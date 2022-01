Un docente que se quejó en Twitter por un error del programa Previaje denunció que el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, le envió una serie de mensajes a través de Instagram. "¿Vos sos docente?", "¿Dónde trabajás?", "Te vi escribiendo y borrando", le escribió el funcionario por chat privado, al maestro que había publicado el reclamo en sus redes sociales con el hashtag #Lammenstable.



Todo comenzó este lunes cuando el maestro Juan Ignacio Vedani, publicó en su cuenta de Twitter un reclamo por una falla del programa Previaje. "Desde las 8 de la mañana queriéndome contactar con alguno de los números que ofrece #PreViaje por teléfono, o WhatsApp y es imposible. Mientras, segundo día sin poder usar el beneficio. Excelente servicio @TurDepAR @MatiasLammens", posteó el maestro y lo acompañó con un hashtag #Lammenstable, que "jugaba" con apellido del ministro.

La queja virtual de Vedani fue recogida luego por el diario La Nación, que juntó el testimonio del docente con el de otras personas que también contaban que no les habían acreditado en la tarjeta Mastercard precargada el 50 por ciento del dinero que habían gastado y que no podían usar —tal como estaba previsto— ese beneficio en sus vacaciones.

Lo insólito fue que horas después, casi en la madrugada de este martes, Vedani recibió en su cuenta de Instagram una catarata de mensajes en los que el ministro Lammens lo increpaba.

“¿Vos sos docente y te burlás del apellido de la gente?”, le espetó el ministro, molesto por el #Lammenstable. Luego el titular de la cartera de Turismo agrega: "Me encantaría tener una charla con vos. El tema es grave. Ojalá podamos. Dónde das clases?".

Pero la respuesta del ministro no quedó ahí, ya que le reclamó al maestro que le responda. "Ojalá también puedas contestarme. Te vi escribiendo y borrando. A esto me refiero por si no sabés de qué hablaba", le escribió Lammens, adjuntando una captura de pantalla del chat.

¿Fin de la charla? Para nada: "Ojalá puedas contestar. Esconderse y la cobardía solo agrava la situación. También te burlás del apellido de tus alumnos? Te parece divertido eso?", le reprochó Lammens a Vedani.

El sindicato repudió el "violento ataque"

La polémica respuesta del funcionario además tuvo otros ribetes intimidatorios, ya que el ministro llamó al gremio SEducA, donde el maestro milita. En su cuenta oficial de twitter, el gremio se refirió a lo ocurrido y rechazó el accionar de Lammens. "Denunciamos y rechazamos enérgicamente el violento ataque del Ministro de Deporte y Turismo @MatiasLammens por nuestro compañero Docente Juan Ignacio Vedani, candidato a Sec. Gremial por la #ListaAzulYBlanca, que se suma a la larga lista de agresiones sufridas.", señalaron en un hilo de Twitter que acompañaron con las capturas de la charla de Instagram entre el maestro y el funcionario.

Tras la publicación de los chats con el ministro, el hashtag #Lammenstable se viralizó en las redes sociales y Vedani sumó apoyos y respaldos por la polémica actitud del funcionario.

"Fue una catarata de mensajes en mi Instagram, acusándome si soy docente o no, si trato de esta forma a mis alumnos. No supe cómo reaccionar, sigo nervioso, no sé cómo reaccionar. No puedo creerlo viniendo de un ministro", contó el maestro, que también se comunicó con Lammens para que diera su versión de lo ocurrido.

Lammens reconoció que le escribió al maestro y también que llamó al titular del sindicato. “Le escribí al secretario general del gremio. No tengo nada que esconder. Veo mucha participación gremial docente. Si un docente hace eso… Que un docente ponga eso para visibilizar que hizo mal un ejercicio un alumno… Es delicado lo que hizo este pibe. Soy absolutamente respetuoso. Que un docente se burle de un apellido… ¡Wow!. ¿Qué hacemos si mañana si le toca un alumno con un apellido gracioso?. Tiene razón en su reclamo. Cuando reviso mi Instagram antes de dormir veo que el hombre pone #Lammenstable. Hay una falta de respeto. Yo le hablo con respeto, por suerte están los chats”, explicó.

El funcionario aseguró que en sus mensajes no increpó a Vedani. "Le hablé con vehemencia", aclaró y defendió su accionar: “Te quejás, pero no faltes el respeto. Si un docente le hace bullying a alguien es un hecho grave".

"No hay que naturalizar que te digan cualquier barbaridad. No tengo nada que esconder, todo lo contrario. Somos funcionarios públicos, no podemos aceptar cualquier cosa, yo tengo hijos. Somos funcionarios pero somos personas”, concluyó.