Concluyó la primera semana de reuniones focalizadas de la Mesa del Agua, constituida para tratar de paliar la crisis hídrica en la provincia de Salta, y coordinada por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp). Desde el sur provincial, los departamentos Metán y Rosario de la Frontera también elevaron sus cuestionamientos a Aguas del Norte, la empresa prestataria del servicio de agua potable y saneamiento.

A diferencia de los otros encuentros departamentales, desde Metán se pidió la estatización de la empresa. Al menos así lo hizo saber el diputado provincial Sebastián Otero (Salta Tiene Futuro), quien aseguró que la propuesta ya está en la Cámara de Diputados de Salta, pues consideró que el desempeño de la empresa que hoy preside Luis María García Salado, fracasó desde su constitución en 2009, por el decreto provincial 2.195, que creó la Compañía de Agua y Saneamiento (Cosaysa).

"Tenemos estos graves problemas y claramente esto debe pasar a manos del Estado porque creemos que hoy (Aguas del Norte) es una empresa que no da las soluciones y la inversión correspondiente" a las problemáticas, expresó. Si bien Aguas del Norte es una sociedad anónima, el Estado provincial tiene absoluto dominio sobre ella, dado que es dueño del 90% de sus acciones (el 10% restante es de los empleados).

Otero consideró que la creación de una Mesa del Agua es un propuesta acertada para focalizar los problemas, en una situación crítica en toda la provincia.

El proyecto de ley ingresó en octubre del año pasado y pide la creación de la Secretaría de Estado de Gestión Integral del Agua, con dependencia jerárquica y funcional del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Además de Otero, la iniciativa cuenta con las firmas de Gladys Paredes, de San Martín; Alejandra Navarro, de Anta; Daniel Segura y Germán Rallé, de General Güemes, y el senador Carlos Rosso, también de Güemes.

La Secretaría de Gestión del Agua tendría la facultad de planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los servicios de agua potable; más el alcantarillado, saneamiento y reuso de líquidos residuales. En ese sentido, el nuevo organismo propuesto actuaría como órgano rector y operador; además, representaría al Estado provincial en los convenios que se gestionen entre el Estado nacional y los municipios.

Entre los fundamentos del proyecto, se aseguró que el sistema de administración actual de los recursos hídricos de la provincia es deficitario. Por lo que se busca que se avance en una mejora de la administración y planificación para "hacer frente a los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la gestión del agua".

Por su parte, el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, aseguró que la situación en su municipio es complicada porque "ha escaseado mucho el agua en estas últimas semanas". Contó que en el norte de la ciudad, las fallas son recurrentes, y en el sur, son intermitentes.

Protestas en Rosario de la Frontera.

"Esta situación la conocemos todos", manifestó, señalando que tanto Aguas del Norte como el Ente Regulador, saben de la falta de agua en su municipio, "pero no veníamos haciendo mucho para resolverla", cuestionó. Y consideró que con la creación de la Mesa del Agua los municipios pudieron plantear con mayor incidencia las problemáticas que padecen.

Al igual que Otero, opinó que "el esquema que tenemos ha fracasado", debido a que "la sociedad del Estado, no ha resuelto el problema", y no vio con malos ojos la idea de estatizar la empresa, instando a que "sea el Estado mismo quien tenga que definir como sería el funcionamiento" de la provisión de agua potable y el saneamiento.

Por su parte, el diputado de Rosario de la Frontera Pablo Gómez (Frente de Todos), dijo no estar al tanto del proyecto que mencionó Otero, pero aseguró que si se abre el debate estará aportando desde su banca, pues no niega la grave crisis hídrica que afecta a Salta.

En tanto, en la reunión de la Mesa, que contó con autoridades del Enresp, Aguas del Norte y Edesa junto a los intendentes, legisladores y concejales de ambos departamentos, las decisiones fueron similares a las que se tomaron respecto de los departamentos San Martín y Orán. En ese sentido, se acompañó la elaboración de un nuevo plan maestro del sistema hídrico de la provincia de Salta, para incorporar soluciones de fondo.

Por ello, se solicitó a las autoridades provinciales que fijen una política ambiental efectiva respecto del tratamiento de efluentes cloacales, previo relevamiento del sistema de saneamiento en el departamento con intervención de Aguas del Norte y el Ente Regulador.

