Después de que conocerse la noticia de que los pesos que recibió Scott Bessent, enviado del Tesoro norteamericano, tras vender dólares en el mercado local para frenar la escalada cambiaria fueron invertidos en letras del Banco Central, el economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional Federico Machado expresó que el gran problema de la situación es que "gran parte de ese negocio no lo conocemos y nos enteramos por estadísticas del Banco Central".

"Es decir, no ha habido comunicación oficial de que los pesos que compró Bessent están invertidos en el Banco Central en un pasivo remunerado nuevo, los que habían sido eliminados por el gobierno porque decían que eran un gran problema para la economía, a una tasa que desconocemos", agregó.

En ese sentido, Machado enfatizó en que las condiciones del apoyo de Estados Unidos al gobierno de Milei no están para nada claras. "Sabemos que va a estar el swap, pero no sabemos qué condiciones tiene, ni qué forma de activación ni en qué magnitud va a ser líquido y mucho menos sabemos de estas intervenciones en el mercado cambiario. Yo creo que en principio, mientras se mantenga este veranito, que empezó con la victoria electoral, vamos a ver algo de calma en el mercado cambiario", señaló el especialista.

"De alguna manera lo que hizo Estados Unidos fue suplantar el rol de las inversiones privadas que no llegaron. Como no llegaron inversiones privadas, Bessent se puso a hacer carry trade mano a mano con el Banco Central", explicó.