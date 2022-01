Tres femicidios, un travesticidio y otros hechos de violencia machista cometidos en lo que va de 2022 motivaron una movilización de mujeres y disidencias, realizada en la ciudad de Santa Fe, que llegó a la Casa de Gobierno en reclamo de justicia por las víctimas y políticas de prevención a todos los niveles del Estado. Además, desde la Colectiva Feminista de Santa Fe presentaron una nota a las autoridades provinciales de Igualdad, Género y Diversidad en la que sostienen que "la gravedad de la situación nos alerta a redoblar las exigencias".

Desde que empezó el año hubo casos de fuerte impacto en diferentes localidades de la provincia, donde incluso se hicieron movilizaciones espontáneas para reclamar justicia para las víctimas. En la ciudad de Santa Fe, el primero que se conoció fue el travesticidio de Alddana Lorens, quien agonizó diez días, por una golpe en la cabeza. En Rosario, conmovió el femicidio de Melani Juárez, de 21 años, que fue apuñalada en una pensión de barrio Martin (ver aparte). Esta semana se sumó el caso de Carcarañá, donde la víctima, Celia Acosta de 29 años, fue asesinada después de haber realizado denuncias por violencia machista contra su pareja, lo que derivó en una restricción de acercamiento que no se cumplió. Dos días después, Marina del Carmen Espíndola estaba en su casa de la localidad e Murphy cuando recibió un disparo del arma reglamentaria de su expareja, una policía de 49 años que luego se quitó la vida, al que ella había denunciado en agosto. Ese último hecho generó intervenciones ministeriales y el pase a disponibilidad de agentes de esa localidad, ya que no se cumplió el protocolo ante la denuncia.

"Es una preocupación la que traemos, porque todos los días hay una situación nueva que nos alerta. Vamos viendo noticias donde hay víctimas que exponen situaciones en redes, también el caso de una mujer que está internada", señaló Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la organización Mumalá, que realizó la convocatoria a la marcha.

Desde la Colectiva Feminista de Santa Fe presentaron una nota al Ministerio de Igualdad y Género, en la que reclamaron -también a Seguridad- por casos en los que incluso, "los propios policías son los femicidas". También apuntaron al Poder Judicial, "porque responde siempre a destiempo de las urgencias y porque el servicio de justicia es prácticamente inaccesible para muchas mujeres"; al Legislativo, "porque la legislación debe servir para prevenir las violencias, para superar las brechas de género y para reparar a las víctimas"; y "a los gobiernos locales, que siguen sin actuar con la responsabilidad y los recursos que la legislación les asigna".

En la convocatoria a la movilización, Mumalá mencionó las cifras locales que registró el Observatorio de la organización, sobre los casos del año pasado. "Fueron 33 las muertes violentas en Santa Fe: 9 femicidios, 17 muertes en contextos de violencias vinculadas a economías delictivas (narcotráfico, entre otras), 1 suicidio femicida, 7 hechos en investigación y 15 intentos de femicidio". En ese sentido, en lo que va de enero, ya se registraron dos casos en grado de tentativa.

Este jueves se conoció el hecho por el que una mujer de 40 años quedó internada en el hospital Cullen, de Santa Fe, donde llegó con el 35 por ciento del cuerpo quemado. Por el hecho fue detenida su pareja, de 32 años. El identificado como M. E. L. será imputado hoy por la fiscal Alejandra Del Río Ayala. El hecho ocurrió en pasaje Pedro Vega al 4000. Desde el efector indicaron a medios santafesinos que se trata de un caso "grave" y que la paciente tiene "pronóstico reservado ya que hay lesiones en parte de la vía aérea".

Además, otra mujer fue agredida con maniobras de ahorcamiento en su casa de barrio Acería, de la ciudad capital, por lo que fue imputado su pareja, de 36 años. Si bien en ese caso se solicitó la prisión preventiva desde el Ministerio Público de la Acusación, en la audiencia se le otorgó la libertad con restricciones.

Sumado a ello, en Venado Tuerto, se conoció otro caso con un agente de las fuerzas de seguridad involucrado. La víctima relató en la red social de Facebook que hace poco más de un año se separó de quien era su pareja, un gendarme. "Hace un año vivo un calvario, no puedo ir a ningún lado tranquila porque me sigue y me golpea, me insulta, me amenaza y a todas las personas de mi entorno", relató. La mujer dijo además que tiene una niña y que hizo denuncias contra el agresor. "Hice 5 denuncias, 3 perimetrales y me dicen que no se puede hacer otra cosa, y hasta lo denuncié en su propio trabajo, en el cual tomaron la decisión de mandarlo a trabajar a Rosario, pero hasta el día de hoy está acá", reza la publicación del 25 de enero.