El Senado bonaerense aprobó por unanimidad la autorización para que la Justicia federal de La Plata allane el despacho del senador de Juntos por el Cambio (JpC) Juan Pablo Allan, en el marco de la investigación por el funcionamiento de una "mesa judicial" para perseguir y armar causas contra dirigentes sindicales durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. El interbloque macrista se arrogó la “jornada histórica” de haber acompañado el pedido de la Justicia pero se abroqueló en la defensa acérrima del procurador provincial Julio Conte Grand –mencionado como parte de la “mesa judicial”— y de la exgobernadora ahora también investigada por la Justicia. “Cumplimos con la justicia y ratificamos los valores de una democracia que no quiere mesas judiciales, ni ‘gestapos’, ni persecuciones extrajudiciales”, respondieron desde la bancada oficialista del Frente de Todos (FdT), que volvió a reclamar la renuncia de Conte Grand por sus vínculos políticos con el macrismo y a proclamar la responsabilidad de Vidal: "Había un aparato estatal armado para escuchar y armar causas" en la provincia.

La sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores provincial arrancó con algunos contratiempos técnicos de sonido en medio de una jornada agobiante. La sesión se llevó adelante con protocolo mixto, con 14 senadores presentes en el recinto y otros 32 que lo hicieron de forma virtual, entre estos últimos el propio Allan que no intervino durante el debate. A pesar de la unanimidad para hacer lugar al pedido del juez federal Ernesto Kreplak no faltaron fuertes contrapuntos entre oficialistas y opositores.

El senador macrista Alejandro Rabinovich calificó la decisión del Senado como "una jornada histórica”, que habilitó el allanamiento judicial del despacho de un integrante de ese cuerpo legislativo y destacó "la decisión de Allan de ponerse a disposición de la justicia desde el día uno". Allan aparece en el video filmado por la AFI macrista, en la que espías jerárquicos llevaban la voz cantante y junto a dos ministros y el secretario de Justicia de Vidal, además del intendente platense Julio Garro, le explicaban a empresarios como llevar adelante el armado de causas contra sindicalistas.

"Esto se veía solamente en la dictadura", sostuvo el senador del FdT Omar Plaini, que denunció que fue víctima de la mesa judicial cuando el sindicato de canillitas que dirige fue intervenido y pidió a los dirigentes de Juntos que "den explicaciones a la sociedad". "Por allí dijo la senadora (PRO, Nidia) Moirano que el doctor Villegas pidió disculpas. ¿Las disculpas de Villegas revierten semejante atrocidad? Hablamos del holocausto, de la Gestapo. ¿Se puede disculpar un ex ministro que dice armar la Gestapo para perseguir dirigentes sindicales?", interpeló el senador.



Desde el macrismo buscaron contratacar. El presidente del interbloque de Juntos, Christian Gribaudo, sostuvo que “nosotros no accionamos con la Corte y no perseguimos procuradores”. La respuesta no se hizo esperar.



El escorpión Macri

La jefa de la bancada del FdT, Teresa García, cerró el debate. Comenzó su intervención con la fábula de la rana y el escorpión, que a pesar de sus promesas para que lo ayudara a cruzar el río terminó por picarla en medio de la travesía. “Está en su naturaleza”, dijo García. La senadora oficialista terminó su extenso discurso con un regreso a la fábula. “Y todo conduce a Roma porque sabemos quién es el escorpión: alguien que asumió procesado por la misma imputación, por las escuchas ilegales, en ese momento a su propia familia”, afirmó sin nombrar al expresidente Mauricio Macri.

“Yo quisiera que hoy aquí estuviera la doctora (exprocuradora bonaerense María del Carmen) Falbo o la doctora (exprocuradora general Alejandra) Gil Carbó. ¿Qué les pasó cuando terminó el gobierno anterior? A Gil Carbó le publicaron en un medio el teléfono de su hija”, dijo García en respuesta a Gribaudo. También respondió a las críticas del macrismo a Cristina Fernández de Kirchner y recordó que la ex presidenta puso las escuchas judiciales “bajo la procuración para que no tuviera vida propia ni hubiera cuentapropistas que hacen estas chanchadas. Y uno de los primeros decretos de Macri fue traspasarle la responsabilidad de la oficina de las escuchas de los sótanos de la democracia a la Corte, la Corte a un juez y este juez a su yerno. Todos con adhesión al partido de Macri”.

“Así si cierra este modelo. Y ese modelo de espionaje y persecución tiene que ver con responder a un modelo económico. Pero miren, con humildad digo esto, le fracasó el plan. Y digo lo de la gobernadora porque si la ganancia fuera política, la motivación también lo era. Creo que la exgobernadora es absolutamente consciente y absolutamente responsable: tres de sus ministros estaban en esa mesa que conocemos y no sabemos en otra”, insistió García.

La jefa de la bancada oficialista también arremetió contra Conte Grand. “Todo el mundo sabía que tenía una preferencia política y adhesión a la ex gobernadora Vidal, y hace poco por una foto nos enteramos de Mauricio Macri. Y ese solo hecho de adhesión partidaria de la manera que la tuvo y a determinados dirigentes tendría que haberlo imbuido de una gran ética política y renunciar. Sobre todo si ahora le agregamos que tanto él como la exgobernadora dan cuenta de teléfonos encriptados comprados y otorgados por la AFI. Alguna razón había”, sentenció García.