Tras su visita a Milagro Sala, que realizó junto con la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro le respondió al gobernador radical Gerardo Morales, quien había manifestado su enojo por el encuentro y había dicho que era "inaceptable que los funcionarios que representan a todos los argentinos defiendan delincuentes condenados por corrupción en tribunales de distintas instancias y no respeten las sentencias del poder judicial".

"Precisamente @GerardoMorales porque soy Ministro de la Nación, me preocupan las denuncias y el pedido de intervención al Poder Judicial de Jujuy presentado por un senador jujeño", respondió De Pedro, quien agregó que también le preocupaba "la ampliación del Superior Tribunal de Jujuy para incorporar a tres militantes del radicalismo, dos de los cuales eran diputados que votaron la ampliación y uno de ellos ex ministro".

"Me preocupa que el ex presidente del tribunal reconozca en audios que una dirigente opositora está presa "por la necesidad política de su Gobierno y no por sus delitos", agregó el ministro del Interior, quien concluyó que "estas, gobernador, son sólo algunas de las irregularidades que me preocupan del funcionamiento de la justicia jujeña como Ministro de la Nación".