También se acordó, con intervención de la Secretaría de Recursos Hídricos, realizar un estudio de factibilidad de obras de captación superficial para obtener mayor caudal de agua potable. El informe también deberá contener sugerencias de obras de perforación en las localidades privadas del servicio.

La novedad fue que se propuso gestionar la incorporación al servicio de agua potable y saneamiento en el carácter de usuarios de barrios o asentamientos consolidados en el ejido urbano de los municipios de ambos departamentos. Mientras que el Ente Regulador habilitará reducciones tarifarias motivadas en las fallas del servicio de agua potable producidas en ambos departamentos y que impliquen pérdida de continuidad o calidad.

Situaciones similares

Al referirse a la situación de su departamento, Otero dijo a Salta/12, que hay barrios que no cuentan con agua potable. Por tal razón, agradeció que la provincia haya definido invertir en una planta potabilizadora para el departamento.

El legislador también dijo que Metán tiene 3 pozos de agua que construídos por Aguas del Norte, pero que no están conectados desde al menos dos años y "hasta el momento no hay respuestas" sobre su funcionamiento. Dijo que uno de los pozos quedó envuelto en un conflicto por el terreno donde se hizo, pero indicó que "los otros dos pozos tranquilamente podría irse conectando a la red".



Otro aspecto que resaltó es la necesidad del urgente recambio de cañerías, un pedido recurrente en toda la provincia. Desde que se creó la Mesa del Agua, hace dos semanas, autoridades departamentales descataron el mal estado de las cañerías. La Mesa ya analizó la situación en Capital, San Martín, Orán, Metán y Rosario de Lerma y la semana entrante lo hará respecto de Anta, General Güemes y los Valles Calchaquíes.

Otero dijo que en el caso de Metán el último recambio fue durante la gestión del ex gobernador Juan Manuel Urtubey. "No hay recambio de cañerías desde hace mucho tiempo", aseguró, subrayando que los arreglos que se hacen son provisorios y sin materiales adecuados, lo que provoca que "se vuelvan a romper".

Metán se ubica al sur de la provincia, y se estima que actualmente tiene una población superior a los 45 mil habitantes, que pertenecen a las localidades de San José de Metán, El Galpón, Río Piedras y Lumbreras.

Ante el crecimiento poblacional, Otero dijo que el sistema actual de distribución de agua potable "no da abasto", por lo que presentaron desde el municipios dos carpetas técnicas para dos nuevas plantas potabilizadoras. "Eso solucionaría el problema de raíz porque nos podría dar una proyección de 50 años", consideró.

Centrándose en las particularidades de las localidades, el diputado dijo que en Río Piedras la provisión de agua potable "ha mejorado, pero sigue siendo un mal servicio". En el caso de Lumbreras llega un camión cisterna de Aguas del Norte, y el municipio también colabora con la distribución del agua.

Mientras que en El Galpón se espera que pronto finalice la obra de la planta depuradora de líquidos cloacales, que se inició en la gestión de Urtubey pero se paralizó. "Esa planta está parada y eso significa un grave impacto ambiental porque los líquidos cloacales siguen sin tratamiento y van directamente al río Juramento", manifestó el legislador, quien también cuestionó que no existe una proyección política para que se trabaje conjuntamente el acceso al agua potable y el saneamiento.

La situación no es muy distinta en Rosario de la Frontera, pues su par Pablo Gómez dijo a Salta/12, que en varios barrios hay fallas en el servicio de agua potable, no solamente en épocas estivales. "Tiene que ver con un problema que no es de ahora, que viene pasando regularmente y ahora explotó", consideró el legislador.

En ese sentido, dijo que en la crisis hídrica se asiste con camiones cisterna en las zonas más críticas. El jueves último, García Salado dijo que estaban funcionando dos camiones en Rosario de la Frontera, a lo que Gómez agregó que también se lleva agua desde el municipio.

Precisamente, Rosario de la Frontera fue una de las ciudades donde la ciudadanía salió a las calles e inclusó cortó la ruta nacional 34 esta misma semana. Por tal razón, Gómez, dijo tener esperanzas en las resoluciones y acciones inmediatas que puedan salir de la Mesa del Agua, pero insistió en que hacerse una proyección a futuro.

Al departamento llegarán $200 millones destinados a diferentes obras, entre ellas, dos pozos de agua en los barrios Los Álamos y Arturo Menú, y el arreglo de cañerías. Igual que en casi toda la provincia, en el departamento rosarino registraron 179 pérdidas de agua.