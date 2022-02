Facundo Campazzo está atravesando su peor momento desde que llegó a Denver Nuggets y en la noche del miércoles quedó evidenciado aún más: por primera vez en la actual temporada, el argentino no tuvo minutos en la derrota de su equipo 108-104 ante Utah Jazz en una nueva jornada de la NBA, pese a la ausencia de dos titulares, el serbio Nicola Jokic y Aaron Gordon. Sin embargo, el ex jugador de Peñarol tuvo una pequeña alegría, con un grupo de hinchas que lo fue alentar al Vivint Arena de Salt Lake City y cantó por él incluso con el partido terminado.

Luego de dos partidos en los que Campazzo había quedado fuera de la rotación del entrenador Michael Malone pero había visto acción con los juegos definidos -victoria ante Milwaukee Bucks y derrota ante Minnesota Timberwolves-, ante los Jazz ni siquiera pisó la cancha, pese a que no estuvieron disponibles ni Jokic ni Gordon, dos de los cinco titulares habituales. El entrenador achicó la rotación a nueve jugadores, con cinco perimetrales para cubrir las posiciones externas, y no contó con el argentino. Fue la primera vez en toda la temporada que Campazzo estuvo disponible y no jugó ni un minuto.

Con la rotación acotada, Denver se mantuvo siempre en partido y llegó a contar con ventajas de hasta siete puntos cuando promediaba el segundo cuarto, pero finalmente cayó ante un rival que estaba muy diezmado, con las bajas de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Joe Ingles, Hassan Whiteside y Jordan Clarkson.

Pero más allá de la bronca por la derrota y no haber jugado, Campazzo tuvo un pequeño reconocimiento, con un grupo de hinchas argentinos que estuvieron en Salt Lake City para alentarlo. Terminado el encuentro, los fanáticos se quedaron cantando ante la sorpresa de los aficionados locales, que no entendían mucho lo que estaba sucediendo. Tanto que Angie Treasure, encargada de las redes sociales de Utah, subió un video asombrada por tamaña demostración de cariño.

Tras haberse ido al vestuario junto a sus compañeros, Campazzo regresó a la cancha para saludar a los hinchas, sacarse fotos y firmar algunos autógrafos. "Increíble, muchas gracias por tanto amor", escribió el argentino en su cuenta de Twitter, mientras los hinchas, tristes por no haberlo disfrutado en la cancha pero felices por haber estado cerca de su ídolo, también subían sus fotos y videos a sus redes sociales.