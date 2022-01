Miguel Ángel Pichetto afirmó que no traicionó al peronismo ya que ambas partes tienen “la misma visión del país” en donde el sujeto principal es el trabajador. También, ahondó respecto a la situación política y económica actual del país y señaló que Argentina necesita “profundos cambios en el mercado”.



El exsenador nacional estuvo en Redacción IP para presentar su nuevo libro “Capitalismo o pobrismo”, en donde aborda los conceptos de disciplina y cambio, entre otras temáticas relacionadas. En diálogo con Patricia Blanco, Leandro Renou y Andrés Fidanza, el abogado no cree haberle sido desleal al PJ y expresó en qué lugar se encuentra ahora.

“No soy el mismo que cuando empecé de joven, he viajado y he leído. Me he corrido a la visión clara y certera de que la Argentina necesita un modelo capitalista donde el eje sea el trabajo, la agroindustria, las exportaciones y el talento argentino”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que “el único camino de salida” es potenciar el trabajo.

“La salida no es por el plan social, es generando condiciones de cambio importantes en el país”, afirmó en IP. Si bien demostró no tenerle desprecio a “esa gente” que es beneficiaria de las prestaciones del Estado, Pichetto justificó que las condiciones de salida son muy distintas a esa y que cree en el mérito. “No podes tener tres generaciones planes”, agregó.

El Auditor General de la Nación opta por no demonizar al capitalismo a la hora de manejar un país y considera que en Argentina hay un “debate cultural” en torno al tema. “Hay que comprender que el capitalismo no es una mala palabra, que el país necesita profundos cambios en el mercado. Tenes que generar un mundo donde ingresar al mercado laboral sea posible y el empresario no tenga temor al juicio laboral que terminan fundiendo a su empresa”, comentó en Redacción IP.

Por otro lado, el exsenador por la provincia de Río Negro ahondó en la figura de Alberto Fernández y opinó que” esta cruzado por vientos muy huracanados y en conflicto con su propio gobierno”. A eso, le suma que la figura de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta tiene muchísimo más peso dentro del Frente de Todo: “Es un dato relevante desde el primer minuto, sigue teniendo mucho poder”.

Además, Miguel Ángel Pichetto criticó a los 22 ministerios dentro de la gestión del Presidente ya que “hay muchos que ni siquiera funcionan y la sociedad no sabe identificar quiénes son”.

Negociación de la deuda con el FMI

El abogado también abordó los días claves que el Gobierno nacional está atravesando debido al posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y caracterizó al proceso como “estructural y de acumulación”. En ese sentido, le quitó responsabilidad a la gestión presidencial de Cambiemos. “El endeudamiento frente al FMI fue por una estructura muy frágil en donde no se hizo un ordenamiento fiscal. No es un problema de Macri, sino de todos los gobiernos democráticos desde el ‘83 hasta el día de la fecha”, explicó.

“Construir el relato de que Macri es responsable es falso. El proceso de estructuración de la deuda no es solo de este gobierno que se fue”, reiteró Pichetto. Aún así, el abogado espera que la negociación sea todo un éxito. “Ojalá el gobierno y el Presidente llegue a un acuerdo razonable, habrá que ver cuáles son los periodos en donde vamos a tener que empezar a pagar”, dijo.

“El peor escenario es el default. Argentina tendría una pérdida de credibilidad absoluta. Por eso creo en una intervención del Estado para generar equilibrios”, sentenció Miguel Ángel Pichetto en diálogo con el equipo de Redacción IP.

Cruce con Espert

Al final de su intercambio con Patricia Blanco, Leandro Renou y Andrés Fidanza, el político se refirió al cruce que tuvo con José Luis Espert en redes sociales, y admitió que "en los grandes rumbos de la Argentina" el dirigente del Partido Libertario no es su enemigo.

