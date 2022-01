A seis años de la detención de Milagro Sala, mientras la Corte Suprema Justicia demora un pronunciamiento sobre las irregularidades en el aluvión de causas impulsadas a partir de 2016 por el gobernador jujeño Gerardo Morales, los ministros Eduardo de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta visitaron a la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru, aún con arresto domiciliario en su casa de San Salvador. El ministro del Interior, al difundir una foto del encuentro, remarcó la necesidad de “reconstruir una Justicia que no persiga opositores”, en tanto su par de Mujeres, Género y Diversidad señaló que “la injusta detención de Milagro daña nuestra democracia”.

La visita y las declaraciones de los ministros generaron un cruce con Gerardo Morales. El gobernador y presidente de la UCR consideró “inaceptable que los funcionarios que representan a todos los argentinos defiendan delincuentes condenados por corrupción”. De Pedro le respondió que “precisamente porque soy ministro de la Nación me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy”. También le recordó a Morales dos hitos fundamentales en el proceso de persecución y hostigamiento instrumentado contra Sala, como fueron “la ampliación del Superior Tribunal de Jujuy para incorporar a tres militantes del radicalismo” y el vaciamiento del Ministerio Público Fiscal, y apuntó que fue el propio presidente del Superior Tribunal de Jujuy, Pablo Baca, quien confesó que Sala fue apresada “no por sus delitos sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”, según un audio que reveló el portal El Cohete a la Luna en 2020.



“Hace unos días vimos cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la Justicia para armar causas en Provincia de Buenos Aires”, apuntó De Pedro en referencia a la reunión de funcionarios de María Eugenia Vidal con agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista y empresarios de la construcción para fabricar causas contra gremialistas. “En 2020 se filtró un audio de Baca, ex presidente del Tribunal Superior, donde admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el gobierno” de Morales, añadió el ministro en una alusión tácita a la continuidad de prácticas de persecución de adversarios políticos mediante operadores judiciales que Juntos por el Cambio desarrolló tanto en Jujuy como en La Plata o Comodoro Py.

El ministro De Pedro informó entonces sobre su visita a Sala, “que lleva seis años detenida”, y destacó que “es necesario reconstruir una Justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno”. “Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”, añadió.

Gómez Alcorta, que antes de ser funcionaria fue abogada defensora de Sala, difundió también una foto del encuentro en sus redes sociales. “La injusta detención de Milagro daña nuestra democracia. Hoy y siempre, exigimos su libertad y el fin de su persecución política”, escribió.



El gobernador Morales, que en su permanente disputa con el ala dura de Junto por el Cambio ostenta la detención de Sala cómo estandarte de gestión, no dejó pasar la oportunidad y se pronunció por las redes. “Usted es ministro de la Nación, no de una Facción (sic), por eso lo invito a que visita a los miles de jujeños y jujeñas víctimas del sistema fascista de violencia, impunidad y corrupción que imperó por más de una década en Jujuy y fue liderado por Milagro Sala”, escribió. Añadió que “es inaceptable que funcionarios que representan a todos los argentinos defiendan delincuentes condenados por corrupción en tribunales de distintas instancias y no respeten las sentencias del Poder Judicial”.



“Precisamente porque soy Ministro de la Nación, me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador jujeño”, tomó la posta De Pedro. “Me preocupa la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy para incorporar a tres militantes del radicalismo, dos de los cuales eran diputados que votaron la ampliación y uno de ellos ex ministro”, dijo con cita de Página/12. “Me preocupa que el ex presidente del tribunal reconozca en audios que una dirigente opositora está presa ‘por la necesidad de su gobierno y no por sus delitos’” y “me preocupa que un Ministerio Público Fiscal de la provincia sea vaciado, creando un organismo extra constitucional (Ministerio de la Acusación) para tomar su control”, retrucó. “Estas, gobernador, son sólo algunas de las irregularidades que me preocupan del funcionamiento de la Justicia jujeña como Ministro de la Nación”, concluyó De Pedro.



El domingo pasado, al cumplirse el sexto aniversario de su detención, cientos de firmas acompañaron una solicitada en reclamo por la libertad de Milagro Sala.