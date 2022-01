DOMINGO 30

CINE

Tirar del carro En el marco de la muestra “19 y 20” se presentan dos documentales: Piqueteras (2002) y Tirar del carro (2021). Un cruce para pensar el lugar del movimiento feminista en los últimos 20 años y su relación con el estallido social de diciembre del 2001. La película más reciente cuenta la historia de Jackie Flores, una mujer cartonera en la Ciudad de Buenos Aires que devino referente de la economía popular con perspectiva feminista. El largometraje está dirigido por Constanza Niscovolos, y fue presentado en el 19° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Barbarella Malba es nuevamente sede del Bazofi, festival de rarezas de la Filmoteca Buenos Aires, que permite ver films de culto o joyas que hace décadas no se proyectan en el país, como es el caso de la icónica película de Roger Vadim. Casi todas las películas de superhéroes actuales se regodean en la seriedad de sus conflictos personales, cuando no en la más extrema solemnidad. Los de antes, en cambio, andaban por la vida con ligereza y mucha gracia. Fue el caso de James Bond, de Batman, y por supuesto de Barbarella, sobre la historieta de Jean-Claude Forest. En su búsqueda de un científico perdido, la protagonista (Jane Fonda) atraviesa diversas peripecias, en muchos casos sexuales y en todos potenciadas por la increíble dirección artística de Mario Garbuglia y por la música de Bob Crewe.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta. Entrada: $600.

MÚSICA

Lucio Mantel El cantante, guitarrista y compositor se presenta en el marco del programa Música Argentina para el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo. Con cinco álbumes en su haber, Mantel se posicionó como una de las voces más resonantes de la canción argentina actual. En sus composiciones, mezcla música popular y académica.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Soul to jazz El Cuarteto del saxofonista Guido Baucia presenta este ciclo con clásicos temas del soul, versionados al mundo del jazz y el swing. La banda está conformada por Guido Baucia en saxo, Dante Picca en piano, Diego Rodríguez en contrabajo e Ian Carl a cargo de la batería.

A las 20, en Thelonious bar, Nicaragua 5549. Entrada: desde $1200.

Tardes de Diamante Como parte de la programación de verano del Centro Cultural Recoleta tocará el DJ Villa Diamante, fundador de Zizek Club y productor de mashups conocido por mezclar hip hop, cumbia, folklore digital y rock argentino. Esta fecha incluye la presentación de Rumbo Tumba.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ETCÉTERA

Pioneras ilustradas El programa “Verano en la ciudad” presenta un taller para introducir a los niños de manera lúdica a través de la plástica y el baile en el conocimiento de las "Pioneras del tango" que estarán representadas luego en la exposición del mismo nombre a partir de marzo. Se los invitará a conocer la vida y obra de esas mujeres a través de imágenes y grabaciones que los más pequeños se apropiarán pintando y bailando. Se producirá iconografía de Tita Merello y otras figuras en distintas técnicas (stencil, dibujo en marcador, lápices, etc).

A las 19, en el Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaures 735. Gratis.

LUNES 31

CINE

Piedra Noche Tras ganar un premio en el Festival de San Sebastián y tener su estreno mundial en el Festival de Venecia, se estrena la nueva película de Iván Fund (Vendrán lluvias suaves, Toublanc). El film está protagonizado por Maricel Álvarez, Mara Bestelli, Marcelo Subiotto y Alfredo Castro. En él, Sina viaja a la costa para acompañar a su amiga Greta en la venta de su casa de veraneo. Hace menos de un año Greta perdió a su único hijo en ese mar y necesita su ayuda. Mientras embalan todo Bruno, el esposo de Greta, dice haber visto algo que confirma los rumores de los lugareños sobre la aparición de una extraña criatura.

