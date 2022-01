El Gobierno dio a conocer los proyectos de ley que priorizó para tratar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero. Dentro de la lista se destacan cinco proyectos para apuntalar el desarrollo productivo, dos de ellos para actividades tradicionales como el fomento agroindustrial y la producción automotriz; pero también de importantes apuestas en el marco de la transición energética y del desarrollo de actividades con menor impacto ambiental, como la industria del cannabis y el cáñamo industrial o la electromovilidad. También se tratará el Compre Argentino destinado al desarrollo de la industria nacional.

Cuatro de los cinco proyectos fueron impulsados por el Ministerio de Desarrollo Producitvo. La ley de fomento del sector agroindustrial, en cambio, fue elaborada por el Consejo Económico y Social, por iniciativa del Consejo Agroindustrial Argentino, y el Poder Ejecutivo la impulsa en el Congreso.

1. Electromovilidad

Promoverá la investigación, producción, comercialización y reconversión de vehículos y autopartes propulsados por fuentes de energía sustentables con el objetivo de fomentar el uso de vehículos de movilidad terrestre - desde livianos hasta de pasajeros o de carga- propulsados con fuentes de potencia no convencionales y de producción nacional.

El Régimen de beneficios impositivos y financiamiento de largo plazo está destinado tanto al potencial público comprador de estos vehículos como a las terminales productoras, autopartistas y fabricantes de baterías. Durará veinte años con beneficios decrecientes a medida que se desarrolla el sector. De aprobarse respetando el texto actual de la norma, desde 2041 no podrán comercializarse vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional.



Desde la cartera productiva destacan dos ejes por los que impulsar la movilidad sustentable: el ambiental, en linea con la lucha global contra el cambio climático, y el económico, ya que significa una oportunidad de ampliar al tradicional sector automotor y con tecnologías que pueden transferirse a otros rubros. El fomento de este sector resulta estratégico en tanto el país posee materias prima claves en abundancia para la movilidad sustentable como el cobre, litio y energías renovables.

Desde el Ministerio proyectan a 2030 un ahorro acumulado de 10,7 millones de toneladas de CO2 y la creación de 21.000 puestos de trabajo - 12.500 en terminales automotrices, 6000 en autopartistas y 2500 en fabricantes de baterías- e inversiones por 8300 millones de dólares - 5000 millones en las terminales, 1500 millones autopartistas y 1800 millones en baterías- que podrían generar exportaciones por 5000 millones de dólares.

2. Cannabis medicinal y cáñamo industrial

El proyecto es el único que cuenta con media sanción del Senado y pretende dar un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis en las diferentes etapas de la cadena productiva, tanto para uso medicinal con receta como suplementos nutricionales; como del cáñamo para uso industrial en rubros como el textil, papel, alimentos, productos de higiene, entre otros.

Para el cannabis medicinal la ley pretende generar un marco para inversiones públicas y privadas en toda la cadena medicinal complementando la legislación vigente, que no implica un incentivo en términos de desarrollo productivo. La ley 27.350 aprobada en 2017 se limita a legalizar el cultivo para la investigación científica, y no incluye el cáñamo. Al no contar con un marco con visión productiva, exhibe un techo para el desarrollo de la industria. También legaliza eslabones productivos y de comercialización del cáñamo industrial, una variedad específica con bajo contenido de THC con múltiples usos en la industria que fue prohibida en el país durante la última dictadura militar por tratarse de una variedad del cannabis.

El principal punto del proyecto de ley tiene que ver con la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) encargada de entregar las licencias de producción para regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva; así como otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización con especial atención a pymes, cooperativas y economías regionales.

El potencial económico que la cartera productiva proyectó hacia 2025 es de 10.000 nuevos empleos de calidad, 500 millones de dólares en ventas al mercado interno anuales y 50 millones de dólares de exportación anuales.



3. Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores

La iniciativa salió de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Productivo e ingresó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2021 con el objetivo de otorgar prioridad en las compras públicas a proveedores locales. Hace referencia a las compras públicas que realiza el Estado en todos sus niveles, inclusive las empresas públicas, que representan el 13 por ciento del PBI según números oficiales, y propone aumentar el “margen de preferencia sobre la producción nacional, hasta el 15 por ciento en el caso de compras a grandes empresas, y hasta el 20 por ciento para pymes.

El proyecto viene a modificar varios puntos de las reformas realizadas en 2018 durante la administración anterior y calculan un impacto económico de 30.000 nuevos empleos privados, 40.000 millones de pesos adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año y 500 millones de dólares de ahorro de divisas anuales.

4. Agroindustrial

Es el proyecto de ley que mayor impacto económico - aunque también controversias por el menor margen de acción que le deja la gobierno en materia impositiva- genera. Con el objetivo de "generar previsibilidad para atraer inversiones del sector", el proyecto comprende una serie de beneficios impositivos, cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para impulsar la producción sustentable con fertilizantes e insumos, entre otras cuestiones. En términos económicos el proyecto pretende alcanzar una suma de 100 millones de dólares de exportación al 2030 creando 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

5. Automotriz y autopartista

Prevé beneficios para un sector que aporta el 10 por ciento al PBI industrial y es el primer exportador de manufacturas de Origen Industrial de la Argentina. Se crea el Régimen de Promoción que contempla, entre otras cosas, la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y derechos de exportación del 0 por ciento hasta diciembre de 2031.