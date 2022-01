Esto se debe a que el Gobierno de San Juan otorgó 4 puntos más de aumento sobre lo previsto en el último acuerdo salarial, la suba de enero fue del 11 %.



Con el pago del salario de enero de 2022 a los empleados públicos de San Juan se concreta el aumento del 11 % anunciado el mes pasado, esto es 4 puntos más respecto al 7 % acordado con los gremios, con lo que los estatales lograron una mejora salarial del 69 % en el último año, ganándole ampliamente a la inflación.



“Estamos cumpliendo lo que prometimos en diciembre del año pasado, mejorando los sueldos de los estatales de manera tal que superen a la inflación y no pierdan su poder adquisitivo. Y esto es posible porque tenemos cuentas muy ordenadas, tenemos equilibrio fiscal y un ministerio de Hacienda que inclina la balanza siempre para el lado del trabajador”, señaló el gobernador, Sergio Uñac.



La decisión de aumentar 4 puntos más el salario de los estatales fue en respuesta al pedido de los gremios de un bono de fin de año. “Esto es un aumento al básico de carácter permanente, mientras que el bono es no remunerativo y por única vez”, había dicho la ministra Marisa López, evidenciando los alcances de la medida.

Esta suba, que beneficia a 42.000 agentes públicos de planta permanente, significa una erogación de 29 millones de pesos del Estado provincial por cada punto de aumento.

*DÍAS DE PAGO*



El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que las fechas de pago correspondientes a haberes de enero de 2022 de la administración pública provincial comenzarán el viernes 28 de enero con los documentos terminados en 0, 1, 2,3 y 4. Mientras que el sábado 29 de enero lo harán los documentos terminados en 5,6, 7, 8 y 9.



Esta organización busca aportar al estatus sanitario y al cuidado de la salud de las sanjuaninas y los sanjuaninos evitando aglomeraciones y largas filas en los cajeros.

Por eso, desde esta cartera, recordaron que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y solicitaron evitar horarios y cajeros con gran afluencia de público, no asistir acompañados, usar tapabocas, mantener dos metros de distancia entre personas y desinfectar las manos luego del uso de cajeros y manipulación de dinero.



También se sugirió otro tipo de extracciones con tarjeta de débito como por ejemplo en supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - extra cash.