Santa Fe espera definiciones sobre la implementación del Pase Sanitario obligatorio para el transporte de pasajeros. Por ahora, se encuentra más avanzado en provincia de Buenos Aires aunque aún no hay fecha cierta de implementación. Para el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, sería “de sencilla implementación para los servicios de larga distancia, pero no lo veo tan fácil de exigir en el de corta distancia y mucho menos en los servicios urbanos”, le dijo a Rosario/12. El funcionario insistió además sobre “la incertidumbre que genera para el transporte tener que reconducir el presupuesto nacional ante el rechazo de la ley en el Congreso”, que contemplaba un incremento de 26 mil a 46 mil millones de pesos en subsidios al transporte fuera del Amba. “Lo mismo pasa en la provincia, donde tuvimos que pagar los mismos subsidios que en 2021, al no contar tampoco con el presupuesto aprobado de este año”.

“Estamos esperando que se oficialice la decisión de Nación respecto del pase sanitario obligatorio para el transporte, obviamente será analizado por las autoridades sanitarias de la provincia también”, dijo Miatello sobre la decisión nacional. Y aseguró: “Me da la impresión de que en larga distancia podría ser implementado sin problemas pero en corta y media sería mucho más complejo. En corta directamente no lo veo porque en los sistemas urbanos se hace imposible de controlar”.

El funcionario provincial recordó que “más allá de lo que se disponga, el uso del barbijo es obligatorio en todo el transporte. En Santa Fe eso no se modificó nunca porque es una medida de sentido común y en este caso funciona mucho el control social porque es imposible tener un inspector en todo el trayecto y en cada colectivo”.

Con respecto a los subsidios, Miatello insistió: “Estamos en una situación de cierta incertidumbre al haber sido rechazado el presupuesto nacional 2022 que elevaba de 26 mil a 46 mil millones de pesos los subsidios para el interior del país”, dijo. Y agregó que ahora “el gobierno se vio obligado a reconducir las partidas del año pasado, con lo cual nos perdimos el incremento de esa ayuda clave para el transporte”.

Y aseguró que “un panorama similar es el que tenemos en la provincia donde si bien la oposición no rechazó de plano el presupuesto 2022, lo hizo volver a comisiones y el tratamiento si se da sería recién para febrero”. Miatello observó que “también en este caso hubo que reconducir el presupuesto del año pasado de manera que nosotros hemos pagado este mes el mismo monto al transporte que se pagó en enero del año pasado”.

Ya metido en el análisis político de la situación, el secretario de Transporte provincial dijo que “son situaciones complejas producto de estas decisiones que a mi juicio no contemplan todas las variantes sobre a quién se está afectando verdaderamente”. Y afirmó también que “se afecta seriamente la previsibilidad, porque nosotros si contábamos con los 46 mil millones de nación, sabíamos a qué atenernos durante todo el año. Podíamos hacer un convenio por todo el 2022 y saber si llegábamos o no, pero teníamos una idea concreta. En cambio ahora, aparte de haber bajado el monto los convenios que podemos suscribir no pueden ir más allá de los tres meses”.