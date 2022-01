El 21 de febrero se cumplen veinte años del fallecimiento de Hamlet Lima Quintana, el poeta. Días antes, urgidos por el rango de fechas al que obliga la 62 edición del Festival de Cosquín, sus hijos Felipe y Juan Martín conmemorarán el aniversario mediante la exposición de un cortometraje que tiene a su padre como protagonista, llamado, previsiblemente, Hamlet Lima Quintana, poeta. “Se trata de una pieza documental en formato de cortometraje que plantea una breve reseña de la vida y obra de mi padre”, dice Felipe a PáginaI12. “El corto se divide en cuatro etapas: `El nombre`, `La llanura`, `La militancia` y `La amistad`, y la voz de Liliana Daunes recorre el sentido fundamental de la vida de mi padre, ilustrada a través de sus libros y una interesante documentación fotográfica que va desde actuaciones, su actividad como periodista, como cantor y sus vínculos, además del archivo familiar”, desarrolla el realizador del film con guión de su hermano Juan Martín, que se podrá ver el viernes 28 de enero a las 18, en el microcine “Adalberto Nogues” del Centro de Congreso y Convenciones de Cosquín, ubicado en Tucumán 1031.



La velada cinematográfica será el acontecimiento principal de una jornada que, bajo el nombre global de “Hamlet, poemas, cuentos y canciones para no morir” tendrá la presencia de artistas, periodistas y gestores culturales duchos en su legado, bajo la idea, selección de textos y producción general de Silvia Majul. “El material no pretende en ningún caso ahondar en su biografía, sino acercar un perfil del poeta como piedra fundamental del proyecto documental que se prepara para el centenario de su natalicio en 2023”, adelanta el cineasta.

En efecto, el homenaje hace punta en un raid de tales –en variados formatos y expresiones-- que se están preparando no solo para conmemorar el veinte aniversario de su desaparición física, sino también –en especial—del centenario de su natalicio, que será el 15 de septiembre de 2023. No es para menos, claro: gracias a Hamlet la cultura nacional y popular argentina disfrutó de una obra plena, comprometida, poética y, fundamentalmente, de cara al pueblo.

Junto a la de Armando Tejada Gómez, la suya fue una de las plumas clave del Movimiento del Nuevo Cancionero que desde sus orígenes en 1963, logró cambiar la impronta paisajística y costumbrista del folklore por una estética más vinculada a las cuestiones sociales y políticas.

Las huellas de Hamlet en tal senda se han manifestado a través de escritos que fueron –y son— canciones inolvidables como “La amanecida”, “Los pueblos de gesto antiguo”, “Crónica de un semejante” o “Zamba para no morir”. También de un profuso corpus de cuentos, poemas y hasta una biografía, la única que existe hasta hoy, sobre Osvaldo Pugliese, escrita en 1990. Además, Hamlet fue cantor, periodista –escribió para la agencia de noticias United Press--, y realizó trabajos “de hombre común” que impregnaron muchos de sus obras, entre ellas Cuentos para no morir, Los estafados o El oficio común.