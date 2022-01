"Nadie es profeta en su propia tierra", reza la sentencia bíblica atribuida a Jesús. Pero a sus 37 años, Gaspard Ulliel lo había conseguido: había desarrollado una extensa y exitosa carrera como actor en su país, Francia, y sus interpretaciones habían sido premiadas por la crítica. El joven artista esperaba con ansias el próximo 30 de marzo, día de estreno de la serie Moon Knight de Marvel y Disney, que lo tenía entre su elenco, ya que podría significar un "salto" en su carrera, dándole masividad y proyección internacional.



Pero no llegó a verlo. Este miércoles, 24 horas después de haber protagonizado un accidente cuando esquiaba en los Alpes franceses, murió a causa de un traumatismo de cráneo. Su partida temprana causó conmoción en su país, cuyo primer ministro, Jean Castez, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en Twitter: "A partir de ahora veremos con el corazón en un puño sus más bellas actuaciones y su particular mirada. Perdemos un actor francés".



Con su trágica pérdida, Ulliel se suma a la larga y triste lista de estrellas de Hollywood que murieron jóvenes integrada —entre otros— por figuras como Paul Walker, Heath Ledger, River Phoenix, Britanny Murphy, Chadwick Boseman, Naya Rivera y Cory Monteith.

Qué es "Moon knight", la serie que lo consagraría

El mismo día en que Ulliel se accidentó en los Alpes, Marvel y Disney habían lanzado el tráiler de la serie Moon Knight. El avance de la producción, protagonizada por el actor Oscar Isaac —quien interpretará a Steven Grant: un empleado de una tienda de regalos que padece un trastorno de identidad disociativo, tiene recuerdos de otra vida y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector— fue furor en las redes sociales.

La serie cuenta con seis episodios, de 40 minutos cada uno, y podrá verse a partir del 30 de marzo a través de la plataforma de streaming Disney Plus. “Tengo un trastorno del sueño. No puedo notar la diferencia entre mi vida despierto y los sueños. Creo que me estoy volviendo loco”, se escucha decir al protagonista en el adelanto difundido ayer.

La nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) cuenta en su elenco con Ethan Hawke, quien le pone el cuerpo a "Arthur Harrow", el villano principal del proyecto, y con Ulliel. El actor francés se había incorporado al universo Marvel como "Midnight Man", también conocido como "Anton Mogart", un villano y experto ladrón de arte. En el cómic original, Midnight Man se trenza en una lucha con Moon Knight, y es lanzado por el héroe a los ductos de drenaje, donde sufre un horrible accidente que deforma por completo su rostro. A raíz de ese suceso, busca vengarse de Moon Knight.

Las principales películas en las que actuó Gaspard Ulliel

Muy joven, a sus 19 años, Ulliel había sido reconocido por su participación en la película "Les Égarés" (Los Fugitivos), un drama bélico de 2003 que cuenta la historia de una viuda, sus dos hijos y otros refugiados que se dirigen al sur luego de que Alemania invadiera Francia en 1940.

Fue distinguido en dos oportunidades con el premio César al "mejor actor". La primera vez fue por su papel en el filme "Largo domingo de noviazgo" (2004), de Jean-Pierre Jeunet. Luego, recibió el mismo galardón por su papel en la película del canadiense Xavier Dolan "Solo el fin del mundo" (2016), sobre un escritor que regresa a su ciudad natal para anunciarle a su familia su próxima muerte. En estas producciones compartió cartel con figuras francesas —pero con una proyección internacional— como Audrey Tautou (Amelie) y Marion Cotillard (Aliados).

Otro de sus papeles con más repercusión fue el que interpretó en "Hannibal, el origen del mal", donde interpretó al asesino Hannibal Lecter en sus años de juventud, previamente encarnado por Anthony Hopkins.

Paul Walker, River Phoenix, Heath Ledger, Britanny Murphy y otras jóvenes estrellas con finales trágicos

Hollywood es sinónimo de cine, fama, glamour y, también, de escándalo, excesos y tragedia. La pérdida prematura de Ulliel pasa a integrar la extensa lista de celebridades que fallecieron jóvenes, cuando el éxito y la fortuna les sonreía. A continuación, seis estrellas que ya no están entre nosotros:

Paul Walker: el actor de la saga hollywoodense Rápido y Furioso murió el 30 de noviembre de 2013, en un accidente cuando manejaba un Porsche Carrera GT en un circuito cerrado. La séptima entrega de la franquicia que protagonizaba junto a Vin Diesel le dedicó un emotivo homenaje. Tenía 40 años.

River Phoenix: el hermano mayor de Joaquin Phoenix lo tenía todo: juventud, talento, belleza y éxito. Era la joven promesa de Hollywood, que ya lo nombraba sucesor del mítico James Dean. Murió a los 23 años, el 31 de octubre de 1993, víctima de una sobredosis.