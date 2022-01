El temporal que por más de 5 horas azotó el miércoles a la ciudad de Salta y alrededores dejó evacuados en toda la zona norte, en La Calderilla más de 60 personas estuvieron aisladas hasta ayer al mediodía por la crecida del río Vaqueros. Esa noche, la ruta 9, camino a La Caldera, estuvo cortada por desmoronamientos en el camino de cornisa.

La del miércoles fue una noche de terror para quienes viven en las inmediaciones del río Vaqueros. La lluvia no cesó en toda la tarde y por momentos caía con más fuerzas, tal es así que no solo se superó el promedio mensual, sino que se calcula que cayeron alrededor de 75 milímetros hasta las 3 de la mañana del jueves, logrando 240 milímetros para lo que va del enero, cuando la media es de 200. Y si bien los días irán mejorando y para el fin de semana se esperan jornadas cálidas y soleadas, no se descartan lluvias para el día de hoy.

En el barrio Juan Manuel de Rosas, el caudal de agua, que estuvo a escasos metros de llegar al puente, se llevó parte de tres precarias casas levantadas con bloques, chapa y madera a la vera del río. Desde la municipalidad de Salta informaron que fueron en total 10 las familias evacuadas hacia el CIC del barrio Asunción.

Ayer, la organización Techo, que colaboró con el armado de esas viviendas, elevó un comunicado a las autoridades pidiendo una respuesta que asegure la asignación de un terreno habitable, así como la contención y el acompañamiento social para las 10 familias damnificadas. En el texto, Techo indicó que las familias que habitan la zona se encuentran en extrema emergencia habitacional y social, en situación de hacinamiento crítico y en viviendas construidas con retazos de basura arrojados al río, afrontando además distintas situaciones de alto riesgo como problemas de salud y amenazas por violencia de género.

Asimismo, la ONG recordó que en junio de 2021 estas familias fueron notificadas de una medida de no innovar que les impide el mejoramiento de sus viviendas así como continuar con la construcción de las defensas. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Salta hay 154 asentamientos y el 60% se inunda cada vez que llueve, mientras que el 23% se encuentra emplazado a menos de 10 metros de una ribera o río.

Unos metros más cerca del puente, en 15 de Febrero, otra familia denunció que el agua estuvo a escasos 2 metros de llevarse su casa, y pidió urgente el accionar del municipio o la provincia debido a que el enripiado y cementado que realizó la empresa Super Cemento en el lugar fueron arrastrados por la corriente, “por culpa de unos trabajos que hizo la bloquera ahí, y que debilitó todo”. Por lo que temían algún tipo de desmoronamiento como ya sufrieron en años anteriores.

Sandra, una de las vecinas del lugar, le dijo a Salta/12 que “si sigue lloviendo el agua nos va a pegar aquí en mi casa y la de la vecina y se las va a llevar”. Allí viven al menos tres familias en tres viviendas en las que habitan unas 15 personas.

La Caldera

Al mismo tiempo, por efecto del arrastre y la fuerza del agua las calles de tierra de Vaqueros arriba se tornaron intransitables a eso de las 22, y un poco más allá, en la zona de cornisa, camino a La Caldera, debieron cortar dos veces el tránsito debido a los desmoronamientos y anegamientos que se produjeron en la angosta ruta 9, que comunica con Jujuy. “Estuvimos trabajando y despejando la zona junto a Vialidad Nacional hasta las 3 de la mañana”, contó el intendente del lugar, Daniel Moreno, quien agregó que por ese motivo muchas personas que querían regresar a sus casas no pudieron hacerlo hasta la madrugada del jueves, “tuvimos que poner gente de los dos lados para no dejar circular a nadie”, acotó.

El primer corte se debió a un desmoronamiento junto al anegamiento de la ruta, pasadas las 21, pero con el correr de las horas y la persistente lluvia, el río comenzó a socavar la ladera del cerro, provocando el derrumbe de parte de las paredes que contienen el camino.

“Hoy (por ayer) todas las calles del pueblo están detonadas, porque son con pendiente y obviamente el agua corre y destruye todo a su paso”, relató Moreno, quien detalló que ya se estaban realizando trabajos de relleno “porque si pasamos la máquina hoy, con tanta agua, el barrial que se va a generar va a ser peor”. Pero informó que afortunadamente no hubo evacuados ni asilados al menos en su comunidad.

Por último, reconoció que una solución “es asfaltar o adoquinar, porque esas calles no sufren lo que pasa en las de tierra”, y si bien el presupuesto no es suficiente, resaltó que se están adoquinando varias de las más circuladas “como la Güemes, la Wierna, Los Crespones y muchas otras calles gracias al apoyo de Nación y de provincia”.

En La Calderilla, unas 60 personas quedaron aisladas debido a que el río debilitó el único precario puente existente que los lleva a la ruta 9 y temían cruzarlo por miedo al derrumbe. Mientras que las calles de La Caldera también tuvieron desmejoras por la correntada de agua que bajaba por las laderas, por lo que todo el día de ayer maquinarias de la municipalidad y Vialidad de la provincia realizaron arreglos en las calles y accesos de la zona del Cristo, la avenida El Jardín, y los pasos de arroyos en El Nogalar, Loteo El Durazno y Balcón de Getsemaní, que también se encontraban aislados.

El estado del puente en La Calderilla.

Desde el municipio informaron que fueron 15 las familias afectadas, a las que se les proveyó de alimentos y ropa. Pero resaltaron que no hubo evacuados.

El centro otra vez inundado

La cantidad de agua que cayó en aproximadamente unas 5 horas (se calculan unos 750.000 litros), provocó que el centro de la ciudad de Salta se vuelva a ver como hacía tiempo no sucedía. Por eso, pasadas las 20, la avenida San Martín y la calle Alvarado volvieron a verse colapsadas.

Desde la intendencia recordaron a la población no sacar la basura en días de lluvia ya que provocan que los desagües se taponen y no evacúen correctamente el agua.

En total, fueron asistidas 68 personas en toda la provincia. La Policía de Salta detalló que actuó en los barrios Juan Bermúdez, Santa Rita Oeste, Jardín, Parque Belgrano, Juan Manuel de Rosas, el Asentamiento Los Paraísos; en La Caldera y Vaqueros. También hubo familias asistidas en los barrios Santa Cecilia y loteo Facundo Quiroga de Joaquín V. González. Así como en Cafayate y Cachi.

Los Toldos aislado

Ayer por la tarde, vecinos de Los Toldos, en el departamento Orán, y al cual se accede a través del Estado Plurinacional de Bolivia, informaron que las crecientes de los ríos Condado, del lado Argentino, y Orosas, de Bolivia, y que forman la naciente del río Bermejo, socavaron la ruta 19 a la altura del puente Bailey instalado en esa vía y terminó por desmoronarse.

Esta caída dejó aislada a la población de esta localidad, ubicada en el extremo norte provincial.

Peligro de desbordes

Por último, anoche se esperaban importantes crecidas en el nivel del río Bermejo. El Sistema de Alerta del Pilcomayo advirtió que ese curso de agua ya había superado los 2,61 metros, y que podía afectar las costas de Rivadavia Banda Sur y Banda Norte, con altas probabilidades de desbordes.

Mientras que el nivel del río Iruya en la estación San José, registró 3,97 metros, es el más alto desde que se hace la medición en esta estación. El nivel puede impactar con efectos negativos sobre las rutas 18 y 34, en el puente del río Pescado.