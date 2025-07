En una escena perdida de Misántropo (Damián Szifrón, 2023) alguien lanza una peculiar moraleja sobre Tiburón. Es una lectura extraña que coloca como el verdadero ganador de la historia al alcalde del balneario porque “en la secuela lo reeligen”. Uno de los capítulos de Voir (Netflix), la serie de videoensayos sobre cine producida por David Fincher, explora como “ese monstruo gigantesco y dientudo nadaba a centímetros de la cultura estadounidense que acababa de sobrevivir a Charles Manson, Vietnam y Watergate”. Dos colmillazos al azar y más o menos recientes dedicados a esa película que ha estado orillado en el inconsciente colectivo desde 1975.

Y así, justo a medio siglo de su estreno llega Tiburón, la historia de un clásico (reciente estreno de Disney+), documental que amén de su carácter celebratorio, logra ir más allá de ese propósito. ¿Cómo fue que la adaptación de un best-seller terminó por convertirse en un hito hollywoodense? ¿Por qué es que su director aún recuerda el tormento que le produjo su rodaje y el suceso posterior? ¿Hay allí una glosa sobre la paranoia de los ’70 en los Estados Unidos? ¿Es posible que este blockbuster haya impactado de manera nefasta sobre la vida marina? Los 88 minutos de este trabajo firmado por Laurent Bouzereau invitan a meterse, una vez más, en las temibles aguas de Amity Island.

El trabajo, entonces, revisita el opus 3 de Spielberg desde tres ángulos notablemente distintos. Por un lado, está todo lo referido a la gestación y el problemático rodaje que le generó traumas a su propio director. Por otro lado, se ahonda en el impacto que tuvo el primer largometraje que cambiaría las reglas de la meca del cine. Finalmente, un cúmulo de oceanógrafos y especialistas en tiburones exploran el bombazo en lo referido al estudio acuático, el verosímil de ese espécimen de tiburón blanco de tres toneladas y su legado perjudicial de este lado de la realidad. Una conservacionista plantea que, tras su estreno, el número de tiburones blancos descendió en un 80 por ciento. “Nos horrorizamos porque muchos vieron que había una licencia para salir a matar tiburones”, dice Wendy Benchley, esposa del escritor de la novela y hoy una referente del proteccionismo acuático. “Básicamente todos querían ser como Quint”, confiesa otra fuente citando el papel del enorme Robert Shaw.

Clásico en su estructura, con imágenes de archivo inéditas, otro de los puntos fuertes del documental es la palabra de reconocidos directores hablando como fans de la obra. Steven Soderbergh, con una remera de la película, declara que la vio 31 veces en el cine. Cameron Crowe cuenta su sensación de que Steven Spielberg “era un par, alguien del palo más que del cine”. James Cameron y Jordan Peele, como buenos cinéfilos, develan las proezas técnicas y de la trama. Guillermo del Toro da una definición exquisita sobre el género de terror (“aquello que no debería suceder, sucede”). Otro que no se anda con chiquitas es Robert Zemeckis, para quien este largometraje “cambió el lenguaje del cine”. Dentro del coro se suma el especialista en FX Greg Nicotero, y la actriz Emily Blunt confiesa que Roy Scheider fue su primer “crush” de la gran pantalla. “Me encantó Tiburón porque no se comió a ningún negro”, dice el comediante Richard Pryor desde una vieja entrevista televisiva. Todas las voces aportan algo desde lo más íntimo y personal, y por eso, el testimonio de Steven Spielberg es el colmillo más reluciente de la producción.

El realizador, de por entonces 27 años y con sólo dos películas en su haber, recuerda que al ver el título del guion (Jaws, “Mandíbulas” en inglés) pensó que se trataba sobre la historia de la odontología. Luego se obsesionó con ser elegido para el banquillo de director. ¿El motivo? A su enender, Tiburón era la secuela para su debut Reto a muerte / Duel. “Ahí tenías un leviatán asesino en la ruta que intentaba matar a un conductor. Acá tenés a un enorme leviatán que amenaza con llevar a la quiebra a un pueblo costero, a menos que contraten a alguien y que lo elimine”.





Tiburón, la historia de un clásico obviamente repasa las célebres anécdotas de ese rodaje extenso e insufrible. También está la previa más que jugosa sobre el bestseller de Peter Benchley (quien de hecho tiene un pequeño rol en la película). A cada detalle sobre las complicaciones que trajo el tiburón mecánico (llamado Bruce en homenaje al abogado de Spielberg), le sigue la palabra de alguien que vivió desde las entrañas el furor por la película. Se desmenuzan desde el póster (“es un pene atacando a una chica que nada”) a escenas icónicas como la del efecto Vértigo en la playa, la del “Vamos a necesitar un bote más grande” y el final con el escualo masticando tanques de oxígeno hasta explotar por los aires.

Tampoco falta John Williams dando su aporte de cellos, pianos y oboes con apenas dos notas: Mi y Fa. Un detalle, en la plataforma de streaming hay otro documental de Bouzereau dedicado al célebre compositor (La música de John Williams). “La música puede llevarnos a lugares a los que ningún otro medio o forma de arte puede llevarnos. John Williams nos decía cuándo reaccionar y cuándo empezar a prepararnos para el ataque”, dice el cineasta.

De todas las anécdotas que repasa Spielberg, quizás, la más sintomática sea aquella sobre el destino final de "Orca": el buque pesquero con el que el jefe de policía, el oceanógrafo y el marinero van a la caza del terror con aletas. Después del éxito fenomenal, trasladaron el bote al parque de atracciones de Universal. Spielberg cuenta que se escondía entre los turistas y sin decirle a nadie se subía a bordo para sentarse en la cabina y llorar. “La película era un fenómeno y yo en lágrimas porque no podía desprenderme de la experiencia. El Orca fue mi compañero terapéutico por años”, dice Spielberg. Como el jefe de policía Brody, que solía odiar el agua, Spielberg también tuvo que enfrentarse a su gran tiburón blanco.