Tras la muerte de una niña de 13 años de Misión Wichí La Mora en Tartagal, su tío y cacique de esta comunidad , Juan Carlos Calermo, sostuvo que hubo abandono de persona porque llamaron a la ambulancia cuando la nena presentaba dificultades para respirar pero no la quisieron trasladar a la guardia esgrimiendo que no había camas.

Calermo dijo que responsabilizan al gerente del Hospital Juan Domingo Perón, Santiago Payo, y anunció que junto a otras comunidades marcharán hasta ese centro sanitario el próximo jueves por la mañana. Y adelantó que harán una denuncia penal.

El cacique relató a Salta/12 que la niña comenzó a tener fiebre el viernes a las 6 de la mañana, también tenía dolor de garganta y de pecho, y después no podía respirar. Al empeorar el cuadro, alrededor de las 15 el padre le pidió que llame a la ambulancia, lo que hizo y llegó recién a las 15.30 con un chofer y una enfermera.

"Una enfermera le dice al padre que no la podían trasladar (a la niña) al Hospital porque no había camas" y solo "Le puso una inyección", contó el Calermo. Según lo relatado, el personal de la ambulancia tampoco llevó a la niña para que la revisaran en el Hospital, determinaran un diagnóstico y le dieran medicamentos para tratarla. Pasaron las horas y la nena siguió sin atención médica, hasta que falleció a las 21. Este último dato fue el que indicó el cacique, mientras que el certificado de defunción señala que la niña murió a las 22.

"Estoy muy molesto, por lo menos la tenían que llevar a la guardia. Si le ponían oxigeno iba a vivir", expresó el cacique. Además, contó que a la madrugada, la policía retiró el cuerpo para hacerle una autopsia. "Vienen a las 3.30, la han sacado para hacerle la autopsia, querían ver si había golpes. Hay una falencia que no es mía, es del Hospital", subrayó. Calermo dijo desconocer qué fiscalía interviene y el Ministerio Público Fiscal de Salta tampoco lo informó.

Finalmente, el cuerpo de la niña fue devuelto a sus familiares el sábado a las 20.30 y tuvieron que velarlo y enterrarlo rápido porque se encontraba en un estado de descomposición avanzada. En el certificado de defunción se consignó que murió por un "paro cardiorespiratorio no traumático como consecuencia de sepsis".

Calermo dijo que no saben si su sobrina tenía covid-19 porque las autoridades no les brindaron información. Consideró que si hubiera sido así desde las instituciones sanitarias deberían haber asistido a la madre, al padre y a lxs cinco hermanitxs de la nena, y realizarles un hisopado. Detalló que la mamá es ciega, por lo que tiene dificultades para movilizarse. En la comunidad "hay covid como en todos lados, (algunos) recurren a cosas caseras (para curarse), algunos se ponen las vacunas, yo tengo las 3 dosis", contó. También sostuvo que la nena fallecida estaba vacunada aunque no sabe con cuántas dosis.

"El jueves queremos que baje el ministro de Salud Pública (Juan José Esteban) a explicar por qué hacen abandono (de persona en las comunidades)", manifestó Calermo. Dijo además que las comunidades quieren tomar el Hospital Juan Domingo Perón y sugirió que el gobierno provincial cree un "mini hospital" cerca de las comunidades para que puedan recibir atención médica. "Lo único que quiero es hablar con la gente del gobierno para ver qué van a hacer", expresó.

Calermo anunció que con el padre de la niña van a realizar una denuncia penal contra el Hospital por abandono de persona. Dijo que no culpan de la situación a la enfermera ni al chofer sino que responsabilizan al gerente; Payo, como autoridad de la institución porque consideran que es quien da las órdenes. Hasta ayer el gerente no se había manifestado al respecto.