Ascenso,
Liga Femenina y el US Open se suman a una agenda cargada de deportes
para el fin de semana, en los días previos a una nueva doble fecha
con la Selección masculina futbol.
Torneo Clausura
Comienza
la fecha número 7, que tendrá el clásico entre San Lorenzo y
Huracán. La Liga tiene a Estudiantes cómo lider de la Zona A y
River es puntero en el Grupo B:
Viernes
19.00: Newell's vs Barracas
19.00: Banfield vs Tigre
21.15: Instituto vs Independiente
Sábado
14.45: San Lorenzo vs Huracán
17.00: Central Córdoba vs Estudiantes
17.00: Independiente Rivadavia vs Argentinos
19.15: Sarmiento vs Rosario Central
21.30: Vélez vs Lanús
Domingo
14.30: Aldosivi vs Boca
16.45: Talleres vs Riestra
16.45: Defensa y Justicia vs Belgrano
19.45: River vs San Martín (SJ)
21.15: Racing vs Unión
Americup
La
Selección masculina de Basquet venció a Puerto Rico y jugará
Semifinales en la defensa del título. La final será el domingo:
Sábado
17.30: Argentina vs Canadá
Primera
Nacional
Se
juega la jornada 29 y solo quedan 18 puntos en competencia para
entrar al Reducido:
Sábado
13.10: Tristan Suarez vs All Boys
14.00: Chacarita vs Mitre SdE
15.30: Talleres RE vs CADU
15.30: San Telmo vs Chaco For Ever
Domingo
15.30: Maipu vs Deportivo Madryn
15.30: Almagro vs Quilmes
16.00: Gimnasia y Tiro vs Alvarado
16.00: Güemes vs Colegiales
16.00: Patronato vs Atlanta
16.00: Estudiantes RC vs Temperley
16.00: Gimnasia (J) vs Central Norte
19.00: Los Andes vs San Miguel
21.00: San Martin (T) vs Arsenal
21.15: Morón vs Estudiantes
Fórmula 1
Después
de las vacaciones, se retoma el calendario y Colapinto corre en
Países Bajos:
Sábado
6.30: Prácticas Libres
11.00: Clasificación
Domingo
10.30: Carrera
Liga Femenina
Empieza
la fecha 4 del Torneo Clausura:
Viernes
15.00: San Lorenzo vs Vélez
15.30: River vs Gimnasia
Sábado
14.00: Banfield vs Talleres
Domingo
11.00: Huracán vs Platense
12.15: Boca vs Newell's
15.00: SAT vs San Luis
Leagues Cup
Messi
va por un nuevo título en la final del torneo:
Domingo
21.00: Inter Miami vs Seattle Sounders
La Liga
En
España comienza la fecha 3:
Viernes
14.30: Elche vs Levante
16.30: Valencia vs Getafe
Sábado
12.00: Alavés vs Atlético Madrid
14.00: Real Oviedo vs Real Sociedad
14.30: Girona vs Sevilla
16.30: Real Madrid vs Mallorca
Domingo
12.00: Celta vs Villarreal
14.00: Betis vs Athletic
14.30: Espanyol vs Osasuna
16.30: Rayo Vallecano vs Barcelona
Seria A
En
Italia se juega la fecha 2:
Viernes
13.30: Cremonese vs Sassuolo
15.45: Lecce vs Milan
Sábado
13.30: Parma vs Atalanta
13.30: Bologna vs Como
15.45: Pisa vs Roma
15.45: Napoli vs Cagliari
Domingo
13.30: Torino vs Fiorentina
13.30: Genoa vs Juventus
15.45: Lazio vs Hellas Verona
15.45: Inter vs Udinese
Premier League
En
Inglaterra la fecha 3 comienza el sábado:
Sábado
8.30: Chelsea vs Fulham
11.00: Wolves vs Everton
11.00: Tottenham vs Bournemouth
11.00: Manchester United vs Burnley
11.00: Sunderland vs Brentford
13.30: Leeds vs Newcastle
Domingo
10.00: Nottingham Forest vs West Ham
10.00: Brighton vs Manchester City
12.30: Liverpool vs Arsenal
15.00: Aston Villa vs Crystal Palace
Us Open
Las
duplas argentinas comienzan su participación en el Dobles:
Viernes
12.00: Andreozzi/Guinard vs Mektic/Ram
14.00: Carabelli/Etcheverry vs Dzumhur/Kovacevic
Sábado
(A definir) Molteni/González vs Krajicek/González
(A definir) Zeballos/Granollers vs Medjedovic/Kecmanovic