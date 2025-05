DOMINGO 18

MÚSICA

Renzo Montalbano El ex cantante de Gativideo se presenta con una nueva agrupación para dar vida a su último trabajo de estudio. La orquesta debutará en una velada romántica para compartir las canciones de Hasta luego. El disco contiene diez canciones luminosas en las que Renzo habla de amor, separaciones, vivencias en la noche, enrosques mentales que terminan bien, de no temerle a la vida temiéndole a la vida, de bailar sin pensar, de la amistad, de la importancia del reencuentro y de las inseguridades que existen en las relaciones humanas. Esta búsqueda refleja a un artista listo para explorar nuevas facetas musicales y narrativas.

A las 20.30, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $8000.

TEATRO

Qué hermoso era todo antes Sigue en cartel el nuevo espectáculo de Lisandro Fiks, versión libre de La gaviota, de Chéjov. Con humor y perspicacia reflexiona sobre el arte y la vida cotidiana. La obra retoma el tono del famoso dramaturgo, para poder dar cuenta de la complejidad de sus criaturas. Interpretada por Romina Fernandes, Francisco Lumerman, Catherine Biquard, Guillermo Aragonés, Martina Zalazar y el mismo Fiks desde una perspectiva propia de la comedia.

A las 17, en Moscú Teatro, Ramírez de Velasco 535. Entrada: desde $15000.

Ojos látigo Continúa la obra de Leticia Coronel. El espectáculo trae el ritual a escena. Cuatro cuerpos invocan a su amigo fallecido, le dedican palabras, un recital, un baile; hacen de su ausencia una presencia viva. Todo sucede en una esquina y en una noche. El sentimiento de la obra es un homenaje al tiempo compartido con otros que ya no están y a la reconstrucción de lo aprendido en los primeros años de vida: la inocencia. La infancia, ese lugar donde todo es posible. Un ritual para hacer viva su ausencia. Está dedicada al hermano de Leticia Coronel, quien perdió a su mejor amigo, y a todas las personas que siguen viviendo.

A las 18, en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $15000.

ARTE

Josefina Labourt La vigilia de los harapos es la primera exposición institucional de la artista en la Argentina. Presenta una selección antológica de sus obras realizadas entre 2017 y la actualidad, donde conviven la escultura, el relieve, la pintura y el collage. Labourt trabaja con materiales como la resina, toalla, gasas, cáscaras de huevo o cartapesta, entre otros, con los cuales representa cuerpos femeninos que empuja a la vejez, la decrepitud o incluso la deformidad.

De martes a viernes de 12 a 21, sábados y domingos de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

CINE

Dejar Romero Hay alternativas al manicomio. ¿Cómo se pone en práctica este proceso, llamado de “desmanicomialización”, en el hospicio conocido como Melchor Romero (La Plata)? Dejar Romero sigue de cerca esta experiencia poniendo el eje en la vida de usuarios y usuarias (los pacientes) y de quienes son el motor de este proceso, los jóvenes nucleados en el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero que trabajan estableciendo un fuerte vínculo afectivo y comprometido con los usuarios, acompañando y preparándolos para su nueva salida al mundo.

A las 18, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

LUNES 19

CINE

Todas las fuerzas Se estrena la película de Luciana Piantanida, ganadora a Mejor Película de la Competencia Argentina del Bafici. El largometraje trasciende el realismo para poner el foco en las realidades de mujeres trabajadoras migrantes que aquí debutan como actrices. Marlene vive en la casa de la anciana a la que cuida. Su trabajo es a tiempo completo pero cuando se entera que una amiga suya desapareció, escapa e inicia una investigación. Las pistas la conducen a trabajos nocturnos donde Marlene conoce a otras mujeres que, como ella, han desarrollado sus dones hasta convertirlos en superpoderes.

A las 12.30, 16.30 y 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

Nancy Puede verse la película de Luciano Zito (El señor de los dinosaurios) protagonizada por Camila Peralta. Nancy trabaja limpiando casas en una pequeña y bella localidad costera que se transforma una vez concluido el verano. Conocer a Juan en el trabajo pondrá rápidamente en tensión su frágil estado emocional, llevándola a hacer cosas impensadas. La diferencia de clases sociales, el universo de las casas vacías y del clima hostil del otoño configuran el escenario perfecto para esta historia.

