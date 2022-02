El egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané, compañeros ambos en el Liverpool de Inglaterra, se enfrentarán este domingo en la gran final de la Copa Africana de Naciones que se disputa en Camerún. Dirigido por el portugués Carlos Queiroz, Egipto llegó esta tarde a esa instancia al vencer 3 a 1 por tiros desde el punto penal al seleccionado local luego de haber igualado 0-0 en los 120 minutos de juego, en tanto que Senegal lo había hecho ayer tras vencer 3 a 1 a Burkina Faso que el sábado jugará con Camerún por el tercero y cuarto puesto.

El gran protagonista de la definición desde los once metros fue Mohamed Gabaski, el arquero egipcio, que detuvo dos remates a los cameruneses Harodl Moukoudi y James Lea Siliki y el hecho notable fue que Salah no ejecutó ningún disparo ya que se había reservado para el quinto y último que no fue necesario efectuar. Zizo, Mohamed Abdelmonen y Mohamad Laseen anotaron para Egipto que llega a la final luego de haber superado en octavos a Costa de Marfil (5-4 por penales) y cuartos a Marruecos 2 a 1 y es el máximo ganador de la Copa con siete títulos en tanto que Senegal nunca logró el torneo continental.

Egipto y Senegal también definirán una de las cinco plazas africanas para el Mundial de Qatar ya que jugarán entre si en una de las cinco llaves clasificatorias. Los partidos tendrán lugar el 24 y el 31 de marzo.