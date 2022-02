"Te vamos a cortar la cabeza con un martillo si seguís criticando al presidente Jair Bolsonaro." Isa Penna, diputada de San Pablo por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), denunció que recibió ese y otros mensajes en los que hablaba de decapitarla y violarla e indentificó que parten de un grupo de "milicias digitales" bolsonaristas.

Los ataques a la diputada regional del PSOL ocurren en el inicio del año electoral en el que el ex presidente Lula Da Silva encabeza las encuestas para las elecciones de octubre. Precisamente, por el contexto electoral, la legisladora estatal consideró que 2022 "no será fácil, nos van a intimidar en todo momento".

Penna denunció primero las amenazas ante la Policía de San Pablo, pero este viernes pidió protección a la Asamblea Legislativa, ya que las amenazas alcanzaron a sus familiares. El último correo que recibió registra los domicilios particulares de su familia. Penna es militante feminista y el PSOL es el partido al que pertenecía Marielle Franco, asesinada en marzo de 2018 en Río de Janeiro por parte de dos expolicías sicarios sospechados de mantener un vínculo con la familia Bolsonaro.

Como respuesta a los sospechas sobre la vinculación entre los Bolsonaro y el crimen de la militante LGTB y del movimiento negro, el presidente Bolsonaro y sus hijos habitualmente afirman que el PSOL intentó matar al mandatario en la campaña electoral de 2018, cuando fue apuñalado en el estómago durante un acto por un hombre que fue identificado y detenido, y que tenía problemas psiquiátricos.

"En caso de que sigas haciendo críticas al gobierno de Bolsonaro vamos a amenazarte", fue otro de los textos que recibió Penna. Tras la denuncia de la diputada, los emails anónimos son analizados por la policía del estado de San Pablo.

La legisladora contó que no es la primera que la amenazan: "Ser mujer en Brasil es perigoso. Incluso para mí que me preparo para este tipo de momentos. Es una sensación horrible, pero me concentro en los protocolos de seguridad para no quedar desprevenida".

La diputada Isa Penna ya había sufrido otro tipo de acoso en 2020 y nada menos que en pleno recinto de la Asambela Legislativa por parte de un colega, ataque que quedó filmado por la transmisión oficial.