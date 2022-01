En el marco del hecho que se dio a conocer en la mañana de este miércoles en el que un hombre fue asesinado por su propio jefe en un supermercado chino, habló la pareja del carnicero quien reveló más detalles que dejan aun más abierta la incógnita sobre lo sucedido en la noche del lunes y madrugada del martes.

"Yo me acabo de enterar por los vecinos al lado del chino que el hecho ocurrió entre las 10.30 y 11 hs de la noche del lunes, y a mi la policía me vino a avisar a las 7 de la mañana del otro día", comenzó revelando Zamira.

"En la fiscalía no me quisieron dar información porque no estoy casada con él. Mi esposo trabajaba hacía cinco meses en el supermercado. No tenía deudas ni problemas con el dueño. Según los vecinos el dueño de ese supermermercado sí siempre tenía problemas con los empleados", agregó.

"Era un tipo muy laburador, yo voy a hacer justicia por él. El dueño del supermercado está amenazando a todos los hermanos de mi esposo, por eso nadie sale a hablar. Yo no voy a parar hasta que me digan la verdad".

En este contexto, agregó: "Además, ustedes pueden investigar, porque el dueño dijo en una entrevista que mi marido le debía 20 mil dólares de alquiler a él, y el alquiler en realidad era día a día y mi esposo lo pagaba", sostuvo.