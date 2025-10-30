La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este jueves la elevación a juicio en la causa contra el expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género contra Fabiola Yañez, al rechazar los planteos de nulidad presentados por su defensa. En su pedido, Fernández sostuvo que el pedido de la acusación particular fue extemporáneo y que se le impidió presentar prueba a la defensa.

El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia y pidió reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas --tras el apartamiento de Julián Ercolini--.

La defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvana Carreira, había pedido anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella de Yañez. Los jueces Irurzun y Farah sostuvieron que en materia de nulidades “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se verificó un perjuicio concreto para la defensa.

Además, remarcaron que si la defensa considera que no se agotó la producción de prueba, podrá hacerlo valer “al momento de contestar la acusación”. En su disidencia, el juez Boico consideró que debía dictarse la nulidad de la acusación de la querella de Fabiola Yañez y cuestionó que se haya cerrado la etapa de investigación "sin agotar la producción de prueba".