A las 12.30, 16.15 y 20.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

Festival de Cortos Se celebra un festival online que relaciona los medios audiovisuales con la educación para audiencias de todos los niveles, grupos estudiantiles y público en general. El festival presenta cortometrajes de todo el mundo, como el argentino Cuando todo arde, de María Belén Poncio. En él, Isabel es rechazada por la brigada forestal a la que pertenece por atacar un desarrollo inmobiliario responsable de incendios forestales. Al decidir continuar por su cuenta, se enfrentará con su frustración en un encuentro que cuestionará el sentido de su lucha.

Disponible a través de Lumiton.ar. Gratis.

J’Accuse En 1894, el coronel George Picquart fue testigo en el proceso por espionaje contra el capitán Alfred Dreyfus. Pero cuando Picquart descubre que se siguen pasando secretos a Alemania, intenta reabrir la investigación, poniendo en peligro su libertad y su vida. Roman Polanski narra el célebre caso de una manera elegante y fluida, en particular durante la primera mitad de la película, en la que el protagonista no es Dreyfus sino el coronel antisemita que lo despreciaba pero cuya investigación termina rehabilitando al acusado.

A las 20.40, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2050.

ARTE

Fábulas de humo y polvo La muestra curada por Tania Puente se compone de seis obras que cuentan historias sobre los ultrajes y arrasamientos de los territorios rurales y urbanos, la depredación ambiental y las consecuencias del sistema económico que privilegia la acumulación por sobre lo viviente. El proyecto consta de una instalación de esculturas, fotografías, video, dibujos y entrevistas que explora las ruinas de Montelén desde una perspectiva encarnada. Artistas: Julia Mensch, Candela Del Valle, Celeste Medrano, Günen, Axelle Dechelette y Javier Guzmán, entre otros.

Hasta el 9 de junio, en El Obrador Centro Creativo, Mitre 1670. Gratis.

MARTES 20

TEATRO

Imagen velada La obra de Santiago Gobernoni se mete de lleno en la idiosincrasia de los hijos de la clase que toma las decisiones en este país. Lo hace a través del espíritu errante de un indio querandí, que deambula entre estos jóvenes que viven un fin de semana en las que fueron las tierras de los ancestros del protagonista, devenidas en un barrio privado. La desigualdad, el racismo y la hipocresía son retratados de manera inteligente por el teatro de Gobernori, que con mucho humor pone su escalpelo sobre el mundo de los más privilegiados. Actúan Victoria Baldomir, Julián Cabrera, Paula Pichersky y elenco.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $26000.

ARTE

Amigos del siglo XX La muestra de María Guerrieri y Max Gómez Canle está compuesta por reproducciones de obras del siglo pasado. Nada parece fuera de lo común: pinturas y dibujos de artistas reconocidos, copiados sin intención de engañar, sin firma, sin secretos técnicos. Pero esa aparente transparencia pronto se convierte en sospecha. ¿Qué valor le damos a la copia? ¿Dónde está el arte: en la obra, en el gesto, en la mirada? La exhibición pone en crisis las jerarquías tradicionales entre original y reproducción. Al hacerlo, propone un experimento perceptivo: restituir la vitalidad perdida de obras que el tiempo, el mercado o la costumbre han convertido en íconos mudos.

De martes a domingo de 10 a 17, en el Museo de la Cárcova, Av. España 1701. Gratis.

Telecataplum Esta es una muestra pensada a partir del video por el dúo de artistas Lolo y Lauti, si bien también incluye obras que “saltan” fuera de la pantalla. La selección yuxtapone obras de Delia Cancela, Fernanda Laguna y Lolo y Lauti, con producciones de artistas emergentes. Los curadores observan conexiones entre el video-arte argentino reciente y el abordaje espontáneo del cine experimental de los setenta que Jonas Mekas promulgó. El humor, el romanticismo y la perspectiva queer se reiteran en las obras elegidas.

Martes a sábado de 14 a 19, en Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

Laura Códega Un perfume de amor, sangre y nervios es la primera gran exposición de la artista argentina. Códega ha desarrollado un lenguaje propio que atraviesa diversos medios como la pintura, el video, la escultura, el grabado, la música y la escritura. Su obra, de fuerte impronta material, revisita narrativas históricas para desafiar las formas hegemónicas de representación.

Martes a viernes de 12 a 21, sábados y domingos de 12 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Meshell Ndegeocello Se presenta la multinstrumentista, cantante, compositora y productora con toda su banda para presentar su último trabajo discográfico, No More Water: The Gospel of James Baldwin. Meshell Ndegeocello ha dejado de lado los géneros en favor de la originalidad, la fama por la longevidad y las tendencias musicales por verdades musicales. Esas exploraciones sonoras han desafiado y redefinido las expectativas sobre las mujeres, las artistas queer y la música negra durante más de 30 años.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $63000.

