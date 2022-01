Cristian González hizo saber la disconformidad en las negociaciones que llevan a cabo los directivos para reunir fondos y hay dudas en Arroyito sobre el futuro de Emmanuel Ojeda. El Kily lo quiere en el equipo y también reclama por Juan Cruz Komar. Central necesita vender y la dirigencia está dispuesta a ceder el pase de Luca Martínez Dupuy para hacerse de la ficha del defensor de Talleres, pero no quiere resignar la oportunidad de transferir a Ojeda. El malestar del técnico ameritó la presencia de directivos ayer en Arroyo Seco.

Los dirigentes de Central, junto al manager Raúl Gordillo, se presentaron ayer en Arroyo Seco y se reunieron con el entrenador luego de la práctica. El Kily está molesto por la negociación avanzada de la venta de Ojeda a Universidad de Chile. El técnico pidió por la continuidad del volante central pero las autoridades le hicieron saber las necesidades económicas del club, que está urgido por concretar una transferencia. Es decir, el club intenta concretar la venta de Ojeda y como compensación se le propuso al entrenador canaya que evalúe sobre una lista de nombres posibles refuerzos para suplir al volante central. El técnico no quedó satisfecho pero ante las explicaciones sobre la coyuntura económica del club su pedido quedó relativizado.

Entre los jugadores ofrecidos para reemplazar a Ojeda, se encuentra Claudio Yacob. El ex Racing está sin club y con el pase en su poder, aunque no convence al técnico canaya. En verdad, de los nombres propuestos, ninguno le cierra al entrenador y por eso reclama la continuidad del jugador. En cualquier caso, la directiva asumió el compromiso de destinar parte de los ingresos provenientes de la venta de Ojeda a Chile para encontrar un refuerzo que se sume con expectativas de ser titular, no de pelear un puesto. Cristian Vega era la prioridad pero el volante de Central Córdoba de Santiago del Estero fue vendido en las últimas horas a Colón.

En la reunión, además, González pidió que se retomen conversaciones con Talleres por el pase de Komar. La intransigencia del presidente Andrés Fassi hace inviable el diálogo con los cordobeses, aunque la dirigencia auriazul elevará por el pase del zaguero central una nueva oferta que incluye el pase de Martínez Dupuy, además del porcentaje que aún posee el club por Rodrigo Villagra, de presente en el equipo cordobés. Komar sigue en la ciudad, sin entrenar en Córdoba, a la espera de una salida a su situación conflictiva con Talleres.

El plantel canaya trabajó ayer en Arroyo Seco y hoy el Kily dirigirá un ensayo de fútbol que buscará dar con el once titular para jugar el sábado el amistoso con Unión en la capital provincial. La intención del entrenador canaya es disponer de la mayor cantidad posible de titulares para el juego con el tatengue dado que después quedará solo un amistoso más --posiblemente ante Colón-- previo al debut del equipo en Copa de la Liga el viernes 11 de febrero a las 17 ante Arsenal en Sarandí.