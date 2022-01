Anoche, el evento más importante de nuestro folklore cerró su edición número 62, con la efervescencia de la vuelta a la presencialidad y con un protocolo que incluyó la presentación del pase sanitario para ingresar al evento.

Tras nueve lunas de música, danza y poesía, y con la Consagración del porteño Nahuel Pennisi, el balance coscoíno evidenció una notoria preponderancia del NOA. Una muestra de esto la dio la tucumana Sofía Assis quien se quedó con la Revelación 2022, en una nómina que continuó con figuras de la región en cada jornada. Así, en la grilla se resaltaron, Martín Paz, Néstor Garnica, Roxana Carabajal, Destino San Javier, Por Siempre Tucu, El Chaqueño Palavecino, Guitarreros, Raly Barrionuevo, Micaela Chauque, Jorge Rojas, Lucio Rojas, Peteco Carabajal y Los Coplanacu, entre muchos otros.

Por si eso fuera poco, Las voces de Orán cumplieron cinco décadas de historia, mientras que Yamila Cafrune celebró 30 años con la música. Por otro lado, Juan Fuentes coronó la primera velada y brilló en la última como invitado de Sergio Galleguillo, con una festejada versión de “Estoy de vuelta”.

La lista de nombres es vasta, tanta como el talento de los salteños que llevan la música del Norte a la reunión serrana, ventana y anhelo de tantos y fiesta de todos. En ese marco, diversos artistas locales compartieron sus impresiones sobre este retorno al escenario Atahualpa Yupanqui.

Postales salteñas

En primer término, Álvaro Teruel, de Los Nocheros, declaró “estuvimos en la apertura del segundo día y fue muy lindo y gratificante ver cómo estaba la gente coreando nuestras canciones, disfrutando de nuestra música. Nosotros también, dispuestos a esa entrega, a ese momento mágico en cualquier escenario, pero con la particularidad de Cosquín, que congrega gente del folklore, de todos lados de la Argentina y países aledaños. Todo el mundo se conmueve con esa demostración de música de raíz, de lo que uno cultiva también como músico” apuntó el integrante más joven del conjunto, quien se mostró fascinado de volver después y confesó que se quedaron “con más ganas de seguir cantando”

En otro orden de cosas, Teruel reveló que le encanta el lugar que se le da a los músicos salteños en esa fiesta popular por la trayectoria de los poetas, cantores y conjuntos de la provincia “Creo que Los Nocheros, como los otros grupos de cantores también, dejamos de la vara alta por cómo cantamos, interpretamos, por el modo en lo que sentimos y lo que podemos mostrar de nuestra salteñidad en un lugar masivo como ese. Me encanta estar en las peñas y ver a toda la gente dispuesta al baile, al abrazo y creo que esa es la magia de la música, lo que venimos haciendo se hace tanto tiempo”

En la misma línea, Facundo Toro, que se presentó como solista y como parte de Los Nombradores del Alba, describió: “Estar allí fue realmente maravilloso, hemos sentido nuevamente esa cosquillita consagratoria. Si bien tanto Nacho y Daniel como yo ya somos consagración de este festival, hemos sentido nuevamente eso que solamente público transmite. Es muy difícil de traducir con palabras lo que el corazón siente en ese momento, es una bendición de Dios. También, el paso de muchos colegas salteños que dejaron su música desparramada arriba de semejante escenario, con tanta historia”, dijo.

El hijo de Daniel Toro, consideró además que la comisión dignificó la historia del evento “sin necesidad de mezclar las cosas, sin necesidad de llevar cuarteto ni reggaetón ni cumbia. Así, con el folklore, con lo que a nosotros no nos ha caracterizado siempre”

Más aún, Toro opinó que Salta siempre se distingue por los arreglos vocales y las nuevas propuestas. La provincia “ha dado un paso muy importante en todo lo que hace a su música, a su esencia y eso es lo principal. Cada una tiene su toquecito, su color, el de Salta es verde esperanza. Es una tierra tiene mucho por dar, mucho por decir. La cultura que nos han dejado nuestros grandes exponentes corre por nuestras venas, por eso tenemos esa magia heredada genuinamente porque nos sentimos un poco hijo de todos ellos. Y yo tengo ese plus de ser hijo de uno de los más grandes que, para mí obviamente, por una cuestión personal es la voz salteña”

Asimismo, Juan José "el Colo”, Vasconcelos de Ahyre, se refirió a la primera actuación de la agrupación en la Plaza Próspero Molina, en el que un percance técnico se trasformó en una valiosa anécdota “Tocamos en un marco maravilloso, compartiendo el escenario con una gran amiga, que es Natalie Pérez y fundamentalmente con el público, porque en el momento en donde la lluvia estaba en su punto más fuerte y se cortó parte del sonido, la canción que cantábamos, ‘Si te vas’. se sostuvo gracias que la gente la cantó. Ese es un recuerdo que nos llevamos para siempre de esta edición”

