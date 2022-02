Por derecha y por izquierda -una simplificación que facilita el punto- el pacto de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto por especialistas del mundo como una negociación alejada del ajuste convencional y las exigencias desmedidas del organismo. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y el influyente diario de Wall Street Financial Times, coincidieron en que el acuerdo no supone recortes que afecten al crecimiento.

Del lado del economista, se resalta el logro de la negociación del gobierno argentino, mientras que el periódico cuestiona fuertemente el préstamo a Mauricio Macri y le exige al organismo que comanda Kristalina Georgieva "condiciones más duras" teniendo en cuenta el volúmen de dinero que contrajo la administración de Cambiemos.

Estos analisis, expresados en artículos periodísticos, se dan en el marco de los debates internos de una parte del Frente de Todos sobre el acuerdo firmado por Argentina, hecho que derivó en la renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados de Máximo Kirchner.

Stiglitz: "No impone austeridad perjudicial"

“El FMI no insistió, como suele hacer, en la austeridad. En cambio, el acuerdo brinda a la Argentina espacio para continuar con su recuperación económica”, precisó Stiglitz en un artículo para la revista Foreign Policy. Para el Nobel de Economía y maestro del ministro de Economía, Martín Guzmán, "el acuerdo argentino les da la esperanza (a otros países endeudados) de que pueden recurrir al FMI sin que el Fondo imponga una austeridad perjudicial y otras condiciones contraproducentes. Esperemos que ese sea el caso”.



“El gobierno de la Argentina, con sus economistas bien preparados, insistió en que la austeridad es contractiva, algo que debería parecer obvio para cualquiera que haya tomado un curso elemental de macroeconomía", señaló el economista. Sin embargo, recordó que "en el mundo al revés en el que vivimos, hay una escuela de pensamiento que argumenta que las políticas contractivas pueden ser expansivas”.



El economista analizó la respuesta del gobierno argentino a la problemática inflacionaria: "Por lo general, hay tres preocupaciones sobre la inflación: primero, se volverá desbocada o hiperinflación; esto no está sucediendo. En segundo lugar, destruirá el crecimiento económico. Pero como hemos señalado, el crecimiento ha sido fuerte en 2021".



"Y finalmente, la inflación puede aumentar la pobreza entre aquellos cuyos ingresos no se mantienen al día con los aumentos de precios. El Gobierno ha aumentado los programas contra la pobreza, como las transferencias de efectivo, y ha tomado otras medidas para abordar este problema", puntualizó Stiglitz.



A su criterio, "la Argentina ha podido recuperarse hasta ahora de la destrucción económica de la administración anterior en parte porque tenía un alto nivel de experiencia en la mesa de negociaciones". En este sentido, ponderó el conocimiento argentino "en macroeconomía, reformas de políticas estructurales y reestructuración de la deuda, ventajas que muchos otros (países) no tendrán".



“Habrá una serie de eventos imprevistos, políticos y económicos, nacionales e internacionales, a los que el gobierno argentino tendrá que responder. Habrá desacuerdos sobre la mejor manera de hacer esto, tanto dentro de la Argentina como entre la Argentina y el FMI", advirtió. De todas formas, se mostró optimista porque "en los próximos años, ambas partes mantendrán el espíritu de cooperación y compromiso de este acuerdo con el crecimiento compartido y la reducción de la pobreza”.



"El gobierno de (el presidente Alberto) Fernández, en colaboración con el FMI, ha honrado estos compromisos, dentro de las capacidades muy disminuidas generadas por la Covid-19 y las políticas económicas fallidas anteriores, con dignidad y respeto”, concluyó Stiglitz.



"El mayor rescate de la historia" a Macri

El Financial Times, en tanto, eligió correr por derecha al FMI, pedirle más ajuste, pero admitiendo que la crisis de deuda que dejó Macri "era una montaña impagable". También da la pauta de que el crédito de la administración Trump a Cambiemos fue el "mayor rescate de la historia" del organismo a un gobierno.

Ya el título del articulo es directo: "El acuerdo del FMI con Argentina necesita condiciones más duras", editorializan marcando la idea de un pacto flojo de exigencias. Agregan que "el FMI está dispuesto a dejar atrás el vergonzoso fracaso de su mayor rescate de la historia, evitar el espectro de que Argentina se atrase en los pagos y mostrar sensibilidad ante la necesidad de políticas sociales más fuertes a medida que los países se reconstruyen después de la pandemia".

En ese contexto, el diario admite que el Gobierno del Frente de Todos "heredó un lío cuando asumió en 2019", con "la economía estaba sumida en la recesión y la montaña de deuda externa acumulada por el anterior presidente, Mauricio Macri era impagable. El FMI se equivocó al prestar tanto en 2018 sobre supuestos demasiado optimistas sin insistir en una reestructuración de la deuda privada y medidas para evitar la fuga de capitales".