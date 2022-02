El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, le expresó al mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, que confía en él por su capacidad y su “viento fresco de tener una visión más abierta del mundo progresista”. En una entrevista con la radio uruguaya M24, Boric habló sobre la importancia de que los gobiernos de izquierda mantengan una defensa de los derechos humanos.

Durante el diálogo, el expresidente Mujica (2010-2015) se refirió a la gran diferencia entre el éxito económico de Chile (reflejado en las cifras macroeconómicas) y las deudas sociales terribles que desencadenaron en el estallido social a fines de 2019.



"Ese es tu trabajo por delante. ¿Qué sentido tiene el crecimiento en la economía si no se eleva el fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte?", se preguntó el histórico líder de la izquierda uruguaya. "Suerte que tienes las venas jóvenes porque te quedan muchas incomprensiones por delante", agregó Mujica que también le remarcó la importancia de “dejar semilla”.

“De alguna manera nosotros somos parte de tu semilla”, le contestó Boric a Mujica. El presidente electo de Chile agradeció las palabras del exmandatario uruguayo. "Sus consejos fueron bien escuchados: avanzar paso a paso para no desbarrancarse, pero nunca dejar de subir esos escalones".

Antes de despedirse, Mujica lamentó no poder acudir a su asunción al poder el próximo 11 de marzo, pero le ofreció su consejo cuando lo necesite. "Tengo 86 años, casi 87, me pilla un viento en contra y me pela. Me encanta la política, pero más me encanta la vida", concluyó.





"Defensa irrestricta de los derechos humanos"

En la entrevista el nuevo presidente chileno remarcó la importancia de mantener una defensa irrestricta de los derechos humano que no esté atado al gobierno de turno. “En eso no podemos tener doble estándar”, precisó. En este sentido Boric se refirió a la situación de algunos gobiernos de izquierda que limitan la libertad de expresión. “Nicaragua creo que es brutal en ese sentido”, precisó.

A su vez, se refirió al contexto venezolano que calificó de preocupante. "Por cierto que incide el asedio que está teniendo por parte de Estados Unidos, pero sin lugar a dudas también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas. El éxodo de 6 millones de venezolanos a lo largo del continente es la prueba más fehaciente".

"Hay un poeta chileno que decía que el adjetivo cuando no da vida, mata. Y yo creo que eso le pasa mucho a alguna izquierda latinoamericana, que llenan sus discursos de adjetivos, pero en la práctica no ve el sufrimiento que está teniendo su propio pueblo", agregó en referencia al poeta Vicente Huidobro. “A mí me interesa que logremos buscar espacios de colaboración, porque tenemos que salir todos adelante”, destacó.