MIÉRCOLES 21

MÚSICA

Francisco Bochatón Ícono del rock nacional, reconocido por irrumpir en los noventa con su sonido particular y alternativo y dueño de una poética profunda, Bochatón juega con las escenas de la vida cotidiana de una manera espontánea y con un vuelo abstracto que remite a instantes fantásticos. Esta noche repasará toda su discografía y adelantará dos temas nuevos. Lo hará acompañado de toda su banda: Quique Ilid en batería, Fernando Kabusacki y Sebastián Polo en guitarras y Goyo Martinez en bajo.

A las 23, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: desde $15000.

FOTOGRAFÍA

Rodrigo Abd Con la curaduría de Jazmín Tesone se presenta la muestra Desvío, del fotoperiodista argentino integrante de la agencia internacional de noticias The Associated Press. Rodrigo Abd registró gran parte de los conflictos de los últimos años. Fue ganador de múltiples premios internacionales, entre ellos el Premio Pulitzer y el World Press Photo. Esta exhibición parte de las preguntas que él se hace después de veinticinco años de trabajo cubriendo historias alrededor del mundo. ¿Cómo se fotografía cuando se vio tanto? ¿Por qué fotografiamos? ¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando decidimos levantar la cámara y disparar?

De martes a domingo de 13 a 20, en Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434. Gratis.

CINE

Un pastel para dos La película dirigida por Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha (Ballad of a White Cow) no deja de señalar las condiciones cotidianas de la mujer en la sociedad iraní, el control y represión sobre cada aspecto de su comportamiento, vestimenta y actitudes, puertas adentro y en las calles. Censurada en su país de origen, Un pastel para dos cuenta la historia de dos ancianos que se conocen accidentalmente y pasan una noche comiendo, bebiendo y bailando, temas que no parecerían ser particularmente subversivos, pero la aplicación de la sharía en la sociedad iraní no lo ve de la misma manera.

A las 17, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $4500.

ARTE

Dar una vuelta y ver qué hay Se inaugura una muestra con la curaduría de Gabriel Levinas. Dar una vuelta y ver qué hay es una exposición integrada por obras de Eunice Balbi, Lina Cameli, Lucía Erijimovich, Martina Servio Olavide y Candelaria Aset. Cada una de las creadoras tiene un origen y un lenguaje distinto. Sus obras reflejan retratos de personajes parecidos a los que todos conocen, preocupación ecológica, una estética tortuosa y poética de un arte nacido en los confines del territorio argentino.

De martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

El debate Esta obra revive uno de los momentos más icónicos de la reciente historia argentina: el enfrentamiento televisivo entre los líderes sindicales Agustín Tosco y José Ignacio Rucci, emitido por el viejo canal 11 en febrero de 1973. El debate es un documento teatral con un enfoque profundamente reflexivo, que invita al espectador a repensar las heridas del pasado y a confrontarlas con la realidad del hoy, logrando que la obra se convierta en un llamado a la memoria y a la conciencia crítica. Con Pepe Monje, Gabriel Rovito, Joselo Bella, Miguel Core, Sebastián Dartayete y Enrique Dumont. Dirección: Manuel González Gil.

A las 20, en el Multitabaris Comafi, Av. Corrientes 831. Entrada: $33000.

JUEVES 22

CINE

Boyhood Club Lucero es un espacio de exhibición independiente que todos los jueves de mayo, estará enteramente dedicado al coming of age, un recorrido por uno de los géneros más íntimos y universales del cine, a través de nueve películas. El doble programa de esta noche será con las películas Carrie y Boyhood (foto), el film de Richard Linklater rodado a lo largo de una década para seguir el crecimiento de Mason (Ellar Coltrane) como parte de un elenco donde también sobresalen Ethan Hawke y Patricia Arquette para mostrar un espejo fragmentado de lo que implica crecer entre vínculos, ausencias, pulsiones, memoria y deseo.

A las 19 y a las 22, en el Club Lucero, Nicaragua 6048. Gratis.

