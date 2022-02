El actual elenco de la Comedia Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca, llamó a una campaña nacional en repudio a la reforma del cuerpo estable. “Convocamos a todo el colectivo de trabajadores de la cultura a fin de sumar apoyo y pronunciarnos en contra del nuevo régimen de funcionamiento para la Comedia Municipal”.



El comunicado aclara que “la disposición disuelve y desestima el formato de Cuerpo Estable de la institución y avanza sobre una mayor precarización de las trabajadoras y trabajadores del teatro, eliminando la posibilidad de contrato por dos años de 12 puestos de trabajo para el colectivo teatral, reduciéndolo a 3 meses por obra presentada por cada grupo cerrado o concertado”, expresaron tras una conferencia donde la secretaria de Educación y Cultura, Patricia Saseta y la directora de cultura, Fabiana Bustos, confirmaron las disposiciones.

En este sentido, expresaron: “Repudiamos los dichos de la secretaria de Educación y Cultura y de la directora de Cultura, donde desestima nuestras denuncias como actos de violencia de género, al igual de que se nos haya informado de las sanciones hacia los denunciantes”.

Además desmintieron que no hubieran hecho la capacitación de la Ley Micaela y que las autoridades la trataran “como ignorantes en lo que respecta a la Ley Micaela a la cual accedimos vía zoom, solicitando incluso activar un protocolo para estas situaciones de violencia en el ámbito municipal”.

Al respecto, expresaron a Catamarca/12 que “después de hacer la capacitación en la Ley Micaela, entender y conocer nuestros derechos, ahora se nos castiga por haber hecho lo que nos dijeron que teníamos que aprender: a denunciar para eliminar las situaciones de violencia; entonces es una gran contradicción, porque ellas eligieron estar del lado autoritario que sigue dándole cobijo a los violentos”, remarcaron.

Con respecto a la falta de respuestas de las autoridades y la disposición municipal que detuvo las actividades del cuerpo, también denunciaron que desde Cultura se violó el reglamento: “Negamos haber sido escuchadxs, informadxs sobre nuestros reclamos por parte de estas autoridades, como consta en el largo silencio mantenido en los últimos meses a pesar de la solicitud de levantar la medida de suspensión de actividades para retornar al trabajo convocando a cubrir los cargos vacantes como lo establece el Reglamento. Así consta en las notas y audios que se encuentran a disposición de la comunidad”, señalaron.

Además el comunicado advierte que la nueva reforma “incorpora por primera vez una cláusula donde solo podrán concursar las personas nacidas en Catamarca o que tengan 5 años de residencia en la provincia, lo que da cuenta de un recorte en las posibilidades laborales a compañeros llegados de otras provincias o una apertura e intercambio a nuevas estéticas”, concluyeron.

Nosotras somos las denunciadas

En la conferencia de prensa, Patricia Saseta se refirió a la cláusula de la convocatoria que sembró la sospecha de que se buscaba excluir al actual elenco de participar en el concurso: "El artículo es claro, habla de litigio o contencioso, son instancias judiciales, la actual comedia lo único que tiene con el Municipio es una nota presentatada en Fiscalía Municipal, donde denuncia al director Maccarini y al asistente de dirección, y nos denuncia a la directora y a mí por violencia institucional aduciendo que nosotras no contestamos las notas y no sé qué más, eso no implica ni un ligitio ni un contencioso".



Y agregó: "Ellos han hecho una denuncia que tiene que salir el dictamen, en tal caso los que estamos interesados en que salga, somos nosotras que somos las denunciadas", dijo.

Además aseguró que la denuncia en contra de ellas les "impidió tomar cualquier decisión a favor de continuar o no, porque nosotras estamos denunciadas, o sea somos parte del conflicto y esa es la razón por la que la comedia se mantuvo inactiva en estos dos años", remarcó.



"Hemos tratado de llevar adelante una mediación entre las partes en el medio de una pandemia, pero se generó una situación que ya fue insostenible, incluso antes testigos externos a la Comedia, entonces tomamos la decisión de suspender los ensayos por un tiempo hasta que las cosas se calmaran", relató la funcionaria.



Saseta justificó el cambio de formato poniendo como ejemplo al Festival Provincial de Teatro y la articulación con el Instituto Nacional de Teatro (INT) que se encarga de las políticas teatrales del teatro independiente a nivel nacional. “Entendemos que era necesario remozar a la Comedia, dotarla de herramientas que permita el ingreso de las nuevas generaciones”. Por eso “el nuevo régimen de la Comedia establece que se va a trabajar en la selección de elencos cerrados, es decir no ya cada uno de los roles”.

"De alguna manera eso garantiza la posibilidad de trabajar con quienes realmente hay empatía", justificó.

Por su parte Bustos, también se apoyó en el trabajo del INT: "nosotros realmente creemos que esto que parece ser un problema después de esta experiencia de estos dos años de poca producción, y de muchas presentaciones teatrales, porque el INT acompañó... creemos que todo esto va a sumar para que todos esos elencos nuevos puedan tener el apoyo y la tranquilidad de que montar una obra signifique tener un sueldo por tres meses", expresó la directora de Cultura.



Comunicado de directores

En las redes se hizo sentir las adhesiones de la comunidad de trabajadores de la cultura de todo el país. También La Unión de Teatristas Independientes de Argentina (UTIA) se sumó al repudio.

En tanto, 5 directores que dirigieron la Comedia en diferentes etapas firmaron un comunicado exhortando a las autoridades de cultura a resguardar el formato de elenco estable.

El documento lleva la firma de Graciela Weiss, Leonardo Graviloff, Gustavo Salcedo, Luis Palacio, Idangel Betancourt.

"Lamentamos la decisión de desarmar el formato de elenco estable que se refleja en las nuevas condiciones de producción de la actual convocatoria. La Comedia Municipal cumple 25 años en este 2022. Es uno de los pocos cuerpos estables que se sostenía en el país, caracterizado por su convocatoria nacional a trabajadoras y trabajadores de las artes escénicas. En este sentido, la actual convocatoria cierra la posibilidad de que el concurso sea a nivel nacional", expresa el comunicado.

Además sostiene: "En tanto lenguaje escénico, y política pública teatral, las nuevas condiciones que propone la convocatoria, profundiza la precarización de las condiciones de trabajo de un sector que históricamente ha estado precarizado y que sufrió como ninguno la pandemia. Los elencos estables no solo deben valorarse como un patrimonio teatral, sino además como una forma de garantizar profesionalización y derechos laborales a trabajadoras y trabajadores de la cultura".

El documento además señala: "también es contradictorio imponer un repertorio tradicional y llamar a un formato independiente para la producción. La Comedia ha sido una institución importante para el desarrollo del campo teatral y cultural para toda la provincia de Catamarca y la región. Por este motivo pedimos a quien corresponda que se resguarde la institución y el derecho laboral de las y los trabajadores del teatro", concluye.