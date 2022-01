A pesar de la tercera ola de covid y de las restricciones para realizar eventos masivos con más de mil personas que rigen hasta el 21 de este mes, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, junto a dirigentes de Central Norte y Gimnasia y Tiro, anunció que desde el 22 y hasta el 8 de febrero se realizará un cuadrangular entre estos dos clubes que militan en el Federal A, a los que se sumarán dos visitantes de la B Nacional, San Martín de Tucumán y Chaco For Ever.

La sede será siempre el Estadio Padre Ernesto Martearena, que tiene capacidad para 24.000 personas, pero en principio solicitarán al Comité Operativo de Emergencia (COE) que habilite a utilizar el 50% de aforo para que puedan asistir hasta 12.000 hinchas.

Para la provincia, significa volver a realizar eventos deportivos convocantes en época estival tras dos años de inactividad, y recuperar algo del terreno perdido con otras plazas como Santiago del Estero y San Juan. Y si bien esta vez no asistirán los Boca, River, Independiente y Rácing de otrora, el condimento se lo pondrán tres de los equipos más convocantes del NOA y un recién ascendido como es Chaco For Ever, por lo que se espera que el publico acompañe todos los partidos.

Ayer, en conferencia de prensa, el titular de la cartera de Turismo, Mario Peña, y el secretario de Deportes, Sergio Chibán, estuvieron acompañados por el presidente de la Comisión de Fútbol de Gimnasia y Tiro, Sergio Plaza, y el vicepresidente primero de Central Norte, Leandro Etchezar. Los referentes de los equipos salteños coincidieron en la importancia que tienen estos torneos para el fútbol local y destacaron el alto nivel futbolístico que ofrecerá el cuadrangular.

“Esto nos sirve mucho, porque nosotros queremos jugar con los mejores y tener buen roce, pero para eso tenés que entrenar bien y no arriesgar nada, por eso pedíamos que se posterguen un poco más los partidos, pero no daban ya las fechas”, sostuvo el ex jugador de Gimnasia e Instituto de Córdoba, entre otros equipos, Sergio Plaza. Agregó que además estas instancias sirven para que el hincha conozca a los nuevos jugadores y para darle rodaje individual y colectivo al equipo contra rivales de fuste. “Todo esto es preparativo pero hay que tomárselo seriamente y jugar con los mejores”, expresó.

Para el directivo albo, “sería una pena que no habiliten un aforo mayor, porque mil personas no es nada para un Estadio de esas magnitudes”.

El presidente de la Liga Salteña de Fútbol y Secretario de Deportes de la provincia, Sergio Chibán, indicó que el objetivo es “retomar la posición que siempre tuvo Salta como pionera de los torneos de verano”.

El funcionario añadió que la existencia de un hotel con la infraestructura que posee el de la Liga salteña en las afueras de la ciudad, sobre Circunvalación Oeste, invita a muchas grandes instituciones a hacer sus pretemporadas, “y habiendo confirmado San Martín y Chaco su presencia, empezamos a trabajar con los dos clubes de aquí para conseguir este hermoso cuadrangular”.

Los tucumanos estuvieron toda la semana en el Hotel de la Liga y este domingo le dejarán el lugar a sus pares de Chaco For Ever, para que después ingrese Central Norte una semana más.

El ganador del torneo recibirá $500.000, y cada Club recibirá un pago adicional por su participación, que según Chibán se cubrirá enteramente con la venta de entradas. Sobre el aforo, el presidente de la Liga afirmó que para el 22 de enero ya estará habilitada la posibilidad de exceder el límite de 1.000 personas “entendiendo que no es lo mismo una carpa o un corso, que un Estadio como el Martearena, en donde meter 5.000 personas no cambia para nada la realidad de la situación sanitaria”. Por esto intentarán que el COE habilite el ingreso del 50% del público que contiene la cancha; el dirigente detalló que salvo para el clásico, muy probablemente ningún otro partido supere ese número.

“El salteño está necesitando volver a tener sus vacaciones con fútbol, así nos habíamos acostumbrado, y además hay una voluntad en las políticas deportivas de gobierno de volver a ser centro de grandes eventos, como la vuelta de los Pumas, de las Leonas, y algún partido importante de la Copa Argentina”, concluyó.

Los partidos comenzarán el próximo sábado 22 de enero (21.30) en el estadio Padre Ernesto Martearena cuando se enfrenten San Martín (T) y Gimnasia y Tiro. El martes 25, a la misma hora, jugarán San Martín (T) y Chaco For Ever; y el domingo 30, a las 19, Central Norte será el rival de Chaco For Ever. Por último, el martes 8 a las 2.30, se disputará una nueva versión del clásico entre cuervos y albos.

Las entradas tendrán un valor de $500 para las populares, $750 las preferenciales y $1.000 las plateas. Podrán adquirirse en las boleterías del Eestadio Martearena y en los estadios de Central Norte y Gimnasia y Tiro cuando los partidos los dispute alguno de estos clubes.

Con la cabeza puesta en la Copa Argentina

Gimnasia está realizando su pretemporada desde este lunes en el Hotel Los Arcos de Perico, Jujuy, con el objetivo puesto en el Torneo Federal y la Copa Argentina, donde deberá enfrentar a Racing de Avellaneda. Ese partido estaba programado para febrero, pero se pospuso para marzo. “Arrancamos con tiempo y muy bien para enfrentar todo lo que se nos viene lo mejor posible y no tener sorpresas”, detalló Plaza. Y agradeció que hasta aquí la burbuja viene dando sus frutos ya que hasta el momento no sufrieron ninguna baja producto de los contagios por covid-19.

Hasta aquí incorporaron 8 refuerzos, pero el directivo reconoció que seguirán buscando al menos un delantero y un volante más.

Con respecto a la noticia que circuló con fuerza para esta edición del Federal A, en el que podrían llegar a determinar que haya un solo ascenso y no dos como de costumbre, Plaza aseguró que la tomaron como un baldazo de agua fría y que la rechazarán, “no sé si está confirmado, pero todos vamos a pedir que se revea para que no suceda, nos merecemos otro lugar, porque siempre remamos de atrás con respecto a la B Metropolitana”.