Festival de Cine Africano Este ciclo, que incluye ficciones y documentales, propone un recorrido por películas africanas contemporáneas que hacen foco en el mundo del trabajo y los oficios. Con distintos tonos y recursos, recurriendo desde el humor hasta la poesía, las películas programadas permitirán al espectador seguir los avatares de una costurera camerunesa para poder afrontar el día a día, los sueños de quienes se van a buscar trabajo a Europa, las consecuencias ambientales de las grandes empresas extranjeras en las costas de Senegal, las mujeres argelinas trabajadoras del campo.

A las 18, en la Casa de la Cultura de Adrogué, Esteban Adrogué 1224. Gratis.

Foxtrot En el marco del ciclo que celebra a la icónica actriz Charlotte Rampling, se proyectará la película de Arturo Ripstein. Durante la Segunda Guerra Mundial, un matrimonio aristócrata decide buscar refugio en la isla que acaba de comprar e invitar a un grupo de amigos a pasar un fin de semana con ellos. Sin embargo, tanto el viaje de ida como el de vuelta tendrán fatales consecuencias. La presencia de Rampling fue y sigue siendo perturbadora. Su belleza inusual la volvió un ícono de la moda primero y una promesa cinematográfica después, pero fueron su inteligencia y audacia las que la transformaron en una figura indispensable del cine de los ‘70.

A las 19, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

ETCÉTERA

Dani Zelko Sentarse en círculo, atizar un fuego imaginario, pasar un libro de mano en mano, leer juntxs en voz alta. Para la presentación de Oreja madre (Caja Negra), el libro del artista y escritor Dani Zelko, se propone un ritual, un encuentro que invoque voces ancestrales y contemporáneas. La invitación adelanta: “Nadie va a hablar. Solo vamos a escuchar, leer y cantar durante casi una hora. Después nos quedamos bailando y bebiendo al son de una playlist de música árabe”. Participan: Soraya Maicoño, Marie Bardet, Ileana Arduino, Ana Longoni, Diana Aisenberg, Ari Lutzker, Dana Rosenzvit, Albertina Carri, Analía Couceyro, Carlos Zelko y Dani Zelko.

A las 19, en Casa Brandon, Luis María Drago. Gratis.

MÚSICA

Virginia Innocenti La actriz, autora y cantante vuelve a presentar su disco Dijeron de mí. “Hay que saber escuchar muy bien las letras de los tangos que Tita canta, porque sus tangos la cuentan, la pintan de cuerpo entero, porque ella es el tango. Y también es rock, lo más punk que dió su época”, dice Virginia. Como músico invitado estará el maestro Julián Caeiro en piano y arreglos.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martin 6656. Entrada: $22000.

VIERNES 23

CINE

100 años de Martínez Suárez Como parte del festival ENERC Se Proyecta, se realiza un homenaje a José Antonio Martínez Suárez en el centenario de su nacimiento. Director, guionista y productor, Martínez Suárez (1925-2019) fue maestro de cineastas y hasta sus últimos días presidió el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Adaptación de la precursora de la novela negra argentina escrita por Rubén Tizziani, Noches sin lunas ni soles, estrenada en 1984, muestra al gran Lautaro Murúa haciendo de Maidana, el policía a cargo del operativo para dar con Cairo, y Luisina Brando y Alberto de Mendoza como los amantes que huyen de todas las encerronas.

A las 16, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Fernández Fierro + Angry Zeta La banda que revolucionó la escena del tango con su propuesta musical y estética transgresora, compartirá escenario con la banda de bluegrass, country, punk y rockabilly Angry Zeta (foto), quienes también se despedirán de su público antes de partir a su gira europea. El septeto despliega en escena un show integrado por composiciones originales y versiones reinventadas de clásicos que se destacan por su intensidad y agudeza. En ese sentido, comparten el espíritu que caracteriza a la Fernández Fierro.

A las 21 en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $10000.

TEATRO

Ramona y la romántica espera Últimas funciones del unipersonal de Noelia Moncada. Ramona y la romántica espera conectó con mujeres que vieron reflejadas en ella sus propias tribulaciones y esfuerzos por repensar las nociones tradicionales del amor romántico. A través de la actuación e interpretación de tangos clásicos y contemporáneos, la cantante y actriz explora el tema y advierte las dificultades que pesan sobre la deconstrucción del amor romántico.

A las 22, en Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624. Entrada: desde $17000.

