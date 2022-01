La ola de calor se siente con fuerza en gran parte del país y se espera para este viernes el día más caluroso del año, de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que anticipa temperaturas por encima de los 40 grados para varias zonas del país. Por eso, las previsiones, acompañadas por distintos grados de alerta -amarilla, naranja o roja- ponen especial atención en los cuidados de la salud para evitar golpes de calor.

Así, para aquellos que deben seguir con sus rutinas, se recomienda una serie de medidas para tolerar las altas temperaturas y no exponerse a complicaciones a la salud.





Comidas livianas y lugares frescos

Para días como este, los especialistas ponen especial énfasis en aumentar el consumo de líquidos para mantener una buena hidratación, entre 2 y 3 litros de agua por día, evitar las comidas abundantes y optar por verduras y frutas.

“Lo más importante es la hidratación. Y cuando hablamos de hidratación hablamos de agua”, remarca el nutricionista Ignacio Porras (MN7270), director de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (Sanar). Y agrega que es preferible evitar las bebidas endulzadas y las gaseosas y las bebidas alcohólicas.





Cuidados para personas mayores ante el calor

Para estos días, se recomienda tener especial atención con los adultos mayores y los niños, quienes por tener una “mayor concentración de agua extracelular están más propensos a la deshidratación”. En el caso de los adultos mayores muchas veces pierden la sed.

"Cuando nos deshidratamos, automáticamente tenemos sensación de sed para poder incorporar líquidos, pero esta sensación en los adultos mayores está alterada", aporta el médico especialista en Gerontología Diego Bernardini, en diálogo con GO Noticias.

Por ello, ante una ola de calor como la que estamos atravesando resulta de vital importancia evitar que los adultos mayores sufran de deshidratación y prestar atención a posibles síntomas, como fatiga, cansancio, piel reseca y con pérdida de elasticidad, aumento de la frecuencia cardíaca o estado de confusión.





Protegerse y cuidarse del sol

Para evitar la deshidratación, además, se recomienda estar en lugares frescos, bien ventilados y a la sombra; evitar salir a la calle en horarios de mayor temperatura, y en caso de hacerlo utilizar protector solar, cubrirse la cabeza con gorros o sombreros y vestirse con ropa holgada, de colores claros y telas livianas. También evitar hacer esfuerzos físicos.

“La herramienta fundamental para cuidarse es no exponerse al sol mucha cantidad de tiempo, en particular en el horario de 10 a 16”, explica a GO el médico dermatólogo Andrés Politi (M.N 73970) e integrante de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD). E instó a “recurrir a todo lo que nos provea sombra. Esto quiere decir sombrilla, carpa, árbol y ponerse remeras de manga larga, con cuello, y pantalones largos y sombreros”.

En el caso de los protectores solares, recomienda utilizar aquellos que tengan un número de factor no menor a 30, y se aplique una cantidad abundante 20 minutos antes de la exposición y renovarlo cada dos horas o después de transpirar o mojarse mucho.

“Está probado que disminuyen la aparición de melanoma maligno y carcinoma espinocelular, que son dos tumores de piel provocados por el sol. Además, disminuyen el fotodaño o fotoenvejecimiento que son las manchas, arrugas y sequedad de la piel”, advierte el especialista.

Ante quemaduras, se recomienda utilizar cualquier producto frío, por ejemplo tomate o pepino, o bien cremas frías para disminuir la molestia y a la vez para que se vaya regenerando la piel afectada. Según la gravedad, consultar a un médico, ya que en algunos casos pueden requerir internación y tratamientos más prolongados.





Lugares con aire acondicionado y uso correcto para prevenir enfermedades

El "calor", monotema entre quienes se quedaron en la Capital Federal, donde este viernes la máxima alcanzaría los 42 grados, obliga a agudizar el ingenio para garantizarse —aunque más no sea por un rato— el fresco alivio del aire acondicionado. ¿Dónde se puede gozar, gratis o por unos pocos pesos, de la bendición del split? Por ejemplo, en bancos, shoppings, hipermercados, cines o librerías.

Para estos días, además, para quienes utilicen los aires, tanto en casas particulares como en espacios de trabajo y comerciales, especialistas de la División Neumonología del Hospital de Clínicas brindaron algunos consejos para prevenir posibles afecciones respiratorias y señalaron los riesgos de su mal uso.

Según detallaron, la falta de mantenimiento en los filtros, que acumulan gérmenes, la inadecuada ventilación o los cambios bruscos de temperatura pueden provocar afecciones respiratorias y derivar en resfriados, laringitis, faringitis, sinusitis, crisis de alegrías, broncoespasmos en personas asmáticas y hasta neumonías. Y favorecer a los contagios de coronavirus. Además, advierten que una temperatura muy alta o baja puede producir alteraciones en el sueño.

Por todo eso, recomiendan acondicionar el ambiente con una temperatura de entre 24 y 27 °C. Y evitar que el flujo del aire sea directo sobre las personas. Además mantener siempre la humedad del ambiente, usando la función de ventilación y los filtros limpios para evitar que se acumulen partículas alergénicas como polen, ácaros o polvo doméstico.

El movimiento del aire y la evaporación de la humedad de nuestra piel producen sensaciones de descenso de temperatura entre 3 y 5º C. Por eso, se debe evitar cambios bruscos de temperatura, regular la entrada y salida del calor al frío y del frío al calor y tener cuidado especialmente con los niños y las personas mayores porque su temperatura es por debajo de la normal, y les puede ocasionar enfriamientos.





Cómo proteger a los animales del calor

Hay algunas indicaciones sobre cómo proteger a las mascotas del calor que son comunes para todos los animales, como mantener la provisión de agua fresca y procurar espacios de sombra para descansar, pero perros y gatos no son iguales, y para cada uno hay distintas cosas a tener en cuenta.



“Lo mejor que podemos hacer es no molestarlos, no atarlos, dejarlos que elijan el lugar más fresco de la casa”, explicó el doctor Juan Enrique Romero, médico veterinario especialista en clínica de animales pequeños. “Y sí si podemos ayudarlos con ventilador y aire acondicionado mejor, porque lo van a elegir sin dudas”.

En cuanto a los perros en general, sugirió no atarlos y dejarlos elegir el lugar donde quieran estar. No someterlos a ejercicios inadecuados en horarios insólitos. Pasear con mesura y eligiendo la mañana bien temprano o el atardecer. No dejarlos en el auto cuando se va a hacer un mandado, ya que la capacidad de aumentar la temperatura dentro de un vehículo es más alta y rápida.

Para los gatos, en tanto, recomendó dejarles agua a disposición, no necesariamente helada sino fresca y renovada. Dejarlos hacer a su aire y que busque un lugar. No molestarlos, ya que mientras menos se mueva mejor va a compensar la temperatura.