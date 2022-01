Siguen los aumentos de la telefonia de celular. Movistar anunció por mensaje de texto a sus usuarios que habrá subas de tarifas en el servicio de hasta 16 por ciento a partir de marzo. A diciembre de 2021 las compañias telefonicas acumularon incrementos que sobrepasaron lo estipulado por el Enacom. Claro aumentó 45 por ciento, Movistar 44 por ciento y Personal 49 por ciento, cuando Enacom autorizó aumentos para el servicio móvil del 21 por ciento luego del descongelamiento de precios.

Las empresas aumentaron por arriba de lo permitido porque lograron amparos judiciales para ignorar la determinación de la Enacom. En diciembre de 2021 se le otorgó a Movistar una medida cautelar que la exime por seis meses de cumplir con el decreto 690/20 que declaró servicio público a las telecomunicaciones y estableció que el gobierno nacional es quien regula las tarifas. Por ende, Telefónica pasó a ser de las compañías que disponen de herramientas legales para la suba de precios que considere necesarios.



Ya se encontraban al margen del decreto 690, publicado en agosto de 2020, los alrededor de 500 operadores integrados en la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) —dentro de la que Telefónica se daba por incluida—, Telecom, Telecentro y DirectTV. Entre los grandes jugadores del sector, Claro es el único que todavía no tiene una cautelar con su propio nombre.



Desde Enacom explican que desde abril de 201 Telefónica no cumple con las pautas que establece el ente, cuando recién en diciembre recibió la cautelar que la exime del cumplimiento del decreto 690. Entonces, ¿qué sucede entre los meses de abril y diciembre de 2021 que Telefónica no cumplió con el decreto? Para el Enacom corresponden las multas por no haber cumplido con el decreto hasta diciembre, efectivamente.

Multas a Telefónica

Por otra parte, el Ministerio de Producción y Ciencia bonaerense determinó una multa de 4 millones de pesos contra Telefónica -que opera comercialmente bajo la marca Movistar-, luego de haber recibido más de 400 denuncias de usuarios de Florencio Varela por cortes, interrupción y suspensión del servicio, defectuosa prestación, falta de respuesta ante reclamos y solicitudes de baja y facturación indebida.