La declaración del comisario Hernán Cassasa ante la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, donde reconoció que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand no solo participaban de la mesa judicial bonaerense sino que también eran parte integrante de la mesa judicial nacional y que tenía por objeto perseguir a dirigentes políticos de la entonces oposición y dirigentes sindicales. En ese sentido, el cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, aseguró que Vidal "no puede desentenderse de ese tema" porque "la reunión fue en el Banco Provincia, así que no jodamos. No me imaginaba semejante estructura de un Gobierno para perseguir a dirigentes gremiales", indicó.

Hasta ahora Acuña no se había expedido sobre esta serie de hechos que vino saliendo a la luz. El primero en referirse a ello y repudiar la conducta de los dirigentes de Cambiemos, fue Pablo Moyano que integra el triunvirato que conduce a la central sindical. Héctor Daer también se había referido a estos hechos aunque no de una manera tan enfática.

Acuña indicó además que "la Corte tiene que ponerse los pantalones largos y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La Justicia también es parte del problema en Argentina, tiene que hacer una autocrítica", dijo durante una entrevista concedida a El Destape Radio.

A partir del testimonio del comisario Cassasa ante la subcomisión que se organizó dentro de la Bicameral para avanzar en la investigación de lo acontecido, ahora se espera que preste declaración el actual procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

La situación del procurador se complicada cada vez más. En un principio por haber sido nombrado en aquella reunión de 2017 cuando el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, habla de su deseo de contar con una "Gestapo" para perseguir a los dirigentes gremiales, y le dice a los empresarios de la construcción allí presentes que tenían el apoyo del fiscal, del juez y del procurador (en referencia a Conte Grand) para avanzar en causas judiciales contra los sindicalistas.

Ahora lo nombró el comisario Cassasa cuando ratificó ante los legisladores de la Bicameral que era él quien habla en los audios --publicados por Página/12-- donde se relata cómo funcionaba la mesa judicial y cómo era el mecanismo de armado de causas en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo.

Pero Cassasa va mucho más allá ante la Bicameral y sostiene que Vidal y Conte Grand eran parte de la mesa nacional judicial macrista. En esos audios, que fueron presentados por el exjefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, se lo escuchaba decir a Cassasa que "Asuntos Internos es exactamente la oficina en la que, por orden de (Cristian) Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand --que era una locura que esté ahí-- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos lados".

Es por eso que los legisladores que integran la subcomisión, los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Angel Bazze, quieren escuchar a Conte Grand el próximo martes.

Por su parte, Tailhade consideró que "hay muchos elementos que hemos recolectado a lo largo de este tiempo respecto de un montón de situaciones de la provincia que claramente implican la participación de Conte Grand en distintos ilícitos”.



“Esperemos que el martes pueda responder todos estos interrogantes. Es una figura demasiado importante en el diseño institucional de la provincia de Buenos Aires como para que no tengamos explicaciones racionales de su actuación”, subrayó Tailhade en declaraciones radiales.

Además, el diputado advirtió que si (Conte Grand) no asiste a la bicameral, "su ausencia tiene que ser un elemento más en el pedido de su juicio político” y evaluó que una vez que el grupo parlamentario cuente con las declaraciones de los empresarios y las explicaciones del procurador estará "en condiciones de citar a los tres funcionarios de la AFI” que aparecen en el video.