El ruso Daniil Medvedev protagonizó este miércoles una remontada épica para meterse en las semifinales del Abierto de Australia y alimentar su ilusión de convertirse en el número uno del mundo. Tras estar en desventaja dos sets a cero y levantar un match point en el cuarto set, el vigente campeón del US Open se recuperó para vencer 6-7 (4-7), 3-6, 7-6 (7-2), 7-5 y 6-4 al canadiense Felix Auger Aliassime en cuatro horas y 38 minutos de una durísima batalla.

"No estoy cansado", escribió Medvedev en la cámara de cancha para celebrar la victoria, una muestra clara de lo duro que fue el partido ante el joven canadiense. El ruso debió superar varias situaciones críticas en la noche de Melbourne, como cuando llegó al tie break en tercer set o como cuando sacó 30-40 en el 4-5 del cuarto parcial. Sin embargo, se sobrepuso a todas las adversidades, incluso al momento de cerrar el partido, cuando Auger Aliassime tuvo dos break points para igualar el marcador. Pero el ruso no se inmutó, sacó con precisión y completó la remontada.

"Cuando estaba dos sets abajos, me dije a mí mismo. ¿Que haría Novak (Djokovic) en este momento?", contó el ruso, lo que provocó el abucheo de la multitud en Melbourne. "Es que ganó muchos partidos así, como lo hicieron Rafa (Nadal) o Roger (Federer)", completó el ruso, que ahora afrontará otro duelo complicado ante el griego Stefanos Tsitsipas, que en el primer turno superó al italiano Jannik Sinner.

Lejos de las dificultades del finalista del año pasado, Tsitsipas no tuvo inconvientes para vencer al joven italiano por 6-3, 6-4 y 6-2. La tremenda efectividad del griego para capitalizar cada chance que tuvo marcó la diferencia en el marcador. El número cuatro del mundo tuvo cuatro break points en todo el encuentro para lograr los cuatro quiebres decisivos. Por el contrario, Sinner no tuvo ninguna oportunidad y se despidió del torneo con la sensación de impotencia de no poder luchar ante un jugador superior.

Con estos resultados, el viernes se definirán los finalistas. En el primer turno, Rafael Nadal seguirá en busca de su Grand Slam 21 ante el italiano Matteo Berrettini, mientras que luego completarán Medvedev-Tsitsipas, en un choque que ya tiene mucha historia por la antipatía que se tienen.