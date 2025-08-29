Ascenso, Liga Femenina y el US Open se suman a una agenda cargada de deportes para el fin de semana, en los días previos a una nueva doble fecha con la Selección masculina futbol.

Torneo Clausura

Comienza la fecha número 7, que tendrá el clásico entre San Lorenzo y Huracán. La Liga tiene a Estudiantes cómo lider de la Zona A y River es puntero en el Grupo B:

Viernes

19.00: Newell's vs Barracas

19.00: Banfield vs Tigre

21.15: Instituto vs Independiente

Sábado

14.45: San Lorenzo vs Huracán

17.00: Central Córdoba vs Estudiantes

17.00: Independiente Rivadavia vs Argentinos

19.15: Sarmiento vs Rosario Central

21.30: Vélez vs Lanús

Domingo

14.30: Aldosivi vs Boca

16.45: Talleres vs Riestra

16.45: Defensa y Justicia vs Belgrano

19.45: River vs San Martín (SJ)

21.15: Racing vs Unión

Americup

La Selección masculina de Basquet venció a Puerto Rico y jugará Semifinales en la defensa del título. La final será el domingo:

Sábado

17.30: Argentina vs Canadá

Primera Nacional

Se juega la jornada 29 y solo quedan 18 puntos en competencia para entrar al Reducido:

Sábado

13.10: Tristan Suarez vs All Boys

14.00: Chacarita vs Mitre SdE

15.30: Talleres RE vs CADU

15.30: San Telmo vs Chaco For Ever

Domingo

15.30: Maipu vs Deportivo Madryn

15.30: Almagro vs Quilmes

16.00: Gimnasia y Tiro vs Alvarado

16.00: Güemes vs Colegiales

16.00: Patronato vs Atlanta

16.00: Estudiantes RC vs Temperley

16.00: Gimnasia (J) vs Central Norte

19.00: Los Andes vs San Miguel

21.00: San Martin (T) vs Arsenal

21.15: Morón vs Estudiantes

Fórmula 1

Después de las vacaciones, se retoma el calendario y Colapinto corre en Países Bajos:

Sábado

6.30: Prácticas Libres

11.00: Clasificación

Domingo

10.30: Carrera

Liga Femenina

Empieza la fecha 4 del Torneo Clausura:

Viernes

15.00: San Lorenzo vs Vélez

15.30: River vs Gimnasia

Sábado

14.00: Banfield vs Talleres

Domingo

11.00: Huracán vs Platense

12.15: Boca vs Newell's

15.00: SAT vs San Luis

Leagues Cup

Messi va por un nuevo título en la final del torneo:

Domingo

21.00: Inter Miami vs Seattle Sounders

La Liga

En España comienza la fecha 3:

Viernes

14.30: Elche vs Levante

16.30: Valencia vs Getafe

Sábado

12.00: Alavés vs Atlético Madrid

14.00: Real Oviedo vs Real Sociedad

14.30: Girona vs Sevilla

16.30: Real Madrid vs Mallorca

Domingo

12.00: Celta vs Villarreal

14.00: Betis vs Athletic

14.30: Espanyol vs Osasuna

16.30: Rayo Vallecano vs Barcelona

Seria A

En Italia se juega la fecha 2:

Viernes

13.30: Cremonese vs Sassuolo

15.45: Lecce vs Milan

Sábado

13.30: Parma vs Atalanta

13.30: Bologna vs Como

15.45: Pisa vs Roma

15.45: Napoli vs Cagliari

Domingo

13.30: Torino vs Fiorentina

13.30: Genoa vs Juventus

15.45: Lazio vs Hellas Verona

15.45: Inter vs Udinese

Premier League

En Inglaterra la fecha 3 comienza el sábado:

Sábado

8.30: Chelsea vs Fulham

11.00: Wolves vs Everton

11.00: Tottenham vs Bournemouth

11.00: Manchester United vs Burnley

11.00: Sunderland vs Brentford

13.30: Leeds vs Newcastle

Domingo

10.00: Nottingham Forest vs West Ham

10.00: Brighton vs Manchester City

12.30: Liverpool vs Arsenal

15.00: Aston Villa vs Crystal Palace

Us Open

Las duplas argentinas comienzan su participación en el Dobles:

Viernes

12.00: Andreozzi/Guinard vs Mektic/Ram

14.00: Carabelli/Etcheverry vs Dzumhur/Kovacevic

Sábado

(A definir) Molteni/González vs Krajicek/González

(A definir) Zeballos/Granollers vs Medjedovic/Kecmanovic