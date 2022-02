El Presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, renunció a su cargo y expresó que lo hace porque no está de acuerdo "con la estrategia utilizada" y "mucho menos" con los resultados obtenidos en la negociación con el FMI por parte del gobierno de Alberto Fernández, que fueron anunciados el viernes pasado. Según contó el propio Presidente, Máximo Kirchner lo llamó el lunes por la tarde y le transmitió su decisión. El líder de La Cámpora le dijo al mandatario que creía que esa definición "era lo mejor", y también le aclaró que "lo había hablado con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner", y que ella "no estaba de acuerdo con esa decisión". En el llamado, Máximo le dijo a Fernández que renunciaba "para facilitar su trabajo", y le aclaró, tal como expresó en la carta en la que mostró su postura, que no se irá del FdT. Desde el entorno del dirigente confirmaron esta versión a Página12 y añadieron que "varios compañeros y compañeras del espacio, además de CFK, también le expresaron su desacuerdo". El Presidente destacó que "hay visiones preocupadas porque este acuerdo conduzca a un ajuste, algo que ninguno de nosotros quiere. Lo respeto. Máximo tomó esta decisión y mañana (por hoy) estaremos definiendo quién lo reemplaza".

Máximo, más allá de la renuncia a la presidencia del bloque, aclaró que permanecerá dentro "para facilitar la tarea del Presidente y su entorno". "Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del FMI, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023", aclaró. En un escenario en el que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso, el cambio en la dirección del bloque enciende una luz de alarma en el oficialismo. El mandatario se refirió a este tema y aclaró que en su conversación con el líder de La Cámpora, "en ningún momento habló de rupturas, renuncias ni nada por el estilo. Confío en su responsabilidad. Si yo dijera que Máximo obstruye sería injusto, pero es su decisión. Yo, como tantos otros, queremos la unidad del FDT y queremos preservarlo. Siempre voy a poner mi parte para preservar esa unidad".

En la carta que el líder de La Cámpora difundió para dar a conocer su renuncia (ver su texto aparte), aclaró que su decisión “nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”. En otro fragmento, dijo que "algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue y mucho menos hablar de ‘beneficios’. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones”.

El Presidente, según comentó en una entrevista horas más tarde, conocía esta postura del dirigente, e incluso aclaró que habían conversado del tema el miércoles anterior al acuerdo. En la llamada del lunes, Máximo le dijo a Fernández que se sentía mejor "volviendo al llano, entre los demás diputados, expresando su parecer en un espacio que es amplio". Dijo, según contó el Presidente, "él creía que era lo mejor". "Inicialmente lo traté de convencer para que cambie su parecer, pero como me di cuenta que era su posición le dije que allá vamos", añadió.

Sobre la postura de la Vicepresidenta, el Jefe de Estado expresó que “Cristina también tiene sus matices con el tema del Fondo, pero el Presidente soy yo y hay un punto en el que tengo que tomar las decisiones y resolverlo. Estoy convencido de que tomamos el mejor camino, estoy seguro de eso”. Además, Fernández contó que habló con la CFK antes de firmar el acuerdo y puntualizó que "sé que tiene una mirada distinta, que tiene matices, pero hay un momento donde tenemos que tomar una decisión y yo tomé esta. Estoy convencido que es el mejor acuerdo que se podía lograr".

De cara al debate que deberá darse en el Congreso para ratificar el acuerdo con el Fondo, el Presidente, hablando a propios y ajenos, sostuvo que "espero que el Congreso entienda que tenemos que resolver el problema. Ningún acuerdo con el FMI es bueno, pero de todos éste era el mejor posible. Espero que nos ayuden porque no tenerlo genera muchos condicionamientos, incluso para otros créditos que para nosotros son centrales. Apelo a la responsabilidad de todos". En tanto, el ministro de Economía Martín Guzmán también opinó sobre la dimisión de Kirchner: “Nadie en nuestro espacio político puede estar contento con el FMI pero se hizo todo lo que podría hacerse”.

En tanto, distintos referentes de la oposición rápidamente se hicieron eco de la renuncia del presidente del bloque oficialista en Diputados y hablaron de una ruptura del Frente de Todos. "Queda claro que hay una grave crisis política en el FdT", dijo el diputado radical Mario Negri. Por su lado, el senador de la UCR, Alfredo Cornejo, agregó que "Máximo Kirchner acaba de mostrar la fractura expuesta del FdT que vengo advirtiendo hace dos años".

Desde el bloque del FdT en diputados, distintas figuras manifestaron el respaldo a la decisión de Máximo, pero haciendo hincapié en la necesidad de mantener la unidad del espacio. El diputado Leopoldo Moreau fue uno de ellos y opinó que la negociación con el FMI estuvo mal planteada desde el comienzo, y que para él, como para MK y CFK, el gobierno no debía pagar ninguno de los vencimientos anteriores con el Fondo, menos en un contexto de pandemia. Sobre la renuncia opinó que "va a instalar una discusión muy sana porque no se puede ir con los ojos cerrados con el Fondo a cualquier acuerdo. No digo que el acuerdo sea invotable, sino discutible". Entre otras figuras destacadas del Frente, el exdiputado, Héctor Recalde, expresó: "mi más profunda satisfacción por las manifestaciones de Máximo por sus coherentes declaraciones respecto al acuerdo con el FMI".

Los diputados del Frente Patria Grande, Federico Fagioli, Natalia Zaracho, Itai Hagman, la legisladora porteña, Ofelia Fernández, y la diputada bonaerense, Lucía Klug, también respaldaron a Máximo. "Compartimos sus observaciones críticas y preocupación sobre el entendimiento alcanzado con el FMI, que hacemos nuestras y agregamos que la discusión sobre la forma en que se cumplirán las metas pactadas y sobre quiénes recaerá el esfuerzo para pagar esta deuda, deberán ser temas centrales de la agenda de nuestro gobierno", puntualizaron en un comunicado y agregaron que "reafirmamos que la unidad del FdT es imprescindible para enfrentar la amenaza neoliberal y para poder cumplir nuestro compromiso de 2019: empezar por los últimos para llegar a todos".