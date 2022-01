Un grupo de ex trabajadoras jujeñas despedidas recientemente por la firma Mac Group, que maneja casas de juego y máquinas tragamonedas y que pertenece al empresario Miguel Caruso, denunció ayer en la Secretaría de Trabajo local que fueron echadas injustamente y que la empresa somete a todos sus empleados a un calvario de malos tratos, abusos laborales y hasta acoso.

Las cinco mujeres que se presentaron en Trabajo aseguraron que son más los despedidos pero que tienen miedo de denunciar porque reciben amenazas, y que todos los que en esas salas prestan sus servicios reciben malos tratos. También se quejaron del gremio que las representa, que llamativamente no es el de Juegos de Azar, sino el de Comercio.

Según afirmaron,entre los motivos por lo que fueron apartadas se encuentra el haber dado positivo para la covid-19, por presentar otras enfermedades crónicas, e incluso por embarazo. Pero también sumaron que hay una constante persecución laboral, que incluso se contabilizan hasta los minutos y las veces que pueden ir al baño.

“A todas nos controlaban con cámaras cada vez que íbamos al baño, y la central está en Salta”, contó a los medios Leila, una de las mujeres despedidas, quien añadió que ella fue una de las tantas que sufrieron infecciones urinarias por estar sometidas “a este tipo de malos tratos y presiones”. “Te dan no más de cinco minutos y si no, te ponen sanciones como la quita de días, que después no te los pagan”, detalló.

Mientras que otra de las ex trabajadoras mostró una denuncia que había realizado contra un gerente por acoso sexual, y aseveró que compañeras de Salta recibían los mismos tratos abusivos por parte de sus directivos.

Lo que contaron las trabajadoras de la vecina provincia lo ratificaron algunos empleados salteños de las sucursales ubicadas en la calle Alvarado y la peatonal Alberdi en el conocido Golden Dreams, pero no quisieron dar sus nombres por miedo a represalias. Uno de ellos relató que la situación muchas veces se torna insostenible “porque no podés enfermarte o tener alguna complicación porque corre riesgo tu puesto”, y que en el último tiempo hubo al menos 10 despidos.

Agregó que a quienes dan positivo el test de covid les dan solo cinco días de licencia “y al sexto tienen que regresar”, al igual que las licencias por algún tipo de intervención quirúrgica, “te dan la mitad de lo que solicita el médico siempre”.

“Pero pasa en todas las sucursales que la empresa tiene el país, y no solo en Salta o Jujuy”, sentenció. MAC Group tiene más de 60 salas de juegos de azar distribuidas en 40 localidades del país. Y como sus pares de Jujuy, el trabajador sostuvo que la representación que les presta el gremio de Comercio, en el que son afiliados compulsivamente sin derecho a poder elegir, “es inexistente, lo que da una pauta del poder que tiene Caruso tanto sobre los sindicatos como sobre los gobiernos locales”, ya que, según dijo, nunca reciben un control por parte de la Secretaría de Trabajo provincial.

El trabajador también ratificó el control que la empleadora ejerce, que les dan solo minutos de descanso o para ir al baño, y lamentó que “a las mujeres ni siquiera cuando tienen la menstruación les permiten tomarse más tiempo, más de una vez tuvimos compañeras que terminan todas manchadas”. E incluso a algunas las suspenden algunos días “porque para ir al baño tienen que marcar al ir y luego al volver, y si te olvidás, corre como que estuviste más tiempo en el baño”.

El antecedente

En marzo del 2021, la misma empresa ya había despedido a una empleada por demorarse 9 minutos en el baño, 4 más de lo estipulado, y según sus compañeros era “porque estaba indispuesta”.

Los mismos trabajadores compartieron con este medio alguna de la cartelería exhibida en el interior de las salas en la que se imponen los tiempos que tienen para comer y “hacer sus necesidades”.

En Casinos Lucky adeudan sueldos

Trabajadores de la otra empresa que maneja los juegos de azar en Salta, Casinos Lucky, se solidaron con sus pares de la competencia y afirmaron que “siempre se supo que Mac Group hacía esas cosas, despidos injustificados, y que el gremio de Empleados de Comercio hace la vista gorda”.

Asimismo, aprovecharon la ocasión para informar que a ellos les deben aún varios sueldos, y que el atraso viene desde la etapa de las restricciones por la pandemia de coronavirus, es decir, ya lleva más de un año. Además, dijeron que tampoco están abonando lo que corresponde por obra social y aportes patronales y jubilatorios. Y a que a quienes prestan sus servicios en el Casino Boulevard, en el Alto NOA Shopping, les están ofreciendo retiros voluntarios “para pagar mucho menos de los que les corresponde a los empleados y en cuotas”.