En en cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Taranto Después de recorrer festivales y ganar el premio a mejor documental en el Ecológico International Film Festival 2021, se estrena la crónica documental de Víctor Cruz. El cierre parcial de la acería más grande de Europa, a causa de la contaminación que produce, divide a una ciudad entre aquellos que denuncian el desastre sanitario ambiental y los que temen perder sus empleos. Salud y trabajo colisionan en el sur de la Italia industrial, víctimas de la codicia empresarial y la desidia estatal. En épocas de verdades procesadas y de conclusiones veloces y carentes de perspectiva, Cruz nos ofrece un documental demoledor e inquietante más interesado en dejar flotando preguntas que entregar respuestas tranquilizadoras. El largometraje está protagonizado por Alessandro Marescotti, Vincenzo Fornaro, Anna Svelto y Fabio Matacchiera.

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

ARTE

19 y 20 La muestra aborda diversas experiencias de los activismos artísticos y el arte en su cruce con la política. El punto de partida o inflexión son los estallidos sociales de diciembre de 2001; los modos de hacer que, desde los bordes de la crisis, permanecían inaudibles o latentes. La exposición contiene artefactos y dispositivos que actúan como catalizadores y operan sobre y desde un contexto. ¿Qué procesos dieron lugar a la producción de estos artefactos? ¿Qué operaciones despliegan sobre los espacios donde actúan? 19 y 20 cuenta con el trabajo de las curadoras Natalia Revale y Loreto Garín Guzmán.

Hasta el 20 de febrero, en el Museo de la Memoria Haroldo Connti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Teatros ilustrados La iniciativa del Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires se propone intervenir, a través del trabajo de ilustradoras, las puertas y ventanas de los teatros. Para celebrar al teatro como espacio de encuentro, el CTBA invitó a talentosas artistas a imaginar el momento del regreso del público a las salas. La primera experiencia de esta iniciativa que se expone en las puertas del Teatro San Martín está a cargo de la artista rosarina María Luque. El Programa de Artes Visuales del Complejo Teatral de Buenos Aires es un espacio de trabajo destinado al diálogo entre las artes visuales y las escénicas.

En el teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

MARTES 1

ARTE

Hasta que me olvides Jazmín Giordano investiga qué pasó con los estados anímicos mientras sucedía la pandemia. Indaga cómo incluso confinados en el ámbito de lo doméstico, las exigencias de rendimiento que se imponen los individuos en una sociedad que privilegia la productividad por sobre todas las cosas, no pudo detenerse ante nada, excepto la depresión. En cuarentena la casa se convirtió en un lugar de disputa, de negociación, de amor y odio. Una trampa. Y también intensificó la pulsión escópica, llevando a prestar atención a los vecinos y sus comportamientos como quizás nunca se había hecho. La muestra cuenta con la curaduría de Evelyn Marquez.

Hasta el 10 de marzo, en Galería Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

CINE

Porno loco Emilia, una maestra de escuela primaria, filma un video sexual con su pareja: no se trata de algo secreto o para ser compartido, sino parte de su intimidad. Pero el video se viraliza en internet y estalla el escándalo. Este es el punto de partida de Sexo desafortunado o porno loco del director rumano Radu Jude (Mayúscula imprenta, La salida de los trenes), pero su película no se trata del "caso": dividida en tres partes, comienza como un híbrido entre la ficción y el documental, continúa en una suerte de diccionario audiovisual de términos, conceptos e ideas y, finalmente, se lanza a una comedia humana con formato de sitcom al aire libre que funciona como juicio sumario a los actos privados (que se han hecho públicos) de la profesora. Una película sorprendente que no se parece a casi nada, y que su propio realizador ha descrito como “un film inacabado”. La película, ganadora del Oso de oro en el Festival de Berlín, cuenta con las actuaciones de Katia Pascariu, Claudia Ieremia y Olimpia Malai.

En el Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $600.

TEATRO

El recurso de amparo Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? El recurso de Amparo pone algunas sobre la mesa. La obra está dirigida por Javier Daulte, cuenta con dramaturgia de Laura Oliva y las actuaciones de Aymará Abramovich, Gloria Carrá, Marcos Montes, Javier Niklison, Marcelo Pozzi, Monica Raiola, Gerardo Serre y Magela Zanotta.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entradas: desde $750.

