Al menos 17 personas murieron y otras decenas se encuentran internadas por una intoxicación luego del consumo de cocaína adulterada. Tanto los internados como los fallecidos habían sido trasladados a diferentes hospitales de los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín. Por la gravedad de algunos internados, el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, llamó a aquellos que compraron esa cocaína a que la tiren y 10 personas fueron detenidas en el marco de los operativos que realizaron en la zona las fuerzas de seguridad.

“La información que tengo es que son 12 los muertos. Es toda la información que tengo”, dijo Berni, aunque aclaró que la cantidad de víctimas no la podía confirmar fehacientemente porque estuvo en los allanamientos hechos para dar con los sospechosos. Horas más tarde, se confirmaron cuatro fallecidos más, por lo que la cifra se elevó a 16 personas.

Para el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, es probable que la sustancia "se haya incluido intencionalmente" y destacó la "excepcionalidad" del caso: "Nunca vi algo así".

Fuentes policiales informaron que las víctimas fallecieron "por intoxicación con cocaína". Los primeros fallecidos fueron identificados como Hernán Castro, de 45 años, Martín López, de 36, Dino Melgarejo, de 33, y Fernando Yacante, cuya edad no trascendió. Hacia al mediodía, la Fiscalía de San Martín informó que la cifra de fallecidos ya ascendía a siete personas.

"Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de ALTÍSIMA TOXICIDAD", informaron desde la Fiscalía en un comunicado, en el que pidieron difusión urgente de la información.



Según trascendió, de las personas que siguen internadas ocho se encuentran en el Hospital San Bernardino de Hurlingham, mientras que otras están alojadas en los centros de salud Papa Francisco (de la misma localidad bonaerense) y Bocalandro, de Tres de Febrero. También habría pacientes con cuadros de intoxicación en el Hospital Eva Perón de San Martín.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 especializada en Drogas ilícitas de Morón, a cargo de los fiscales Antonio Ferreras y Ernesto Lovillo, que iniciaron un expediente por averiguación causales de muerte y ordenaron las autopsias correspondientes.

La cocaína encontrada en envoltorios similares a la que consumieron los intoxicados.



Uno de los intoxicados llegó a contarle a la policía que la droga que había ingerido la había comprado en las inmediaciones del asentamiento conocido como "Puerta 8" en Tres de Febrero y se le secuestró un envoltorio con la sustancia en cuestión, que ahora será analizada en laboratorio. También se secuestraron para su análisis varias dosis de la droga a uno de los pacientes atendido en la UPA 9.



Fuentes judiciales indicaron que en paralelo a la causa de Morón, la UFI 16 de San Martín, también temática de Drogas Ilícita y a cargo del fiscal Germán Martínez, inició otra causa por otros intoxicados que llegaron en las últimas horas con el mismo cuadro a los hospitales Bocalandro y Eva Perón.



"Todavía no tenemos el número exacto de pacientes. Estamos relevando todos los hospitales de la zona para centralizar todos los casos y tomar las medidas urgentes para identificar el origen de la droga, sacarla de circulación y alertar y evitar más casos", dijo un vocero judicial de los tribunales de San Martín.

"Es un hecho excepcional"

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, aseguró que lo ocurrido "es un hecho excepcional" del que no tienen "ningún antecedente". "Nos hace pensar que la sustancia se incluyó deliberadamente, no es un error del proceso", comentó sobre los detalles del episodio, por el que se realizan allanamientos en Tres de Febrero.

En diálogo con la prensa, habló sobre las hipótesis que están manejando: "Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia ha sido incluida intencionalmente".

Al respecto, agregó: "Tenemos el testimonio de una persona que estuvo en un grupo que estaba consumiendo que dijo simplemente 'yo consumí una cantidad pequeña, me sentí muy mal y no consumí más. Los que estaban con él siguieron y fallecieron tres de ellos'".



Asimismo, el fiscal alertó sobre la situación de las personas que todavía puedan tener aquella droga: "Hoy debe haber mucha gente que tenga en su bolsillo alguna bolsita y quizás pensaba consumirla esta noche, mañana, cuando fuere. La angustia hoy es comunicar que la gente que puede tener este veneno no lo consuma. Que pare esta oleada".