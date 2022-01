A una semana de los allanamientos que dieron con una veintena de armas en poder de Uriel Luciano "Lucho" Cantero, acusado por homicidio y como cabecilla de un grupo de jóvenes imputados por intimidación pública y extorsiones, la madre de Cantero -también imputada- se dirigió al fiscal Matías Edery en una audiencia del sábado y sus dichos abrieron un nuevo capítulo. "Si una persona a la que le acabamos de secuestrar casi un arsenal me dice que 'esto no puede quedar así', no puede tomarse de otra manera que no sea como una amenaza", dijo este lunes el fiscal, sobre la frase de Lorena Verdún, viuda del fallecido "Pájaro" Cantero. A ello se sumó que el domingo a la madrugada fue baleada una oficina del Servicio Penitenciario, donde días antes se halló una nota intimidatoria; y hubo una falsa amenaza de bomba en Asuntos Internos. Ambos hechos llevaron a que se refuerce la seguridad en varias dependencias. Fiscalía investiga si los sucesos tienen vinculación con el grupo detenido. "Es una de las líneas de investigación y hay medidas para establecer la motivación de los hechos", indicaron. A Cantero le encontraron un celular cuando entró al penal de Piñero, el sábado; y Verdún iba a ser trasladada al sector de alto perfil del penal de mujeres de 27 de febrero al 7800 (ver aparte).

Lucho, el hijo de Verdún y de Claudio "Pájaro" Cantero -quien fue asesinado en 2013-, está señalado como la cabeza de una organización integrada por jóvenes, muchos de los cuales quedaron detenidos hace siete días. El fiscal acusó al joven de 19 años de extorsionar a comerciantes a los que llegaron a pedirles 30 mil dólares por "protección". Ayer, tras las dos audiencias del fin de semana (a Lucho, por homicidio; y al grupo, por intimidaciones), Edery indicó que en la causa “no se la estaba investigando a Verdún”, a quien durante el operativo le hallaron un arma y quedó detenida. A su hijo sí se lo buscaba por estar armado en una foto junto al cantante Zaramay, por el crimen de Damián Gómez y por el ataque con unos 60 tiros a un móvil policial, en la madrugada del 25 de diciembre pasado, en La Granada.

Cronológicamente, entre viernes y sábado ambos fueron imputados junto a otros jóvenes y la pareja de Lucho, tras ser arrestados en los allanamientos del martes donde se incautaron 24 armas. Entre la evidencia, los fiscales contaban con un video filmado en la terraza de la casa de Verdún, donde parte del grupo detenido realizó detonaciones, la noche de Navidad.

En ese contexto, Verdún pidió la palabra en la audiencia del sábado y además de apuntar a que dejen de "agarrársela" con su familia le advirtió al fiscal que "esto no va a quedar así". Edery recordó: "Le dijo también al juez que se fijara lo que iba a resolver. Fue una actitud muy desafiante", aseguró.

Tras ello, el domingo, la oficina de Asuntos Penitenciarios, ubicada en Alsina y Pellegrini, recibió un disparo sobre el frente del inmueble, pocos días después de que se pasara por debajo de la puerta un cartón con una nota que quedó en investigación de la Fiscalía, con el texto: “Si siguen verdugueando a la familia de los alto perfil para la próxima, vamos contra la familia de los empleados de Servicios. El que avisa no traiciona”.

Walter Gálvez, titular de Asuntos Penitenciarios de la provincia, lo asoció a los fuertes controles y decisiones en relación a presos llamados "de alto perfil". En Radio2 fue consultado sobre la posible motivación y sugirió que podría estar vinculado con la detención de Lucho y el grupo imputado. Además, señaló que el joven fue ingresado el sábado a la cárcel de Piñero (desde el martes había estado en la Alcaidía de 27 de Febrero al 7800) y allí se le secuestró un celular. Sobre cómo llegó a tener un teléfono, viniendo de otro lugar de detención, Gálvez dijo que "está en investigación".

Como dato, esa misma oficina fue baleada en enero y en octubre del año pasado. Ayer, desde el ministerio de Seguridad indicaron que se reforzó la seguridad en varias dependencias.

Es que además, ayer por la mañana se conoció que durante la madrugada del lunes, se registró un llamado al 911, con una falsa amenaza de bomba en la Delegación Sur de Asuntos Internos, ubicada en Catamarca al 1300. La inspección en la dependencia arrojó resultado negativo.

En tanto, desde Fiscalía se indicó que en ambos sucesos se investigan las motivaciones y también se analiza si tuvieron relación con las personas que fueron imputadas el fin de semana. "Podría tener relación, no se descarta esa línea investigativa. Hay medidas que se encuentran en curso y se están recabando datos", dijeron voceros del Ministerio Público de la Acusación.

Por otro lado, Edery agradeció en conferencia de prensa el apoyo que recibió tras la denunciada amenaza, que derivó en otra causa. "Todos los integrantes de la Agencia de Criminalidad Organizada recibimos un acompañamiento importante de todos los sectores políticos e instituciones. Nos gustaría que se extienda a otras causas. Porque Los Monos están hace casi 20 años en Rosario, y no se puede explicar que lo hagan sin apoyo policial, político, económico y si no investigamos eso, nunca vamos a poder desentrañar y sacarnos de encima estos grupos". En ese sentido, señaló que "investigar, muchas veces toca intereses políticos y creo que merecemos el mismo apoyo", dijo. En Radio Sí recordó: “Llegamos al senador (Armando) Traferri investigando un homicidio en el que está imputado Guille Cantero. Cuando se desentrañan esas complicidades merecemos el mismo apoyo", agregó sobre la causa de juego ilegal que tuvo otras derivaciones por las que hubo cuestionamientos.

Además, el fiscal sostuvo que cuando fue imputada "Verdún dijo que ella tenía un arma y que era de su marido (el fallecido Pájaro Cantero). Nunca entendí por qué le dio una significación atenuante a eso. Incluso teniendo en cuenta que era el arma de Cantero, podría haber sido usada para delitos", consideró sobre los dichos de la mujer que quedó detenida por orden del juez Alejandro Negroni, con otras seis personas, incluido su hijo.

La semana pasada, el fiscal Gastón Ávila, que imputó por homicidio a Lucho dijo que "asoma como un jefe o líder de una nueva camada, una nueva banda. En la foto que se hizo viralizar con varios jóvenes y (el cantante) Zaramay ya se daba cuenta del poder de fuego. Es atinado decir que Los Monos no era únicamente el Pájaro en su momento, no es únicamente el Viejo o el Guille, sino que va mutando. Son fungibles quienes operan en las ramas o en los estratos inferiores de la banda. Y creo que no sólo por portación de apellido, sino por los propios actos que fue llevando adelante, lo demuestran como alguien de jerarquía por lo menos en este grupo en particular".