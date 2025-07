Rescate suicida - 6 puntos

(The Thicket; Estados Unidos, 2024)

Dirección: Elliott Lester.

Guion: Chris Kelley.

Duración: 108 minutos.

Intérpretes: Peter Dinklage, Juliette Lewis, Levon Hawke, Esme Creed-Miles, Gbenga Akinnagbe.

Disponible en HBO Max.

Detrás del ultra genérico título en español Rescate suicida se esconde The Thicket, un extraño y violento western distópico basado en la novela homónima de Joe R. Lansdale. Sin duda el personaje del cazarrecompensas al que algunos llaman “Shorty” por su baja estatura llamó la atención de Peter Dinklage, el inolvidable Tyrion Lannister de Game of Thrones, ya que el actor fue el principal impulsor de la adaptación cinematográfica, dirigida por Elliot Lester y con Juliette Lewis en el otro rol central.

Que Lewis interprete a una mujer con aspecto masculino y fama de asesino despiadado es uno de los elementos que alejan a la película del típico relato del oeste clásico (o neoclásico). El otro se adelanta ya en la primera escena, cuando una motocicleta atraviesa el paisaje a toda velocidad. ¿En qué año transcurre realmente la historia? ¿A comienzos del siglo XX? No lo parece, dados otros elementos de la trama y la iconografía. ¿Acaso se trata de un universo paralelo?

Como fuere, la historia comienza con la muerte de los padres de los hermanos Jack y Lula, víctimas de la viruela, y el secuestro de la joven a manos de la pandilla comandada con mano firme por Cut Throat Bill (Lewis), quien parece tener una especial predilección por mantener bajo su poder a muchachas desvalidas. Cuando su hermano, interpretado por el blondo Levon Hawke, sale en su búsqueda se produce el encuentro con Reginald Jones, alias Shorty, y su asistente, embelesados por la posibilidad de hacerse con los 10.000 dólares de recompensa y, de paso, salvar a Lula de una esclavitud y/o muerte segura.

Por esos caminos, que incluyen el odio y algo parecido a la venganza, se mueve Rescate suicida, que no se juega a pleno a las delicias de la acción pura y dura, pero que cuando debe poner en escena un tiroteo lo hace con bastante tensión y precisión. Hay otro rescate en el camino, el de una muchacha negra atrapada en el mundo de la trata, y así el particular cuarteto multi racial (y de diferentes estaturas) pone primera en la aventura de la caza del hombre por el hombre.

Entre sutiles anacronismos e identidades fluidas en una era en la cual tal cosa ni siquiera tenía un nombre, The Thicket no se prende en la agenda LGBTQ+ y avanza por el sendero del relato seco, directo. El de Rescate suicida es un mundo sino amoral, al menos de moral dudosa, y las acciones individuales parecen muchas veces guiadas por la más simpe ambición o capricho personal. Si el personaje de Lewis encarna el Mal, la mayoría de quienes pueden llegar a detenerlo sólo están dispuestos a ello si el resultado incluye un beneficio personal. ¿O acaso no es tan así y hay algo parecido a un corazoncito escondido detrás de las durezas? Con un planteo bigger than life y sus personajes coloridos y pintorescos, la película de Lester podrá no ser una maravilla, pero se aleja con cierta gracia del cine prêt-à-porter usualmente preferido por las plataformas.