Todavía más, Vascocellos exaltó a la delegación de Salta, “comandada por cantoras salteñas”. En esa tónica, Marcela Ceballos, quien presentó su trabajo “Viva” ante la prensa e integró la delegación de Salta, subrayó: “La propuesta de este año ha sido solamente de mujeres y ha sido un hecho histórico, algo que me representó. La fuerza de la mujer norteña, de la mujer de Salta que canta. Digo que es hecho histórico porque han sido muchísimos años en que la delegación estuvo integrada solo por hombres, en que quizá la mujer no tuvo tanta participación, aunque yo ya vengo cantando hace mucho y en muchos festivales. Esa noche fue abrir las puertas para todas las mujeres que vienen trabajando y que tienen la ilusión y la esperanza de poder de poder estar en ese escenario tan importante”, subrayó la cantora al tiempo en que alabó el cuadro de malambo femenino, con gran aceptación del público. “Esto vamos a recordarlo siempre, somos más las mujeres que estamos subiéndonos a los escenarios y cada vez se va a ir poniendo un poco más lindo con las distintas artistas”

Voces de Jujuy y Santiago

Con huella firme, diferentes hacedores dejaron su impronta en la mítica celebración nativa. Tal es el caso de Los Tekis, que se mostraron felices de reencontrarse con sus seguidores. De esta manera, Sebastián López relató: “Siempre seguimos haciendo música, pero extrañamos los vivos. Cosquín es sin duda uno de los festivales más importantes del país, que tiene muchísimo que ver con la historia de la mayoría de los folkloristas. La nuestra fue una noche muy especial donde compartimos con amigos de la vida, revivimos lo que es este hermosísimo festival, no solamente en el predio, sino lo que significa caminar, ir al río recordar un poco cuando éramos chicos. Hace más de 30 años que vamos y en esta ocasión llevamos un totalmente renovado, con vestuario, con imágenes, con un audio nuevo en el que trabajamos muchísimo”, enumeró y añadió: “Estamos felices, con una agenda de verano muy completa, gracias a Dios, gracias a la pacha, y esperando nuestro ansiado carnaval, desde el 25 al 28 de febrero en San Salvador de Jujuy”

Posteriormente, uno de los puntos más importantes de este encuentro de artistas sucedió cuando Los Carabajal recibieron Premio Camín a la trayectoria. En ese contexto, “Musha” habló de una “noche memorable” y agregó: “Nos llena de orgullo por todo el camino recorrido. Que sea reconocido es señal de que lo que hicimos hasta ahora fue transitar un camino honesto , transparente y auténtico. Sin ninguna postura, sentimos mucho Orgullo y seguimos adelante con algunas fechas programadas como parte de la gira ‘Leyendas´. Además, estamos felices porque todos nuestros colegas les fue bien, se prepararon y recibieron el apoyo del público”

En consonancia con su comprovinciano, Mario Álvarez Quiroga, señaló “nuestro sagrado templo del canto, escenario Atahualpa Yupanqui , aún hoy sigue conservando la magia de siempre, naturalmente con distintas generaciones que fueron desfilando con el transcurso del tiempo. Mucha juventud se va sumando a esta gran familia folklórica, cada uno con su modo y su manera de ver e interpretar nuestra música. Hoy una nueva generación ha tomado la rienda y voy a citar algunos , como Orellana-Luca , José Luis Aguirre, El chaco Andrada con La callejera , Yuca Córdoba, Salitral, Los Izkierdos de la cueva , el Mono Banegas , Jana Banegas, y se van sumando talentosos que están esperando una oportunidad, como el caso de Germán Kalber”, ejemplificó el autor de “Penas y alegrías del amor”.

Por su parte, la cantante Flor Paz, hija de Onofre Paz, fundador de Los Manseros Santiagueños manifestó su felicidad tras el show que brindó en la Plaza del folklore: “Tuve la oportunidad de mostrar mi propuesta, con mi disco nuevo ´Soy semilla’. Todas mis sensaciones son muy lindas y todavía me dura la emoción porque fue una noche hermosa, tanto por el público como por el clima que me acompañó. Creo que ha dejado una marca no solamente en mí en mucha gente que me conocía por primera vez y está conociendo mi trabajo en su totalidad, un trabajo que me identifica al 100%”

Potencia riojana

María de los Ángeles “La Bruja” Salguero fue una de las responsables de entonar una particular versión del himno a Cosquín junto con Mariana Carrizo, Charo Bogarín y Paola Bernal, en una bisagra que suma a la lucha de las mujeres músicas, al cupo femenino, a su visibilización.

Una de sus embajadoras es, sin dudas, la artista nacida en La Rioja quien vivió un “hermoso reencuentro luego de tanto tiempo, de este huracán que todavía no sigue sacudiendo” aclaró y detalló: “Es maravilloso ver a la gente, sentir el palpitar de su corazón, su pañuelo al aire, compartir con los colegas detrás de la escena, las vivencias que hemos tenido en estos tiempos en que tuvimos que estar todos guardados, cuidándonos “

La vocalista, acompañada por su grupo, y por cuatro artistas “significativas que representan esas guerreras que tenemos al largo de todo el país , que son mamás que con el paso del tiempo continúan en su creación artística” y mencionó a Gloria De la Vega, María José Olivera, Diana Guzmán y Natalia Díaz”. En paralelo narró la particularidad de tener que subir a escena “ a pocas horas de recibir el alta médica”. Salguero aseguró que no sabe dónde se contagió de coronavirus. “He tenido este virus tan dañino. Tengo tres vacunas y me pongo dos barbijos. Así que aprovecho la oportunidad para decirle a gente que siga cuidándose, que por favor se ponga las vacunas así todo esto se cierra de una vez por todas”, enfatizó.