Benito de La Boca Se repone para una tercera temporada el musical que recorre la vida y obra de Benito Quinquela Martín. Estrenado en 2023 con idea original y dirección general de Lizzie Waisse, está interpretado por Roberto Peloni, Nacho Pérez Cortés, Belén Pasqualini, Natalia Cocciufo y Julián Pucheta. Sobre el espectáculo, Waisse sostiene que “cuando comencé mi investigación sobre este artista y descubrí la magnitud total de su obra, sentí la necesidad de visibilizar a un artista argentino que propuso un modelo de conducta ejemplar y distinto al hegemónico. Alguien que encontró la felicidad en dar más que en recibir y mantuvo una coherencia entre la palabra y la acción”.

A las 14, en el Teatro de la Ribera, Av. Don Pedro de Mendoza 1821. Entrada: desde $7000.

El amante de los caballos Una mujer atraviesa la enfermedad y muerte de su padre. Mientras recuerda su historia intenta reconstruir el hilo que la une a sus antepasados, a ese mundo de los bailarines y los borrachos, de los jugadores y amantes de los caballos. A través de su relato, colmado de recuerdos y episodios enigmáticos, va descubriendo una manera íntima de despedirse de su padre. Y finalmente, de encontrarse a sí misma. El unipersonal de Ana Scannapieco dirigido por Lisandro Penelas celebra su 11º temporada.

A las 20.30, en Moscú Teatro Escuela, Juan Ramírez de Velasco 535. Entrada: $18000.

SÁBADO 24

TEATRO

La fragilidad de las casas Se estrena una comedia sobre lazos de familia, romances, casas y más casas. Cassandra vive de niña con su familia, en la juventud con su hermanos, siendo joven, sola y adulta con sus parejas, en las diferentes casas donde convive. Y como su homónima del mito griego, ella puede ver lo que los demás no ven. Cassandra está hecha de las casas en las que vive. Tiene tantas ganas de ser querida que se equivoca. La historia sigue la vida de un personaje, develando las complejidades, desafíos y fragilidades que enfrenta una mujer tratando de vincularse con los hombres en un mundo desigual. Dirige Victoria Almeida. Actúan Guadalupe Docampo, Facundo Livio Mejías, Julián Rodríguez Rona e Irene Vivanco.

A las 21.30, en el Teatro Armenia, Armenia 1366. Entrada: $18000.

MÚSICA

Uruguay Nomá Lo más fresco del país vecino en un solo lugar: una noche única, con cinco grandes artistas de la escena musical uruguaya. Con un line up lleno de energía, el festival contará con la participación de La Tabaré, Cuatro pesos de propina (foto), Milongas Extremas, Papina de Palma y Juan Mariño, quienes, cada uno a su manera, han dejado una huella indeleble en el panorama musical de Uruguay.

A las 18.30, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $20000.

Agua Florida La banda de pop electrónico vuelve después de más de dos años con temas nuevos como "Más que a mí" y "Cuando no la ven", vuelve al escenario para revivir su disco Cardo o ceniza, repasar sus singles y presentar algo de lo nuevo que se viene este año de la mano de Tweety Gonzalez. Inspirada en la canción popular latinoamericana, comenzaron sus primeros encuentros en 2017 y al año siguiente publicaron sus primeras canciones. El 2019 fue año de presentación de los singles “Mirar” y “Valle de luna”. En 2020 lanzaron su primer disco de estudio, cuyas canciones se compartirán esta noche.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $12000.

Industria Nacional Fest Vuelve el encuentro que muestra lo mejor de la escena independiente local. Luego de diversas ediciones en ciudades como Córdoba, Mar del Plata y Necochea, el festival vuelve al Club Cultural Matienzo, cuya anterior edición en Julio de 2024 fue una inolvidable fiesta popular. Música, artes plásticas, feria y DJS conviven en su propuesta única. En esta edición contará con la presencia de Fradi y la Industria Nacional Band, Fenu, Parásito Paraíso y El Mundo Imaginario en vivo.

A las 20, en el Club Cultural Matienzo, Av. Juan B Justo 2959. Entrada: desde $3000.

ETCÉTERA

Cómo se ocupa un espacio Anabella Cerrato, una de las organizadoras del Club La Frontera, presenta su primer libro. Cómo se ocupa un espacio cuenta la historia de una chica que trabaja en la mesa de entradas de un juzgado. Y sí, definitivamente sus obsesiones aparecen en la novela: el vínculo entre la identidad y el trabajo, el lenguaje judicial y el poder, las formas de rebelarse ante la locura cotidiana, la hermandad, y tanto más. Presentan Julieta Desmarás y Estefanía Giaccone. Lee Nina Dziembrowski.

A las 17.30, en La Libre, Chacabuco 917. Gratis.