ETCÉTERA

Manga y narrativa Este taller está destinado a toda persona con ganas de contar historias a través de la narrativa visual, con o sin experiencia. “En el manga, la página y la forma en que organizamos los cuadros son los factores que marcan el ritmo narrativo de la historia. Por eso, vamos a experimentar con diferentes maneras de diseñar el espacio, para enfatizar lo que está sucediendo en el guión, y así lograr escenas efectivas y dinámicas que sorprendan”, adelanta la tallerista Paula Andrade.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MIÉRCOLES 2

TEATRO

Petróleo Cuatro trabajadores del petróleo conviven en la Patagonia bajo las siempre duras condiciones laborales y climáticas. En ese mundo eminentemente masculino, algo va a resquebrajarse. Así puede describirse el punto de partida de Petróleo, la quinta obra del grupo Piel de Lava. Estos hombres son interpretados por las cuatro notables actrices del grupo –Laura Paredes, Elisa Carricajo, Valeria Correa y Pilar Gamboa– con el resultado de lograr una masculinidad construida totalmente sobre el escenario. La obra, que se estrenó originalmente en el Teatro Sarmiento en 2018, en el marco de una retrospectiva dedicada al grupo, extiende la temporada de funciones presenciales con funciones todos los miércoles de febrero.

A las 20, en el Teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343. Entrada: $2200.

ARTE

Códigolux Esta instalación parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala irá cambiando sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan. “Es una instalación site specific que reproduce en varias dimensiones la luz del cielo. Como si se tratara de una ecuación matemática y poética a la vez, surge a partir del color blanco, sumatoria de todos los colores de luz visible, para luego descomponerla creando un gradiente cromático que juega con la arquitectura de la sala. En su definición el color es luz, y la luz es energía. Códigolux es un arcoíris en potencia”, asegura el curador Luis Gimelli.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Hombre Flecha En el marco de la conmemoración del veinte aniversario del Museo, Malba presenta una exposición antológica dedicada al gran artista uruguayo Rafael Barradas, un pionero de la vanguardia internacional. Organizada en colaboración con la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la exhibición reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel, provenientes de la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales, junto a una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires.

En el Museo de Arte Latinomericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entradas: $500.

CINE

Ilse Fuskova El documental dirigido por Liliana Furió y Lucas Santa Ana hace dialogar algunas de las muchas aristas en la historia de vida de la extraordinaria activista del feminismo y lesbianismo en Argentina. Azafata, periodista, fotógrafa, declarada públicamente feminista en 1978 y lesbiana en los almuerzos de Mirtha Legrand, creadora de los Cuadernos de existencia lesbiana, autora del libro Amor de mujeres. A la par de entrevistas a grandes referentes; la película de Furió y Santa Ana exhuma material de archivo al que articula con la radiante actualidad de su protagonista: Fuskova tiene hoy 92 años y continúa en su luminosa lucha por la conquista de derechos. Con un impecable trabajo de archivo, este documental, junto a El puto inolvidable, la historia de Carlos Jáuregui, forman parte imprescindible de la memoria LGTB+.

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

JUEVES 3

MÚSICA

Martín Buscaglia El artista uruguayo vuelve a salir de gira con Basta de música, un nuevo disco muy esperado por ser el primero solista y de composiciones solo suyas después de una década. Editado en Argentina por Los Años Luz Discos, nominado a los Premios Gardel en el rubro Mejor álbum canción de autor y ganador del Premio Graffiti (Uruguay) por Mejor álbum pop, Basta de música será finalmente presentado en Argentina. La fecha originalmente era junto a Bochamakers, pero debido a la pandemia se presentará solo. “Fue grabado totalmente fuera del ordenador, o sea todo lo que suena fue efectivamente tocado, lo cual incluye efectos, máquinas de ritmos y programaciones”, explica el artista.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $2000.

