yo encuentre algo ordenado”, agregó.

En este sentido, Caamaño recordó que los discos “aparecieron y la gente (del organismo) quería saber si podía reutilizarlos, cuando se analizó puntualmente este disco tenía este archivo donde se observa la reunión de la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, que fue parte de la mafia de Vidal y que se conecta con la mafia nacional de Macri”.

“En principio lo que me dijeron es que las cámaras fueron colocadas por la AFI, que no tienen cable, que tienen una memoria, que graba. Evidentemente debe tener el audio. Puede aparecer más material, es una caja de pandora”, sintetizó.