Abi González En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, se presenta Abi González. Ganador de un premio Carlos Gardel, el guitarrista, compositor y bailarín hará un repaso por su discografía.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

CINE

Licorice Pizza La nueva película del director de Petróleo Sangriento, Embriagado de amor y El hilo fantasma vuelve es una historia de iniciación de una energía diferente al resto de su filmografía. Aquí no hay personajes con psicosis desmedidas, pero también es cierto que tiene el indistinguible sello Paul Thomas Anderson. Ambientada en los '70 en California, la película cuenta la historia de amor entre un chico de quince (Cooper Hoffman) y una mujer diez años mayor (Alana Haim). De ahí en más, todo es de una locura, porque ese desajuste de edades no está visto por Anderson como una circunstancia angustiosa sino como el punto de partida para una serie de situaciones a cuál más lúdica y absurda.

En Cinemark Palermo, Beruti 3399. Entrada: $800.

TEATRO

El reproche Julia es escritora, Javier es periodista. Dos exitosos, tanto en lo profesional como en lo personal. Se conocieron y se enamoraron ya con la vida resuelta, y pudieron construir una pareja perfecta, madura y feliz. Una noche, mientras esperan a su amiga para cenar, reciben un regalo con una tarjeta portadora de un mensaje peligroso: las palabras allí escritas vuelven a poner sobre la mesa un tema estratégicamente sepultado para cimentar la paz del hogar. Torpemente, los enamorados se enredan en una batalla que ya se pronostica con daños irreparables. El reproche es una comedia sobre el poder demoledor de la inseguridad y los celos. Y sobre dos personas luchando por ubicarse entre el amor romántico y los nuevos paradigmas. Dirigida por Julieta Otero y encabezada por Malena Figo, Claudio Da Passano y Mayra Homar, esta obra es el debut como dramaturgo del periodista Víctor Hugo Morales.

A las 20, en el teatro Picadero, Av. Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $1500.

VIERNES 4

TEATRO

Precoz Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Casi gemelos, casi enemigos, la madre y el hijo ven sacudido su mundo con la aparición de un hombre que la enamora a ella y a él lo vuelve el cómplice perfecto. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada. Función especial de la obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, y dirigida por Lorena Vega. Con Julieta Díaz y Tomás Wicz. Reservas desde el lunes previo a la función.

A las 20, en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis

La casa oscura Las multifacéticas, workaholics, feministas, llamativas, lengua largas, súper power del off se unen para batallar y desenmascarar a su peor enemiga: la mente. Dos personas, dos historias de vida, dos historiales médicos y emocionales, dos diagnósticos psiquiátricos, dos cabezas difíciles de explicar. ¿Dónde quedan los modales cuando se te pianta el coco? La obra propone un viaje al interior de dos mentes en problemas, que con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, tratarán de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura. Dos mentes. Dos frentes. Dos caminos. Una medicación. Con dirección de Paola Luttini esta suerte de “show documental sobre la salud mental” está protagonizado por Mariela Asensio y Maruja Bustamante.

A las 21, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: desde $1000.

ETCÉTERA

Feminismo y cannabis La Casa Nacional del Bicentenario es sede del Festival Internacional Cine Cannábico que, luego de presentarse en Montevideo, se realizará por primera vez en Buenos Aires. El evento suma a las proyecciones de películas temáticas, charlas informativas y de concientización. Tal es el caso del taller que llevará a cabo la ONG Mamá Cultiva Argentina. El colectivo nació en 2016 desde la necesidad de crear un sujeto jurídico que representara los intereses de un grupo de personas –mujeres madres cuidadoras, cultivadores y cultivadoras, médicos, psicólogos, pacientes, profesionales de diversas áreas– y generar un marco legal para el cultivo y uso de marihuana para la salud.

A las 18, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

CINE

Gabinete de curiosidades El arte y la ciencia tienen en común la constante búsqueda de respuestas y la creación como camino. Ambos son ámbitos humanos, bellos e imperfectos, permeables y complementarios entre sí. Con esta premisa funciona el ciclo de cine que hace foco en diversos imaginarios de la ciencia que han sido vehiculizados por la pantalla grande, el arte y la literatura. Este viernes se proyectará Paracelsus, película alemana dirigida por Georg Wilhelm Pabst. Durante una epidemia en el Siglo XVI, el célebre Dr. Paracelso se esfuerza por imponer su criterio científico por sobre la iglesia y el poder económico y político. Pabst Es una de las figuras más importantes del primer cine alemán; destacado por lo experimental de sus ideas y por pertenecer a la llamada "nueva objetividad".

A las 18.30, en Amigos del Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2280. Gratis.

SÁBADO 5

MÚSICA

Festival Playa Con el atardecer sobre el río como telón de fondo del encuentro, tendrá lugar una fiesta del indie en sus diferentes matices sonoros, con una impronta inclusiva y federal. Deportes y práctica artística en vivo, canchas, piletas y hectáreas de verde parquizado forman parte del predio natural del Club y serán el contexto ideal para disfrutar una tarde noche al ritmo de artistas consagrados junto a una oferta gastronómica y coctelera con foodtrucks. En esta fecha se presentarán Mi Amigo Invencible, Amor Elefante, Los Reyes del Falsete, Manu y los Satélites de Oro, La Danza de las Bestias y Alen Sabella.

A las 17, en la Sede Náutica del Club Universitario de La Plata, Av. Almte. Brown, e/84 y 86. Gratis.

Escalandrum El sexteto de jazz se presenta en vivo en Café Berlín, donde interpretará sus clásicos propios y ajenos, y donde también adelantará algunas de las composiciones originales que formarán parte de su nuevo álbum de estudio. El grupo, liderado por Daniel "Pipi" Piazzolla y que ya lleva más de veinte años de trayectoria, acaba de presentar el unánimemente elogiado vinilo doble 100, versiones en clave de jazz en homenaje al centenario del nacimiento del gran Astor, y de recibir tres Premios Gardel por su anterior disco Studio 2.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: desde $1300.

Deeko Esta fecha será el debut en vivo del joven freestyler. Comenzó a rapear a los doce años, hoy se considera también cantante, músico y MC. Lleva lanzados varios discos, ep y singles. En 2017 lanzó su carrera músical en el género urbano con el disco Identidad, y desde allí ha sabido demostrar su versatilidad en torno al rap, trap, R&B, boom bap y el género autodenominado “Trap Neo Punk” con su EP titulado Neverworld, en el que fusiona sus influencias en el rock y su desempeño pasado en bandas post hardcore punk.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1000.

ARTE

Dante x Alonso El Museo Nacional de Bellas Artes, junto con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, presenta la muestra Dante x Alonso, que reúne cuarenta y siete trabajos en papel del maestro argentino Carlos Alonso, inspirados en la obra del gran poeta florentino, conmemorando el aniversario 700 del fallecimiento de Dante Alighieri. Las piezas que integran la muestra son dibujos, collages, grabados, acuarelas y tintas que el artista dedicó al escritor en dos períodos distantes de su trayectoria.

En el Museo de Bellas Artes, Av. Del Libertador 1473. Gratis.

TEATRO

Tóxico Un hombre y una mujer se reencuentran tras nueve años de silencio. Esperan. Y mientras esperan emerge el pasado en común: 'No puedo mirarte y decir lo que veo. No puedo. Cuando te miro, sólo veo. Veo lo que no está. Y lo que debería estar. Veo una historia. Un pasado. Un pasado malogrado, sobre todo eso. Un pasado malogrado. Una historia frustrada'. Esta es una historia sobre la pérdida y las diferentes maneras de afrontarla, sobre las dificultades para comunicarnos y sobre nuestra extraordinaria capacidad de redención. Tóxico cuenta con la dirección de Pablo Di Paolo y las interpretaciones de Mara Bestelli y Marcelo Subiotto.

A las 22.40, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: desde $1000.

